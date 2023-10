‘กูร์เมต์ มาร์เก็ต’ จับมือ ‘กูร์เมต์ อีทส์’ ผนึกกำลัง จัดเทศกาลอาหารชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก “GOURMET TASITVAL” ชวนสัมผัสอรรถรสแห่งความอร่อยระดับตำนาน คัดสรรวัตถุดิบชั้นนำ และร้านอร่อยครบครันทุกสุนทรียรสแห่งความอร่อยจากทั่วทุกมุมโลก

‘กูร์เมต์ มาร์เก็ต’ ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม และ ‘กูร์เมต์ อีทส์’ ศูนย์รวมความอร่อย ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ จัดงาน “GOURMET TASIVAL” รวบรวมที่สุดของวัตถุดิบคุณภาพชั้นดี ที่สุดร้านอร่อยหาทานยาก ที่สุดของร้านอาหารจากเชฟดัง และที่สุดร้านฮิตติดเทรนด์จากทั่วทุกมุมโลก ครบครันทุกสุนทรียรสแห่งความอร่อย พร้อมคัดสรรซิกเนเจอร์เมนูมากมายมาให้ได้ลิ้มลอง ร่วมสัมผัสอรรถรสความอร่อยได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2566 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และ งามวงศ์วาน

งาน “GOURMET TASIVAL” ปีนี้รวบรวมที่สุดของวัตถุดิบอาหารสดคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลกจนถึงร้านอาหารอร่อยในตำนานที่ไม่ควรพลาด สัมผัสอรรถรสแห่งความอร่อยกับสุดยอดเมนูหลากสไตล์หลายสัญชาติ ครั้งแรกกับสินค้า GOURMET EXCLUSIVE ที่ไม่เคยขายในประเทศไทยมาก่อน และร้านอาหารหาทานยากมาเปิดเคาน์เตอร์ YOU HUNT WE COOK ให้นักชิมได้ลิ้มรสความอร่อยแบบจัดเต็ม พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ FINEST SELECTION ศูนย์รวมตำนานของอร่อยคุณภาพสูงจากหลากหลายเมืองทั่วโลกมาให้หาซื้อหาชิม, RARE TO FIND ของอร่อย หายาก มีจำนวนจำกัด ไม่ใช่ว่าใครก็หาซื้อทั่วไปได้ , FOODTER -TAINMENT เมนูเด็ดจากเชฟดัง ที่ไม่ได้แค่อร่อยแต่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วย และ TREND CURATOR ร้านฮิตเป็นกระแสที่ใครๆ ก็อยากลอง

พบกับความที่สุดแห่งอร่อยที่หาทานยาก ครั้งแรกกับการยกร้านดังมาเปิดที่เคาร์เตอร์ YOU HUNT WE COOK ประเดิมด้วยร้านราเมนที่ขึ้นชื่อเรื่องจองยากแห่งปี กับร้าน NO NAME NOODLE ร้านราเมนสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นแห่งเมืองฟุกุโอกะ ของเชฟชิน อิโนะอุเอะ กับ 4 เมนูสุด EXCLUSIVE ที่หาทานที่ไหนไม่ได้ รังสรรค์ความอร่อยเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น ลิ้มรสความอร่อยกับราเมนสูตรพิเศษได้ที่เคาน์เตอร์ YOU HUNT WE COOK สาขา สยามพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2566

นอกจากนี้เอาใจนักปรุงกับวัตถุดิบหายากคุณภาพดีที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต อาทิ

ขาหมูดำไอเบริโก ( JAMON IBERICO DE BELLOTA ) หมูทางตอนใต้ของประเทศสเปน ขึ้นชื่อว่าเป็นเนื้อหมูที่มีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุดใช้เวลาในการเลี้ยง 4-5 ปี เและยังขึ้นชื่อว่าเป็นแฮมที่แพงที่สุดในโลก ขาหมูชนิดนี้ใช้เวลาในการบ่มประมาณ 36-48 เดือน และได้รับรางวัลจาก GREAT TASTE 2022

