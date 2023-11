เดอะมอลล์ กรุ๊ป ปักหมุด เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ – บางแค เป็น FOOD DESTINATION สวรรค์ของนักชิม ผนึกร้านอาหารชั้นนำกว่า 700 ร้านค้า เสิร์ฟความอร่อย 2 ย่าน 2 มุมเมือง

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เผยโฉมใหม่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และ

บางแค เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Happy Place To Live Life : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” พร้อมปักหมุดทั้ง 2 สาขา ให้เป็น FOOD DESTINATION สวรรค์ของนักชิมที่ครบครันที่สุดในย่านบางกะปิ และบางแค โดยผนึกร้านอาหารชั้นนำกว่า 700 ร้านค้า ที่ครอบคลุมทุกสัญชาติ ทั้งไทย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และตะวันตก พร้อมเสิร์ฟความอร่อย

2 ย่าน 2 มุมเมือง แล้วตั้งแต่วันนี้

นางสาวอัญชลี พัฒนอนันต์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม Leasing & Property บริษัท

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Miss Anchalee Pattana-Anunsuk : Chief Leasing & Property Management Officer, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป พลิกโฉมใหม่ครั้งประวัติศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์โรดแมพ Rebranding เดอะมอลล์ สู่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Happy Place To Live Life : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” โดยปักหมุด เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ – บางแค เป็นแฟล็กชิพที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุดย่านบางกะปิ และย่านบางแค ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและกรุงเทพฝั่งตะวันตก พร้อมปั้นให้ทั้ง 2 สาขา เป็น FOOD DESTINATION สวรรค์ของนักชิม คัดสรรร้านอาหารที่ดีที่สุดตั้งแต่แบรนด์ดังระดับโลกจนถึงร้านสตรีทฟู้ด ที่ครบครันทุกสัญชาติ ทั้งไทย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และตะวันตก รวมกว่า 700 ร้านค้า ที่มีอาหารให้เลือกมากกว่า 20,000 เมนู พร้อมเสิร์ฟลูกค้า 2 ย่าน 2 มุมเมือง ทั้งย่านบางกะปิ และบางแค เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่ม

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ FOOD DESTINATION HUB แห่งกรุงเทพตะวันออก อิ่มอร่อยกับอาณาจักรอาหารที่รวบรวมร้านอาหารนานาชาติชั้นนำรสเลิศไว้อย่างครบครัน

ชั้น G พบหลากหลายร้านอาหารชั้นนำที่มาพร้อม Terrace ท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่น พร้อม

เอาใจคนตื่นเช้ากับ 4 Café ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 น. โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้ง Indoor และ Outdoor ได้แก่ Starbucks, KFC Cafe By So Coffee , McDonald’s และ Cafe Amazon

นอกจากนี้ที่บริเวณชั้น G ยังมีร้านอาหารชั้นนำที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับลูกค้า อาทิ Paris Mikki x WWA เป็นคาเฟ่สำหรับคนชื่นชอบงานดีไซน์ ที่หอมกรุ่นกลิ่นกาแฟคั่วบด และอบอวลไปด้วยความหอมหวานของขนมเค้กสไตล์ฝรั่งเศส, และร้าน Bon Chon, Mos Burger, Chester’s, One to Two, Swensen’s, Secret Recipe, Pacamara Coffee Roasters, Yenlyyours Dessert,

Woo Gogi ปิ้งย่างเกาหลีพร้อมเตาส่วนตัว

พร้อมพบกับทะเลอาหารที่ กูร์เมต์ อีทส์ (GOURMET EATS) “World Of Gastronomy Destination” ศูนย์รวมความอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ยกระดับให้เป็นฟู้ดและไลฟ์สไตล์

