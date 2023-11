ไอคอนสยาม จัดมหาปรากฏการณ์งานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

ชู Soft Power นำประเพณีลอยกระทงขึ้นแท่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งยูเนสโก

ตอกย้ำนโยบายร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ชู 4 แกนเชื่อมสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมจับมือ กทม.เก็บกระทงหลังจบงาน

จัดเต็มมหกรรมความบันเทิงเฉลิมฉลองเทศกาลสักการะสายน้ำแห่งปี ตระการตากับสุดยอดการแสดงผสมผสานแสง สี เสียง ท่ามกลางทัศนียภาพเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุด ชมความงดงามของขบวนนางนพมาศ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา หนึ่งใน “Global Destination” หรือสุดยอดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก หมุดหมายสำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนและส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมประเพณีไทยอันล้ำค่า ให้ประเทศไทยก้าวเป็น “ผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมระดับโลก” (Global Cultural Influence) ปั้น Soft power ของไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอด และยกระดับสู่เวทีโลก พร้อมผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน สร้างสรรค์กิจกรรมงานเฟสติวัลของไทย หนึ่งในนั้นคือการสืบสานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ มาสร้างสรรค์เป็น ICONIC Event สุดยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นไทยในทุกมิติ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าประเทศอย่างยั่งยืน

เทศกาลลอยกระทงนั้น เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ไอคอนสยามเตรียมพร้อมจัดมหาปรากฏการณ์งานลอยกระทงบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด สืบสานประเพณีลอยกระทง ดำรงรักษ์เจ้าพระยา งามตระการตาอย่างยั่งยืน ตอกย้ำนโยบายร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ชู 4 แกนเชื่อมสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ หนุนประเพณีลอยกระทงขึ้นแท่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

(ยูเนสโก) ในปี 2567 พร้อมจัดเต็มมหกรรมความบันเทิงเฉลิมฉลองเทศกาลสักการะสายน้ำแห่งปี ตระการตากับสุดยอดการแสดงผสมผสานแสง สี เสียง ท่ามกลางทัศนียภาพเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุด พร้อมชื่นชมความงดงามของขบวนนางนพมาศ โดยยังคงไว้ซึ่งการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ยกระดับประเพณีของไทยให้เป็นที่ชื่นชมบนเวทีโลก จัดมหาปรากฏการณ์งาน “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY” ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงแบบรักษ์โลกของไทย ส่งเสริมการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ลดการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การใช้ชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนตลอดไป ชู 4 แกนเชื่อมสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม คือ ด้านนิเวศวิทยา ส่งเสริมสนับสนุนการลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ด้านเศรษฐศาสตร์ ให้การสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชื่นชมความงดงามกับการประดิษฐ์กระทงสุดประณีตจาก 16 สถานเอกอัครราชทูต สุดท้ายคือด้านวัฒนธรรม คือการสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป สร้างประวัติศาสตร์ นำประเพณีลอยกระทงขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับ Core Value ของไอคอนสยามที่มีเป้าหมายในการนำมรดกทางวัฒนธรรมไทยมาเชิดชู ผสมผสานความร่วมสมัย นำเสนอสู่อนาคต หรือ Heritage to Future พร้อมกับการสืบสานและเสริมสร้างภาพลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

นายสุพจน์กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าธุรกิจแม่น้ำเจ้าพระยา, สมาคมเรือไทย, กรมเจ้าท่า และองค์กรพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, มิสทีน, จุฬาเฮิร์บ, เซียงเพียว, บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันรังสรรค์งาน “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY” ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง โดยภายในงานจะได้พบกับความบันเทิงแบบจัดเต็ม รวมถึงความงดงามอลังการจากขบวนแห่นางนพมาศจากดาราชื่อดัง และความตระการตาจากโชว์สุดพิเศษที่จะมาสร้างตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงาน

ไอคอนสยามสืบสานประเพณีไทยให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก ลอยกระทงบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

มหาปรากฏการณ์งานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY”ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม พบกับความงดงามตระการตาจากโชว์สุดพิเศษ “ลอยกระทง วิจิตรจันทรา เจ้าพระยาแห่งสยาม” นำเสนอการแสดงอันอ่อนช้อยและวิจิตรงดงามในบรรยากาศการเผาเทียนเล่นไฟในรูปแบบร่วมสมัย พร้อมการแสดงกลองชัยประดับลายไทยสีทองอร่ามต้องแสงจันทร์ยามค่ำคืน ชื่นชมความงดงามของนางนพมาศประจำปี 2566 นำโดยคุณคิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส มาในชุด “นารีศรีสัชนาลัย สุโขทัยธานี” รวมมูลค่า 10 ล้านบาท ด้วยผ้าไหมโบราณจากสุโขทัย ทอด้วยจิตวิญญาณของช่างพื้นเมืองที่สืบทอดฝีมือจากบรรพบุรุษ สื่อถึงความงามและความร่ำรวยมั่งคั่งของสตรีชนชั้นสูง ประดับเพชร พลอย ปักดิ้นทองแบบโบราณ งานหัตถศิลป์ของช่างไทยที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน ศิราภรณ์ อันล้ำค่า ถอดแบบลายปูนปั้นจากนครศรีสัชนาลัย จึงนับได้ว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าในความเป็นไทยยิ่งนัก ฝีมือการออกแบบโดย อาร์ท อัครัชเนรมิตศิลป์ แชมป์ชุดประจำชาติบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 5 ปีซ้อน พร้อมด้วยสำรับเครื่องประดับทองคำล้ำค่าชุด “รัตนมาสพิลาสจักรพรรดิ์” มูลค่ารวมกว่า 20 ล้าน เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตำรับช่างทองในราชสำนัก สำรับเครื่องประดับประกอบไปด้วย ทับทรวง สร้อยคอ ต่างหู พาหุรัด และปั้นเหน่งพร้อมสายเข็มขัด ออกแบบและรังสรรค์ผลงานโดยทองถนิม และปิดท้ายด้วยความสนุกสนานไปกับการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง จากรายการชิงช้าสวรรค์ และนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง ตั๊กแตน ชลดา

