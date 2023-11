แม็คโครจัดงานใหญ่ส่งท้ายปีกับมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 16 ชูผู้นำธุรกิจค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการตัวจริง ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของธุรกิจโฮเรก้า

แม็คโคร ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 16 (Makro HoReCa 2023) อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “FOODINATION ครบครัน ทันโลกธุรกิจอาหาร” โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจโฮเรก้าครบวงจร แหล่งรวมวัตถุดิบอาหารนานาชาติชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมอัปเดทเทรนด์ล่าสุดของแวดวงธุรกิจโฮเรก้า ขานรับนโยบายภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ปลุกกำลังซื้อช่วงปลายปี

นางสาวอมราลักษณ์ ลามุล ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 16 กล่าวว่า “แม็คโครมุ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ประกอบด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง มาตลอด 34 ปี ด้วยความเข้าใจในอุตสาหกรรมและมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ในการพลิกโฉมธุรกิจให้เติบโต โดยการพัฒนาศักยภาพธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวช่วงปลายปีคึกคัก”

ล่าสุดจัดงานมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “FOODINATION ครบครัน ทันโลกธุรกิจอาหาร” โดยมีเป้าหมายในการจุดประกายความคิด สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโฮเรก้าให้มีไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจ สร้างมาตรฐานวงการธุรกิจอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การจัดงานในปีนี้ แม็คโครได้เปิดเวทีแสดงศักยภาพผู้นำในธุรกิจโฮเรก้าครบทุกมิติ ตอกย้ำผู้นำตัวจริงเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 โซน

1.Makro Food Solution มาพร้อมแนวคิด International Cuisine จัดแสดงสินค้าสำหรับ 6 Cuisine กว่า 800 รายการ พร้อมสินค้าใหม่กว่า 100 รายการ รวมถึงโชว์ทำอาหารนานาชาติพร้อมให้ชิม FOODINATION by aro ระดมทัพสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพจาก aro และวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทั่วโลกจาก aro Gold รวมถึง aro Bakery & Cafe’ (เอโร่ เบเกอรี่ แอนด์ คาเฟ่) ที่มาพร้อมกับแนวคิด From Global to Table เสิร์ฟความอร่อยจากทุกมุมโลก Makro HoReCa Academy คู่คิดธุรกิจอาหาร อัปเดตเทรนด์ความรู้จากกูรูธุรกิจด้านอาหาร การดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจโฮเรก้า และกิจกรรม Workshop สัมมนา เคล็ดลับการทำงานจากเชฟชื่อดัง

2.SMART PRO Solution โซนใหม่กับสารพัดเครื่องครัว เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ครบครันด้วยนวัตกรรมจากแบรนด์ชั้นนำ พลาดไม่ได้กับกิจกรรมที่น่าสนใจจาก Makro PRO แอปพลิเคชัน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการครบวงจร “สั่ง ขาย คุ้ม อย่างโปรในแอปฯ เดียว” สร้างมิติใหม่ธุรกิจค้าส่งไทย

3.Foodie Station สัมผัสประสบการณ์แบบใกล้ชิดกับเชฟเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย ทั้งจากรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ท็อปเชฟไทยแลนด์ และมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ กับเมนูรังสรรค์สุดพิเศษในงานนี้โดยเฉพาะ

4.Street Food and Connection แม็คโครร่วมกับภาครัฐและพันธมิตรในภาคเอกชน สร้างรูปแบบหรือแนวคิดในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่นำมาให้บริการและเสนอธุรกิจในโซนอาหารและเครื่องดื่มกว่า 26 ธุรกิจ

5.เวทีการแข่งขัน ที่เป็นไฮไลท์เด่นกับ “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2023” เวทีสำคัญที่คนในวงการเชฟจากทุกภูมิภาคมาเข้าร่วมประชันฝีมือ เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สู่ตัวแทนสุดยอดเชฟมืออาชีพจากประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

6.เวทีหลัก พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง นำโดยซี พฤกษ์-นุนิว ชวรินทร์, ฟิล์ม ธนภัทร-แจม รชตะ, โฟร์อีฟ (4EVE), วงเคลียร์ (Klear), ซาร่าห์ ซาโลล่า-ดับเบิ้ลแบม-จิ๊กโก๋ และอื่นๆ อีกมากมาย

งานมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 6 – 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจที่นำสินค้ามาออกร้านมากกว่า 250 บูท และคาดว่าจะผู้เข้าชมงานเกือบ 100,000 คนจากทั่วประเทศ