เดสติเนชั่น ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ บนพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. ครบครันด้วยอาหารชั้นเลิศที่ดีที่สุดจากทั่วโลก อาทิ ครั้งแรกในประเทศไทย: THE LEGENDARY ครั้งแรกของการรวมร้านดังระดับตำนานแบบต้นฉบับ Original มารวมไว้ที่เดียว อาทิ ตวงติ่มซำ ,หวานดํารงค์ ,ชั้นฟ้าอร่อยล้ำ ,เจ๊โอว หมูกรอบ ,ประจักษ์เป็ดย่าง ,เป็ดพะโล้นายหนับ (ตลาดน้ำดอนหวาย) ครั้งแรกที่ฟู้ดคอร์ท กับการรวมสตรีทฟู้ดกว่า 40 ร้านดัง การันตีความอร่อยด้วยรางวัลระดับมิชลิน อาทิ นายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้า ,คนชง คนปรุง ,อองตองข้าวซอย ,เอสวิส สุกี้ ,เกตุโอชา

และพบกับการรวมตัวของเชฟร้านดังระดับมิชลิน ที่แผนก FH Zone Deli Express

โดยโซนนี้มีร้าน Napha Chefs Subway, Minato, Onnie’s Recipe และรางวัลเชลล์ชวนชิม เปิบพิสดาร อีกมากมาย อาทิ ภัตตาคารตงเพ้ง ,มะยอดผัก ราดหน้า ราชวัตร ,ข้าวมันไก่

เจ็กเม้ง ,มิสไซ่ง่อน ,ฮาลาลโซน (Halal zone) เนื้อแท้ WOK ,เค.มูฮำหมัด,โอเวอร์ไซด์เบอร์เกอร์ ,ไก่ย่างจีระพันธ์ และ ฌาบีบีเฮ้าส์, คัดสรรร้านอาหารและคาเฟ่ชั้นนำ: รวมร้านอาหารและ

คาเฟ่ชั้นนำจากแบรนด์ดังยอดนิยม อาทิ ทองสมิทธ์,IPPUDO, ASO TONKATSU, After you, บางหวาน, Peak Chocolate, CPS Coffee, Happy7Days (Pop up 1 พฤศจิกายน 2566 –

30 เมษายน 2567) , Subway, Minato, Onnie’s Recipe

และโซน THE TRENDY: จับทุกเทรนด์ความอร่อย คัดสรรแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศห้ามพลาดแห่งปี ทั้งกลุ่มร้านขนมปังและเบเกอรี่ อาทิ Bonjour, Bake a wish, ปังสยาม, SAINT ETOILE, S&P, MX cakes & bakery, Bread Talk, SusSus กลุ่มเครื่องดื่ม, ไอศครีมและช็อคโกแลต เช่น Boost Juice, Chocolate factory, Mini Melts และกลุ่มของคาว เช่น Gindaco, Fantuan และ Bang Bao (เปิด 11 พฤศจิกายน 2566 )

ชั้น 3 : Dining Garden เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของธรรมชาติแบบ อันรื่นรมย์ พร้อมชิมเมนูชั้นเลิศจากร้านอาหารชื่อดัง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Full Bloom Aura” ตื่นตาไปกับบรรยากาศและความเปล่งประกายของ Giant Flower Sculpture ชิ้นงานอาร์ตที่ถ่ายทอดความงดงามของเหล่าดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน พร้อมพบกับร้านอาหารชื่อดังกว่า 50 ร้านค้า อาทิ Saemaeul Express แบรนด์ใหม่ล่าสุดจากเครือ แซมาอึล “ต้นตำรับปิ้งย่างเกาหลี อิ่มคุ้มคุณภาพแน่น ที่ใครๆก็ย่างได้” กับคอนเซปต์ใหม่ครั้งแรกในโลก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่มองหาอาหารจานด่วนสำหรับมื้อเร่งรีบและตอบรับแนวคิดการทานอาหารแบบฉายเดี่ยว โดยการนำเสนอเมนูปิ้งย่างที่หลากหลายและเซ็ทอาหารกว่า 50 ชุด ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ทานได้ทุกเพศทุกวัย,

โอ้กะจู๋ ร้านสลัดออแกนิค สำหรับคนรักสุขภาพ, Kogoro Katsu ร้านหมูทอดสูตรพิเศษส่งตรงจากเมืองนิงาตะ เสิร์ฟพร้อมความหวานฉ่ำของเนื้อลูกแพร ที่หาไม่ได้จากที่อื่น ถือเป็นส่วนผสมหลักของโคโกโระ สามารถทานคู่กับเมนูคัตสึกว่า 20 เมนู, Yuzu Suki เติมเต็มทุกมิติแห่งการทานสุกี้ยากี้จากเครือ Yuzu Group ที่คัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมระดับโลก ส่งตรงจากญี่ปุ่น และ เต็มอิ่มไปกับ ซูชิ ซาชิมิ โรลและอาหารทานเล่นอีกมากมาย, Yuzu Ramen ราเมนยูซุเจ้าแรกในประเทศไทย จาก Yuzu Group ต้นตำหรับราเมนจากญี่ปุ่น ด้วย การคัดสรรวัตถุดิบแบบ Handmade และเครื่องปรุงที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดราเมน รสชาติจัดจ้าน เข้มข้น ถูกปากคนไทย นอกจากนี้ยังมีร้าน Sushi Seki, Tenjo Sushi & Yakiniku Premium, Aka, Amphawa, Bar B Q Plaza, Boon Tong Kee, Bafle Waffle, Coco Ichibanya, Dou, Fire Tiger by Seoulcial Club, Fuji Restaurant, Hasul Korean Restaurant, Hua Seng Hong, Kofuku, La Meow, Loong Mala, Lt Fish Restaurant, MK Restaurants, Mo-Mo-Paradise, Me More Gelato, Happy Pig, Pepper Lunch, Oishi Buffet, Oishi Ramen, On The Table, Ootoya, Santa Fe’, Senju Shabu & Sushi Premium, Shabushi, Sizzler, Shinkansen Sush i , Yakiniku Like, Yayoi Japanese Restaurant, Zen Restaurant, ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร, ป้อน, มะละกอ, ลาวญวน, ฮะจิบัง ราเมน, แม่ศรีเรือน, วัวกิว ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อพ่นไฟ

ซึ่งนอกจากชั้น G และชั้น 3 แล้ว ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มในชั้นต่างๆ เพื่อบริการลูกค้าอย่างทั่วถึง อาทิ Cath Kidston Tea Room, Fam Time Steak & Pasta ร้านอาหารอิตาเลี่ยน ที่มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ทั้งพิซซ่า พาสต้า สเต็ก หรือของทานเล่น จุดเด่น ของร้านคือเส้นพาสต้าที่ทำสดๆ ในแบบโฮมเมด, Sundububu & Mil Toast Express, Mini Oriental Speedbar, Twin Made ที่ชั้นM, Wisdom International Buffet, Chatime, Cotti Coffee, Dunkin’, Inthanin, Nose Tea, Bearhouse ชั้น 1, Sushiro, Funky Fries ที่ชั้น 2

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค FOOD DESTINATION HUB แห่งกรุงเทพตะวันตก อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศจากร้านดัง พร้อมสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติอันรื่นรมย์

ชั้น G พบกับหลากหลายร้านชั้นนำที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบไม่ซ้ำ อาทิ Starbucks, Swensen’s, Bonchon, Chester’s, KFC, McDonald’s, Mom’s Touch, Mos Burger, Koi Thé ,

