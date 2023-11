BITKUB BLOCKATHON 2023ชวนชาว DEV ไฟแรงมาร่วมประลองไอเดียชิงรางวัลกว่า 230,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

บริษัท บิทคับ แล็บส์ จํากัด ผู้ดำเนินการ Bitkub Academy ศูนย์การเรียนรู้สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ร่วมกับ NEAR Protocol, Proximity และหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญชวนนักพัฒนาทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน BITKUB BLOCKATHON 2023 ในหัวข้อ Hack the Future of Blockchain with BOS ประลองไอเดียสุดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีบล็อกเชน ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า สยาม พารากอน ชั้น 4 โซน SCBX Next Tech โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://event.bitkubacademy.com/th/hackathon-near

BITKUB BLOCKATHON 2023 เป็นพื้นที่แห่งการประลองไอเดียด้านบล็อกเชนที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาและบุคคลที่สนใจ รวมรวบสมาชิกทีมละจำนวน 1-5 คน ไม่จำกัดอายุ สมัครร่วมแข่งขัน โดยผู้สมัครจะต้อง Deploy BOS Component ของตัวเอง พร้อมแนบ Link URL ผลงาน BOS Component ของทีมในใบสมัคร และต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมไม่ต่ำกว่า 80% เพื่อร่วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า $6,500 USD (230,000 บาท) และมีโอกาสเปิดใช้งานจริงบนระบบนิเวศของ Bitkub Chain ด้วย ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับความรู้แบบจัดเต็มจากผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนระดับโลกจาก Bitkub และ NEAR พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดโครงการ และวิทยากรรับเชิญพิเศษมากมายที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับแบบเอ็กคลูซีฟ

เป้าหมายสำคัญของ Blockathon นี้ เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ส่งท้ายปีที่เหล่านักพัฒนาและผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชน จะมาร่วมกันนำเสนอไอเดียและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้รับความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ซึ่งอาจพัฒนาต่อยอดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ Fintech แห่งใหม่ต่อไปได้ในอนาคต มาร่วมคว้าโอกาสและทะยานไปสู่โลกอนาคตไปด้วยกัน รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น

รายละเอียด BITKUB BLOCKATHON 2023

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2566

ช่องทางการลงทะเบียน: https://event.bitkubacademy.com/th/hackathon-near

วันที่จัดงาน: 18 – 20 ธันวาคม 2566 (จำนวน 3 วัน)

สถานที่จัดงาน: ห้างสรรพสินค้า สยาม พารากอน ชั้น 4 โซน SCBX Next Tech

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Facebook Page Bitkub Academy: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงื่อนไขในการสมัคร

– ไม่จำกัดอายุ

– มีสมาชิกในทีมจำนวน 1 – 5 คน

– ผู้สมัครจะต้อง Deploy BOS Component ของตัวเอง พร้อมแนบ Link URL ผลงาน BOS Component ของทีมในใบสมัคร (ทีมละ 1 URL เท่านั้น)

– สามารถเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 80%

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ตามช่องทางของ Bitkub Academy ดังนี้