เนื้อเกรดพรีเมียมจากฝรั่งเศส ( POLMARD BEEF ) ครั้งแรกในประเทศไทยกับเนื้อเกรดพรีเมี่ยมจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง POLMARD เป็น BOUCHERIE ที่เก่าแก่ที่สุด และดีที่สุดในปารีส ยังได้รับการยอมรับจากเชฟดังจากทั่วโลกว่าเป็นเนื้อที่รสชาติดีที่สุด

ไข่ปลาคาเวียร์สีทอง ( GIAVERI GOLDEN STERLET CAVIAR ) ไข่ปลาคาเวียร์เม็ดสีทองอันโดดเด่น จากปลาสเตอร์เจี้ยนเผือก ซึ่งเป็นปลาหายากที่สุดในโลก

ปลากุ้ง หรือ ปลามังกร ( ARMORED SEA ROBIN ) เป็นปลาน้ำลึกที่หายาก อาศัยอยู่ ในบริเวณที่ไม่มีแสง ยากต่อการจับ ส่วนหัวและลำตัวมีความแข็ง ส่วนเนื้อมีกลิ่นคล้ายกุ้ง มีความมัน และหวาน อร่อย คนญี่ปุ่นนิยมแล่ทานสดแบบซาชิมิ ส่วนครีบจะนำมาทอดกรอบ อีกทั้งยังสามารถนำไปย่างทั้งเกล็ดแกะเนื้อทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู๊ดได้ด้วย

บลูชีส ( Erborinato Sancarlone caffè in crosta ) บลูชีสพื้นเมืองจากจังหวัดโนวารา ประเทศอิตาลี โดยนำนมวัวมาผ่านกระบวนการบ่มทิ้งไว้ในถ้ำด้วยกรรมวิธีแบบโบราณถึง 90 วัน และนำกระบวนการเคลือบด้วยผงกาแฟ SANCARIONE มาบ่มเคลือบไว้ชั้นบน เป็นบลูชีสที่ให้กลิ่นอายถึงประเพณีอันยิ่งใหญ่ของเพลงบลูส์พีดมอนต์ รสชาติเข้มข้นแต่แอบเผ็ดเล็กน้อย โดดเด่นและผสมผสานกับรสชาติกาแฟอันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ROBIOLA DUE LATTI MINI ชีสจากประเทศอิตาลี ด้วยการนำน้ำนมจากนมวัวและนมแกะมาแปรรูปจากกระทะโทมิโนะแบบคลาสสิกจนกลายเป็นอิตาเลี่ยนชีส ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศที่มีรสชาติละเอียดอ่อนและสมดุล

หอยนางรม ที่มาจากหลากหลายเมือง หลากหลายฟาร์มที่มีชื่อเสียงจากแหล่งที่ดีที่สุด รวบรวมไว้ภายในงานที่ยังคงความสด คงความอร่อย โดยสายพันธุ์ที่แนะนำได้แก่ หอยนางรมไอริชซูพรีม ( IRISH SUPREME) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หอยนางรมที่สวยงามของอ่าวเคอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ในจุดที่ได้ชื่อว่า THE RING OF KERRY ถือเป็นหนึ่งในหอยนางรมที่ขึ้นชื่อที่สุดในไอร์แลนด์, หอยนางรมฟินเดอแคลร์ ( FINE DE CLAIRE) ได้ชื่อว่าเป็น “ราชาแห่งหอยนางรม” เป็นหอยนางรมอันเลื่องชื่อจากประเทศฝรั่งเศส หอยนางรม ออสตรา รีกอลโกลด์ (Ostra Regal Gold) ดาวเด่นของหอยนางรม เนื้อกรุบ เต็มคำ รสชาติหวาน

บัลซามิก ( ACETO BALSAMICO DI MODENA ESSENZA I.G.P. ) บัลซามิกน้ำส้มสายชูชั้นเยี่ยมจากอิตาลี ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวจากองุ่นปรุงสุกมากกว่า 70% โดยไม่มีส่วนผสมของคาราเมล เก็บภายในถังไม้สร้างกลิ่นหอมพิเศษ มีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ให้รสชาติที่นุ่มนวล และซับซ้อนจากผลองุ่นสุกและบ่มนาน