Mini Oriental Speedbar และ Café Amazon Muji Coffee Corne r ที่ชั้น M

นอกจากนี้พบกับศูนย์รวมอาหารที่ กูร์เมต์ อีทส์ (GOURMET EATS) บนพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. ที่รวบรวมร้านอาหารไว้มากมาย อาทิ 1st TIME IN RETAIL: ครั้งแรกในการเปิดร้านในวงการค้าปลีก (ในห้างสรรพสินค้า) ลิ้มรสอาหารปักษ์ใต้ ฉวาง (แม่อวย) พรานนก และ เจริญพุงโภชนา 1st TIME IN BANGKAE: ครั้งแรกที่เดอะมอลล์ ไลฟ์ สโตร์ บางแค กับการรวมสตรีทฟู้ดสตาร์ กว่า 40 ร้านดัง ทั้งร้านมิชลิน บิบ กูร์มองต์ อาทิ ผัดไทยไฟทะลุ ,คนชง คนปรุง ,บุญเลิศ บะหมี่เกี๊ยวหมูย่างซีอิ๊ว ,เอลวิส สุกี้ และร้านดังรางวัลการันตีอื่นๆ เช่น ภัตตาคารตงเพ้ง ,เจ๊กเม้งข้าวมันไก่ ,เนื้อแท้ WOK ,มะยอดผัก ราดหน้า ราชวัตร ,ฉอเล้ง หมี่กระเฉด ตลาดพลู นอกจากนี้ ยังได้คัดสรรร้านอาหารและคาเฟ่ชั้นนำ: อาทิ ทองสมิทธ์ (เปิด กุมภาพันธ์ 2567), IPPUDO, บุญตงกี่, ฮั่วเซ่งฮง, OKII TONKATSU, Sushi Tama, Stack Yum, After You , SOL Coffee, Alto Coffee,Bling Bling Hot Pot, Subway รวมไปถึงร้าน HOT TOP BRAND AND TRENDY คัดสรรแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศห้ามพลาดแห่งปี ทั้งกลุ่ม Snacks อาทิ Fantuan, Letao, Potato Corner, Gindaco, Kanom ร้านขนมปังและ

เบเกอรี่ อาทิ Krispy Kreme, Beard Papa’s, Sus Sus, Saint Etoile, S&P, MX cakes & bakery, Tian Mimi, White Story, Bake a wish, Anri, Milch, กลุ่มเครื่องดื่ม, ไอศครีมและ

ช็อคโกแลต เช่น Boost Juice, Chocolate factory, TP Tea, Yogurt Culture

ชั้น 2 : Dining Garden รับประทานอาหารในบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติอันรื่นรมย์ ชวนให้รู้สึกอบอุ่นกับการตกแต่งโซนที่เหมือนจำลองภาพมื้อพิเศษกับเพื่อนและครอบครัวที่สวนหลังบ้าน ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง พร้อมลิ้มรสหลากหลายความอร่อยจากหลากหลาย

