Sustainability Expo 2023 หรือ (SX2023) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ตอกย้ำแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ต้นแบบของความยั่งยืนที่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการจัดงานที่จะชวนให้คุณได้ “ลงมือทำจริง” นับเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก นำโดย 5 องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทย ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศและระดับโลก

สำหรับงานในปีนี้ บูธไทยเบฟ ตอกย้ำแนวคิดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียนและสร้างผลกระทบเชิงบวกสุทธิต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งมั่น “สรรสร้างการเติบโต ที่ยั่งยืน” (Enabling Sustainable Growth) พร้อมทั้งกำหนดแผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ทั้ง 17 ข้อ และกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

เพราะ “น้ำ” เชื่อมความสัมพันธ์ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ พบกับ 5 โซนหลัก ได้แก่ โซนความสำคัญของน้ำที่มีต่อมนุษย์ โซนกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อโลก ผ่านการใช้พลังงานสะอาด อาทิ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) การใช้พลังงานเชื้อเพลงชีวมวล (Biomass) พร้อมการประกาศเจตจำนงส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกสุทธิสู่ความหลากหลายทางชีวภาพและไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี 2573 โซนการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างยั่งยืน เรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของการจัดการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการลดความสูญเสียอาหารและขยะอาหารเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โซน From Wonder to Water ไขความลับข้อมูลเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ของเครือไทยเบฟ และโซนสายธารแห่งการให้ นำเสนอโครงการที่สนับสนุนงานด้านสังคม ใน 5 เสาหลัก ได้แก่ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชนและสังคม

ห้ามพลาด ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพสติกเกอร์ AI แปะกระป๋องรักษ์โลก เพื่อสร้างกระป๋องน้ำส่วนตัวที่มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใคร พบกับบูธไทยเบฟได้ในงาน SX2023 ชั้น G ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

เตรียมพบกับมุมมองดีๆ และต้นแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมกิจกรรมมากมายเพื่อโลก ด้วยกันที่ Sustainability Expo 2023: Good Balance, Better World #good balance, better world