องุ่นหัวใจเกาหลี ( MY HEART GRAPE ) องุ่นรูปหัวใจ ผิวสีแดง เนื้อกรอบ หวานและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกรดคัดพิเศษจากเมืองซังจู กิมชอน และยองชอนชี ประเทศเกาหลีใต้

นอกจากนี้ ขนทัพความอร่อย เอาใจสายชิม กับร้านดังในตำนาน ร้านอาหารจากเชฟดัง และที่สุดร้านฮิตติดเทรนด์จากทั่วทุกมุมโลก ที่กูร์เมต์ อีทส์ อาทิ

TOMAHAWK ภาข้าว โดยเชฟจ๋า เนื้อวัวออสเตรเลีย แองกัส ส่วนโทมาฮอลค์ ( TOMAHAWK ) ปรุงด้วยวิธีการ SOUS – VIDE เป็นวิธีการทำอาหารแบบหนึ่ง โดยการทำให้อาหารสุกช้าๆในน้ำที่อุณหภูมิยังไม่ถึงจุดเดือด เพื่อไม่ต้องการทำให้วัตถุดิบแข็งหรือเหนียวเกินไป ทำให้เนื้อชิ้นหนาใหญ่ สุก นุ่มทั่วถึงทั้งชิ้น จากนั้นนำมาย่างเตาถ่าน ทาด้วยน้ำซอสจิ้มแจ่ว พริกป่น ข้าวคั่ว ย่างให้ด้านนอกเกรียมหอม แต่ด้านในยังคงความชุ่มฉ่ำ สีแดงอมชมพูสุกแบบ MEDIUM RARE

สมศักดิ์ ปูอบ ตำนานแห่งปูและกุ้งอบวุ้นเส้น กับเมนูซิกเนเจอร์ที่ไม่ควรพลาด เนื้อปูและไข่ปู พรีเมี่ยมอบวุ้นเส้น เนื้อปูแน่นๆ และไข่ปูที่รสชาติกลมกล่อม กับวุ้นเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านที่มีความเหนียวนุ่มของตัววุ้นเส้น คลุกเคล้ากับนํ้าซอสอบวุ้นเส้นรสชาติกลมกล่อมทานคู่กับนํ้าจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด

ร้านเทพนคร กับเมนู บะหมี่แห้งเนื้อตุ๋น x SMOKED DINO SHOT RIBS เมนูพิเศษที่ขายเฉพาะในงาน GOURMET TASTIVAL เท่านั้น ความพิเศษของเมนูสุด EXCLUSIVE คือการนำเนื้อส่วน SHORT RIBS ไปรมควัน เหมาะกับคนชอบไขมันน้อยแต่ได้ความนุ่มของเนื้อ ทานกับน้ำซุปสูตรเด็ดของร้าน

SMOKED BY CHEF PAM เนื้อรมควันสวรรค์ของคนรักเนื้อพรีเมียม กับเมนูพิเศษ ฟิลลี่ชีสเนื้อแองกัสรมควัน ( PHILLY CHEESE ANGUS BEEF ) เนื้อเสือร้องไห้รมควัน เนื้อนุ่มละลายในปากเพิ่มความฟินด้วยซอสชีสสูตรพิเศษจากทางร้าน อร่อยฟินสำหรับคนรักเนื้อโดยเฉพาะ ลิ้มรสความอร่อยได้เฉพาะในงาน GOURMET TASTIVAL เท่านั้น

GINDACO ร้านทาโกยากิชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น หนวดหมึกยักษ์เสียบไม้ MADAKO คัดตัวใหญ่เอาเฉพาะหนวดเป็นเกรดพรีเมี่ยมซาชิมิ มาย่างให้กรุบกรอบ ราดซอสสูตรเฉพาะของทางร้านที่มีรสชาติหวานเค็ม สีน้ำตาลเข้ม ปรุงมาอย่างดีเหมือนสูตรต้นตำรับ มีส่วนผสมของผักและผลไม้ เช่น มะเขือเทศ ส้ม แอปเปิ้ล ลูกพีช และอื่นๆ อีกมากมาย จึงทำให้ได้รสชาติหวานอร่อยอย่างเป็นธรรมชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี ผัดไทยสยามรอยัล (กุ้งนาง) ผัดไทยรสชาติแบบโบราณ มีเอกลักษณ์ของน้ำซอสน้ำผัดไทยที่มีส่วนประกอบของน้ำมะขามเปียก ที่มีรสชาติเปรี้ยวนำ หวานตาม มีความหอมจากน้ำตาลโตนด สามารถผัดได้ทั้งเส้นสด และเส้นหมี่ฮ่องกง ทั้งยังเลือกใช้กุ้งแม่น้ำที่เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นของคนไทย โรยด้วย หอมเจียวสูตรเฉพาะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน GOURMET TASTIVAL สาขา พารากอน เท่านั้น

คนชงคนปรุง ร้านอาหารไทยสไตล์จีน ที่ประณีตในการปรุงอาหารเพื่อทุกจานอร่อย กับเมนูพิเศษ ข้าวหมูคั่วไฟไข่ดาว หาทานได้เฉพาะในงาน GOURMET TASTIVAL เท่านั้น

ชาตรามือ ต้นตำรับชาไทย เข้มข้น หอม อร่อย กับเมนูพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น กับเมนูเครื่องดื่ม ชาลิ้นจี่ ท็อปปิ้งด้วยลิ้นจี่ลูกโต หวานช่ำ ลงตัวกับชาหอมหวานของทางร้าน

ร้านขนมไทยเก้าพี่น้อง ร้านขนมไท ย สูตรต้นตำรับกว่า 44 ปี นำเสนอชุดขนมไทยชาววัง รวบรวมขนมไทยขายดี 9 อย่าง ไว้ในชุดเดียวกัน มีขายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

พร้อมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยอีกมากมาย อาทิ โชว์แล่ปลาไวด์แซลมอน เพื่อนำไข่ปลาแซลมอนมาทำเมนู ข้าวปั้นหน้าไข่ปลาแซลมอน จากเชฟ ซาโตชิ ซูโด้ ร้าน โอทารุ มาสะซูชิ , เอาใจคนรักพิซซ่า รวบรวม 50 TOP PIZZA ASIA PACIFIC 2023 เช่นร้าน Pizza Massilia , ชมสาธิตวิธีการสไลด์ ไอเบริโกแฮม JAMON IBERICO DE BELLOTA และกิจกรรม Cooking Demon จากเชฟดังอีกมากมาย

นอกจากนี้ภายในงานยังมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย ให้ได้อิ่มคุ้ม ฟินกลับบ้าน อาทิ สมาชิก M Card แลก 700 M Point รับส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ, เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท รับ GIFT VOUCHER มูลค่า 100 บาท หรือช้อปครบ 2,500 บาท รับ GIFT VOUCHER มูลค่า 200 บาท, ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M รับบัตรกำนัลห้าง 100 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 2,000 บาท เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์, ลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรี แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป และเฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์ ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท , ลูกค้าบัตรทหารไทยธนชาติ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท และเมื่อ ช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท เฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์, ลูกค้าบัตรเครดิตออมสิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท และแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อข้อปครบ 1,000 บาท และเฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์ รับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป, ลูกค้าบัตรเครดิต UOB และ CITI อร่อยเพิ่มใน FOOD COURT เป็นมูลค่า 200 บาท และลูกค้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต ออนไลน์ ใส่โค้ดลดเพิ่ม 200 บาท

ชวนสัมผัสอรรถรสแห่งความอร่อยจากทั่วทุกมุมโลกในงาน “GOURMET TASTIVAL” ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2566 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และ งามวงศ์วาน พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านเมื่อสั่งผ่านบริการ Call To Order หรือ ช้อปออนไลน์ ที่ www.GourmetMarketThailand.com