ร้านดัง อาทิ Mo-Mo-Paradise ชาบู ชาบู และสุกี้ยากี้ญี่ปุ่นแท้ๆ เหนือระดับด้วยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี และการบริการระดับพรีเมี่ยม, Nice Two Meat U ปิ้งย่างเกาหลีสไตล์โมเดิร์น ต้นตำหรับแท้ๆจาก ประเทศเกาหลีใต้ ที่มีรสชาติและการบริการที่ประทับใจจนต้องบอกต่อ, Maguro (มากุโระ) ซูชิ และอาหารญี่ปุ่น สด อร่อย ที่มีความเชื่อว่า“เราไม่ได้ทำแค่ร้านซูชิ” แต่มาจากความประทับใจใน “วัฒนธรรมแห่งการให้ มากกว่าที่ขอ” ของชาวญี่ปุ่น ที่พวกเขาอยากจะมอบ ให้กับคนไทยทุกคน, Mixue แบรนด์เครื่องดื่มชาและไอศกรีม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2540 มีสาขาอยู่ทั่วโลก กว่า 20,000 สาขา ซิกเนเจอร์ของทางร้านไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมวาฟเฟิล กับ น้ำมะนาวแช่เย็นที่ไม่ว่าใครมาร้านนี้ จะต้องลอง, Yakiniku Like ร้านปิ้งย่างสัญชาติญี่ปุ่นสไตล์ Fast casual มาพร้อมกับเตาไร้ควัน ไร้กลิ่นติดตัว มีวัตถุดิบที่หลากหลาย ทั้งเนื้อ หมู ไก่ เพื่อเพิ่มรสชาติให้เนื้อย่างร้อนๆ ดียิ่งขึ้น ทางร้านมีซอสสูตรพิเศษเฉพาะที่ร้านถึง 4 สูตร ทั้งซอสบาร์บีคิวไลก์ออริจินัล หวานเค็มกลมกล่อม, ซอสการ์ลิกโชยุ ที่หอมกระเทียม, ซอสสไปซีมิโซะ รสชาติเผ็ดหวาน และซอสซีซอลท์ ที่เข้ากับลิ้นได้เป็นอย่างดีเมื่อบีบเลมอนลงไปแล้วยิ่งดีขึ้นอีก, Four Seasons Restaurant Bangkok ภัตตาคารโฟร์ซีซั่นที่มีเมนูเด็ดขึ้นชื่ออย่างเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นและเมนูอาหารจีนอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอีกมากมายเพื่อเอาใจสายกิน อาทิ A Ramen, Aka, Amphawa, Bar B Q Plaza, Coco Ichibanya, Fuji Restaurant, Katsuya, Kofuku, Kogoro Katsu, Laem Charoen Seafood, MK Restaurants, Ootoya, Pepper Lunch , Saemaeul Express, Salad Factory, Santa Fe’, Shabushi, Sizzler, Somtam Nua, Sukishi Korean Charcoal Grill, The Bibimbab, Yayoi Japanese Restaurant, You & I, Zen Restaurant , Zhang Liang MaLa Tang, , ลาวญวน , ฮะจิบัง ราเมน , แม่ศรีเรือน ฯลฯ

ชั้น 3 : M Life Market พบกับ DAY TO NIGHT CO-LIVING SPACE พื้นที่แห่งความสุขของการใช้ชีวิต เนรมิตให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เติมเต็มความสุขของคน

ทุกเจน โดยยกเมนูเด็ดจากร้านดัง อาทิ Wisdom International Buffet เป็นบุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติ สไตล์ Fine Dining มาครบทั้งเมนูอาหารไทย จีน ญีปุ่น และ ตะวันตก พร้อมเมนูของหวานที่อร่อยระดับคุณภาพ มีเมนูมากมายให้เลือกจนละลานตากว่า 100 เมนู, Hongdae Buffet (ฮงแด) บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง คุณภาพเยี่ยมตามแบบฉบับเกาหลีแท้ๆ ซึ่งมีครบสูตร ทั้งในรื่องของบรรยากาศ เมนูอาหาร หลากหลาย วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อคุณภาพดีที่ทานแล้วก็รู้เลยว่าคุ้มราคาแบบสุดๆ เครื่องเคียงที่จัดมาให้แบบไม่หวง เติมได้ไม่อั้น, นอกจากนี้ยังมีร้าน Senju Shabu & Sushi Premium, Sushiro, Shabu Tomo, Tenjo Sushi & Yakiniku Premium, Red Panda Yakiniku, ก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะ , โอ้กะจู๋ , ซีซ่วนซ่วน ชาบูหม่าล่า ฯลฯ

ทั้งนี้ นางสาวอัญชลี กล่าวทิ้งท้ายว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตั้งใจจะปั้นให้เดอะมอลล์

ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ – บางแค เป็น Food Destination สวรรค์ของนักชิม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยคาดว่าหลังเผยโฉมใหม่จะช่วยเพิ่มจำนวน Traffic ให้กับศูนย์การค้า ทั้ง 2 สาขา เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงก่อนปรับโฉมใหม่”