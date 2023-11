เดอะ ปาร์ค สร้างสังคมแฟชั่นหมุนเวียน ร่วมกับ SWOOP BUDDY จัดงาน SWAP UP ต่อชีวิตของชิ้นโปรด สานต่อแนวคิดความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสแห่งใหม่ที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้านการออกแบบที่เป็นสากลเน้นความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED GOLD® และ WELL CERTIFIED™ CORE GOLD แห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับ SWOOP BUDDY จัดกิจกรรม “SWAP UP” เปิดพื้นที่ให้ทุกคนนำเสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ หรือของเล่นสภาพดีมาแลกเปลี่ยนกัน ลดวงจรการสร้างขยะ ต่อชีวิตสิ่งของชิ้นโปรดแบบยั่งยืน ในงานมี ศิลปิน มูลนิธิและคอมมูนิตี้สายรักษ์โลกชื่อดังมาร่วมงานมากมาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย เดอะ ปาร์ค ตอกย้ำแนวคิด ในการเป็นผู้นำส่งเสริมกิจกรรมด้านความยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางผลักดันคอมมูนิตี้คนรักสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ทุกคนร่วมกันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ภายในงานนี้ทุกคนจะได้เอ็นจอยกับการแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ หรือของสะสมตามสไตล์ของตัวเอง โดยมีไอเทมเด็ดจากศิลปินดังอาทิ คุณนท พนายางกูร (@notep), คุณป่าน ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา (@julibakerandsummer) รวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นอย่างคุณเกมส์ (@ihate.game) และคุณดาว (@cloudsstory) ที่ร่วมนำมาให้ได้แลกกันได้ด้วย และยังได้สนุกกับ Workshop แฮนด์เมดที่เพิ่มมูลค่าให้สิ่งของชิ้นเก่าดูเก๋ไม่ซ้ำใครอีกมากมาย

เอาใจสายช้อปด้วยบูธสินค้าแบรนด์ดังจากศิลปิน และคอมมูนิตี้ผู้นำเทรนด์รักษ์โลกที่ขนไอเท็มเด็ด หลากสไตล์มาให้เลือกช้อปมากมาย อาทิ ร้าน Folk Charm, One More Thing, Pound For Long และ Circular เป็นต้น เพลิดเพลินกับไปกับการแสดงดนตรีสดจากที่คอยสร้างบรรยากาศภายในงานให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทอล์กที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และความยั่งยืนในธุรกิจแฟชั่น เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ที่ร่วมกรุยทางเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืนและปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในอุตสาหกรรมแฟชั่น

ทั้งนี้สำหรับสิ่งของที่ไม่ได้ถูกนำมาแลกเปลี่ยนและของที่นำมาบริจาคภายในงาน จะถูกนำไปส่งต่อให้กับ มูลนิธิกระจกเงา ปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ และมูลนิธิโอกาสที่สองแห่งชีวิต (Second Chance Bangkok) เพื่อไปบริจาคให้ผู้ยากไร้และพัฒนาสังคมไทยต่อไป นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากงานนี้ยังได้ถูกนำไปมอบให้กับมูลนิธิ Second Chance Bangkok เพื่อไปพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนคลองเตย

คุณกิตติพงษ์ ประชุมพล หัวหน้างานระดมทุนร้านแบ่งปัน มูลนิธิกระจกเงา เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับงานครั้งนี้ ได้เห็นแนวคิดใหม่ ๆ ในการแลกเปลี่ยนและนำของใช้มาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง มันทำให้เราตระหนักว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ง่าย ๆ เพียงแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเรา และขอขอบคุณเดอะ ปาร์คและทีมงานทุกคนที่สร้างสรรค์งาน SWAP UP ครั้งนี้ ที่ช่วยสร้างพื้นที่ดี ๆ ให้คนรักสิ่งแวดล้อมได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน ผมหวังว่างานแบบนี้จะเติบโตและขยายไปสู่คอมมูนิตี้อื่น ๆ ต่อไป”

คุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการร้านปันกัน กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน SWAP UP และเดอะ ปาร์คที่ร่วมแบ่งปันในครั้งนี้ ร้านปันกันจะนำเสื้อผ้าสภาพดีเหล่านี้ไปเปลี่ยนเป็น ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนที่ขาดโอกาส ในมูลนิธิยุวพัฒน์ได้เรียนต่อจนจบชั้น ม. 6 หรือ ปวช. 3 เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสต่อยอดชีวิตด้วยการศึกษาต่อไปค่ะ”

“การได้เห็นการรวมพลังของคอมมูนิตี้ต่าง ๆ ที่ได้เล็งเห็นถึงความยั่งยืนทางด้านแฟชั่น และรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการจากธรรมชาติแล้ว และยังเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยกันเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนให้หันมาเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมผ่านสิ่งใกล้ตัวของเรา เช่น เสื้อผ้าของเรา ที่ SWOOP BUDDY และ เดอะ ปาร์คได้จัดกิจกรรม SWAP UP ขึ้นในครั้งนี้ค่ะ” คุณหัชยา ทูเกาะพลุก ประธานมูลนิธิโอกาสที่สองแห่งชีวิต (Second Chance of Life Foundation) กล่าวเสริม

มาร่วมยกระดับความสมดุลให้ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แบบยั่งยืน กับกิจกรรมอีกมากมายตลอดปีที่ The PARQ (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2)