พร้อมกันนี้เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันงดงามผ่านกระทงอันโดดเด่นในแต่ละภาค งาน “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ได้จัดแสดงนิทรรศการ “กระทง 5 พื้นที่เอกลักษณ์” ให้ได้ชมความงามและฝีมืออันประณีต อีกทั้งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทั้ง โคมยี่เป็ง ประเพณียี่เป็ง จ.เชียงใหม่ กระทงกะลา ประเพณีลอยกระทงสาย จ.ตาก ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ โคมชักโคมแขวน จ.สุโขทัย กระทงประทีปใหญ่ประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จ.ร้อยเอ็ด กระทงกาบกล้วย ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย จ.สมุทรสงคราม

ไอคอนสยามจับมือ 16 สถานเอกอัครราชทูต 7 มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการกระทงนานาชาติ

นอกจากนี้ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต 16 ประเทศ 7 มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์นิทรรศการกระทงนานาชาติ ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด Eternity in Bloom โดยการนำแลนมาร์กอันโดดเด่นและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศมาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนิทรรศการกระทง และจัดแสดงเพื่อให้ผู้ชมงานได้เรียนรู้เรื่องราวและจุดเด่นของแต่ละประเทศระหว่างวันที่ 14-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ICONLUXE ชั้น M ไอคอนสยาม

ชมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ชิมอาหารอร่อย ช้อปสินค้าไทยในตลาดย้อนยุค ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G

เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เรียลไทย) ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง สนุกสนานไปกับการชม ชิม และช้อปสินค้าไทยในตลาดย้อนยุคเมืองศรีสัชนาลัย เมืองมรดกโลก ซึมซับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ตกแต่งบรรยากาศโดยรอบด้วยโคมสีสันล้านนาหลากชนิด พร้อมถ่ายรูปสวยๆ ใน กระทงสุโขทัยใหญ่ขนาด 2 เมตร พร้อมเชิญชวนให้ร่วมลอยกระทงแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุจากธรรมชาติโดยสามารถลอยกระทงได้ภายในบ่อลอยรักษ์โลก บริเวณภาคใต้ และภาคกลาง พร้อมโปรโมชันพิเศษภายในเมืองสุขสยาม ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 พ.ย. 66

ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ย.66 เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค สนุกสนานเที่ยงวันยันเที่ยงคืน ชมการประกวดนางนพมาศ AEC ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาท สนุกสนานกับขบวนแห่นางนพมาศและการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา, การแสดงขับร้องเพลงเรือ, การแสดงหุ่นคน, การแสดงดนตรีย้อนยุค จากโรงเรียนศรีกันต์ (วัฒนาอุปถัมภ์) รองชนะเลิศการประกวดการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ เฉพาะวันที่ 27 พ.ย. 66

อนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา สร้างปรากฏการณ์ความงามอย่างยั่งยืน

ไอคอนสยาม ยังคงคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อร่วมอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา สร้างปรากฏการณ์ความงามอย่างยั่งยืน ไอคอนสยามจึงเลือกสรรและรณรงค์ในการใช้กระทงใบตอง กระทงกาบกล้วย และกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติให้ทุกคนได้ร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง และรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ไอคอนสยามพร้อมด้วยพันธมิตรได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมมือกันในการเก็บกระทงออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาภายหลังจบงาน สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้จะเข้าสู่กระบวนการแยกประเภท และเข้าสู่กระบวนการกำจัดต่อไป

ขอเชิญชวนแต่งกายชุดไทยหรือผ้าไทย ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามในคืนวันเพ็ญเดือน 12 ในงาน “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER of ETERNAL PROSPERITY ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้ตั้งแต่เวลา 15.00-24.00 น. ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม

สำหรับผู้ร่วมงานสามารถเดินทางมาไอคอนสยามได้ครอบคลุมทุกเส้นทางการคมนาคมทั้งรถยนต์ รถประจำทาง เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายสีลมลงสถานีกรุงธนบุรี พร้อมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีทองลงสถานี G2 เจริญนคร พร้อมกันนี้ไอคอนสยามได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมได้แก่ อาคารจอดรถ ICS, อาคาร NT (ตึก CAT) ลานจอดรถบุคคโล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวกสบายในการมาเที่ยวชมประเพณีลอยกระทง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM