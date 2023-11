PEA คว้า 4 รางวัลนวัตกรรม จากเวทีนานาชาติ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน (

Silver Medal)

และ

Special Prize on stage “FOR THE BEST INVENTION”

จาก

The First Institute of Researchers and Inventors in I.R.IRAN (FIRI)

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จากผลงาน อีซี่ การ์ด (

Easy Guard)

ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ที่เกิดจากสัตว์ที่ปีนขึ้นเสาไฟฟ้าไปแตะอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง โดยไม่จำเป็นต้องปีนเสาไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงาน