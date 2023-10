จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Hand – on workshop สำหรับคุณครู ในหัวข้อ “EdTech Essentials: QUICK & EASY DESIGN WITH CANVA”

บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ (NT) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Hand – on workshop สำหรับคุณครู ในหัวข้อ “EdTech Essentials :QUICK & EASY DESIGN WITH CANVA” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คุณครูได้พัฒนาทักษะการจัดทำสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ด้วยโปรแกรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและช่วยให้การสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

การจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ NT มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คุณครู ได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Canva ทั้งในส่วนของ Create Visual Design, The Canva Master Course, Create Presentation Design, AI With Canva, Infographic Design พร้อมด้วยเทคนิคการใช้งาน ที่จะช่วยให้คุณครูสามารถ ใช้งานโปรแกรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีส่วนช่วยในการออกแบบสื่อการสอน ให้มีความทันสมัย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

“การเข้าใจการใช้งานของโปรแกรม Canva เบื้องต้นและเทคนิคต่างๆ ที่แอดวานซ์ขึ้น จะช่วยให้คุณครูทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่หน้าสนใจได้ในหลากหลายวิชา ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพของการเรียนการสอน และยังสามารถพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย”คุณปนัดดา ทรัพย์นภาพันธ์ ผู้ก่อตั้งเพจ DesignMeee วิทยากรในครั้งนี้กล่าว

คุณนฤมล เพ็ชรน่วม ผู้จัดการส่วนวางแผนวิศวกรรมและบริหารธุรกิจ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูทุกท่าน สามารถใช้งานโปรแกรม Canva ได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความเข้าใจในการป้องกันและรับมือความปลอดภัย ด้าน Network และทำความรู้จักกับบริการ ต่าง ๆ ของ NT ที่จะสามารถช่วยให้การทำงานผ่าน Network ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนกานต์ รุญเจริญ ผู้จัดการส่วนบริหารความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ (NT) ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Update เรื่อง Network Security ต้องรู้สำหรับโรงเรียน” เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและรับมือเมื่อถูกโจมตีเข้ามายังอุปกรณ์เครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศของระบบหรือโปรแกรมที่อาจจะเกิดความเสียหายจากการที่ถูกเข้าถึงจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต เหล่านี้ล้วนเป็นการติดอาวุธด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่งผลดีต่อระบบการศึกษาทั้งสิ้น

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทาง NT ได้นำทีมงานประจำพื้นที่ จ.ปทุมธานีร่วมออกบูธให้คำปรึกษา แนะนำโปรโมชั่นพิเศษ และจัดกิจกรรมแจกซิมการ์ด NT mobile 700 mhz ให้แก่ผู้เข้าสัมมนาได้ทดลองใช้ฟรีอีกด้วย

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจกิจกรรมสัมมนาดี ๆ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ (NT) สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/NT.bkkshop หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line official : @NTSMEsolutionBKK