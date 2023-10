บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด หรือ SKL คว้า 4 รางวัลเกียรติยศแห่งปี จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ โรงละครอักษรา กรุงเทพฯ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานด้านการบริการของบริษัทฯ พร้อมให้ความสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีด้านการบริการสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรกลก่อสร้างของสยามคูโบต้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center) เทียบเท่ามาตรฐานสากล

คุณปิยะชาติ ศรีมารุต กรรมการผู้จัดการสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง กล่าวว่า “4 รางวัล ที่บริษัทฯ ได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัล Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานของพนักงานสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ทุกคน ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์การบริการให้กับลูกค้า ชุมชนและสังคม ตามแนวคิดการทำงานที่ยึดลูกค้าเป็นที่ตั้ง (Focus on customer) และพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย (Innovate for the better) เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น

โดยในปีนี้สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ได้รับ 4 รางวัลสำหรับองค์กรที่มีพนักงานด้านบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center)น้อยกว่า 100 คน อันประกอบด้วย

รางวัลประเภทองค์กร

The Best Corporate Social Responsibility Contact Center รางวัลเหรียญทอง (Gold Award)

The Best Human Care Contact Center รางวัลเหรียญทองแดง ( Bronze Award)

รางวัลประเภทบุคคล