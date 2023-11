สยามพารากอน ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก (World Class Shopping Destination)

ครองความเป็นที่ 1 ในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ธนาคารกสิกรไทย มอบประสบการณ์สุดพิเศษในเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี เนรมิต World Class Iconic Events สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายตลอดเดือนธันวาคม “สยามพารากอน เดอะ กลอเรียส สเตจ ออฟ เดอะ เวิลด์ เฟสติวัล” (SIAM PARAGON THE GLORIOUS STAGE OF THE WORLD FESTIVAL) หนึ่งในแคมเปญ COLORFUL BANGKOK 2023 ของกรุงเทพมหานครที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรีการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ท่องเที่ยวไทยครั้งยิ่งใหญ่ของรัฐบาล “Thailand Winter Festival” พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษแห่งปีระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566

ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า

“สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็น Luxury Destination พร้อมให้การต้อนรับชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือน มอบประสบการณ์การเฉลิมฉลองสุดพิเศษในแบบ Luxury for All เปิดให้ทุกคนร่วมฉลองเฟสทีฟ ซีซั่นสไตล์หรู โดยได้รับเกียรติจากลักซ์ซูรี่แบรนด์ดังระดับโลก “Bulgari” รังสรรค์ต้นคริสต์มาสและเด็คคอเรชั่นสุดตระการตา เนรมิตพื้นที่ภายใต้ธีม “Magnificent Wonders” พบกับความมหัศจรรย์ของการตกแต่งบรรยากาศฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่สยามพารากอนในปีนี้ มีความยิ่งใหญ่ หรูหรา และสง่างามน่าประทับใจ สมกับเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ 18 ปี ของสยามพารากอน

นอกจากนี้ ตลอดเดือนธันวาคม ณ พาร์ค พารากอน เต็มอิ่มด้วยมหกรรมงานเฉลิมฉลองด้วยโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศอย่างจุใจ หมุนเวียนจัดแสดงโชว์ทุกสัปดาห์ ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จัดเต็มด้วยการแสดงสีเสียงเต็มรูปแบบ 360 องศา พร้อมรับฟังการบรรเลงเพลงออเครสตร้าระดับโลก นอกจากนี้ เพื่อฉลองครบรอบ 18 ปี สยามพารากอนจัดฉลองยิ่งใหญ่ด้วยเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอนเสิร์ตเพื่อให้ลูกค้าทุกคนมาร่วมฉลองด้วยกัน เต็มอิ่มกับกองทัพศิลปินนับร้อยชีวิต ที่หมุนเวียนมามอบความสุข ความสนุกสนาน บนเวที ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 และส่งท้ายปีด้วย มหกรรมคอนเสิร์ตแบบจัดเต็ม 3 วันอย่างต่อเนื่อง ยกทัพศิลปินดังร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมๆ กัน โดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

“BULGARI” รังสรรค์ต้นคริสต์มาส และเนรมิตบรรยกาศภายใต้ธีม “Magnificent Wonders

เริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุข ในบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ด้วยการตกแต่ง และประดับประดาแสงไฟจากลักซ์ซูรี่แบรนด์ชั้นนำระดับโลก “BULGARI” ตอกย้ำการเป็นลักซ์ซูรี่เดสติเนชั่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สยามพารากอนเปิดให้ทุกคนฉลองเฟสทีฟซีซั่นสไตล์หรูในแบบ BULGARI พบกับต้นคริสต์มาสสูงตระหง่าน 15 เมตร เปล่งประกายแสงแห่งความสุขและความหวัง ภายใต้ธีม “Magnificent Wonders” โดดเด่นกลางพาร์คพารากอน และพบกับเด็คคอเรชั่นสุดพิเศษที่บริเวณโซนจีเวลเสมือนการมอบของขวัญสุดพิเศษจาก BULGARI และอุโมงค์เซเลเบรชั่นอิลูมิเนชั่นที่จะส่องประกายแสงงดงามสุดตระการตาในยามค่ำคืน

พร้อมต้อนรับให้ทุกคนมาสัมผัสความสุข และร่วมถ่ายภาพสุดประทับใจได้ตั้งแต่ 30 พ.ย. 66 – 16 ม.ค. 67 โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ พบกับนักแสดงสุดฮอต อาทิ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่, ซี-พฤกษ์ พานิช, นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ และสกาย-วงศ์รวี นทีธร ที่จะมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขอย่างยิ่งใหญ่ ณ พาร์ค พารากอน

สยามพารากอนฉลองครบรอบ 18 ปี ยกทัพ World Class Iconic Events สร้างปรากฏการณ์สุดมหัศจรรย์

เต็มอิ่มด้วยมหกรรมงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ 18 ปี The Grand Stage of the World สยามพารากอน ยกทัพ World Class Iconic Events สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายด้วยโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศอย่างจุใจ หมุนเวียนจัดแสดงโชว์ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ณ พาร์ค พารากอน ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ได้แก่

“Siam Paragon Magical Balloon Wonderland: Orchestra of the Skies” ระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค.66 เวลา 19.00 น. – 20.00 น. ตื่นตาตื่นใจไปกับ ออร์เคสตราแห่งท้องนภา เรื่องราวสุดแฟนตาซีจากคณะบอลลูนยักษ์ชื่อดังระดับโลก Plasticiens Volants ประเทศฝรั่งเศส ถ่ายทอดการแสดงบอลลูนสุดตระการตากว่า 20 ลูก และนักแสดงภาคพื้นดินกว่า 30 ชีวิต ที่จะมาแสดงใกล้ชิดกับผู้ชมรอบ พาร์ค พารากอน โดยมีนางเอกของเรื่องคือราชินีกบที่เชื้อเชิญภาคี “ซานิโม”(Zanimo) กลุ่มสัตว์น้อยใหญ่ให้มาร่วมงาน “Mystique Carnival” ณ พาร์ค พารากอน จัดเต็มด้วยการแสดงสีเสียงเต็มรูปแบบ 360 องศาคลอเคล้าด้วยการบรรเลงเพลงระดับโลกจาก วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “Kasetsart University Wind Symphony” ในวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากนักร้องสาวอาร์แอนด์บีตัวแม่ของเมืองไทย ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ วิสุทธิธาดา ร่วมเวทีปล่อยพลังเสียงสะกดทุกสายตา ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน

“Siam Paragon Grand Celebration Music Fest 2023” ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.66 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน พบกับมหกรรมคอนเสิร์ตที่รวบรวมความบันเทิงเต็มรูปแบบ ขนทัพศิลปินดังร่วมฉลิมฉลอง วันที่ 8 ธ.ค.66 เวลา 12.00-18.00 น. พบกับ Hypercollab, Ar3na, THI-O & TUTOR, HASHTAX SUPERNOVA และคู่จิ้นสุดฮอต “มีน-ปิง” วันที่ 9 ธ.ค.66 เวลา 12.00-18.00 น. พบกับ PUN, TOBII, IRON BOY ศิลปินจาก Universal Music Thailand , Yes Indeed, TIGGER, PLAN B, MXFRUIT และ PERSES วันที่ 10 ธ.ค.66 เวลา 12.00-19.30 น. พบกับ SLAPKISS, ZOLAR, ไอซ์ ศรัณยู และ LIPTA

“Siam Paragon Spectacular International Carnivals” ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค.66

เวลา 17.30 น. และ 19.00 น. ณ พาร์ค พารากอน พบกับโชว์ชุดพิเศษ Le Dame e La Serva & Pappagalli จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะมาเนรมิตพื้นที่ พาร์ค พารากอน ให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการสุดล้ำร่วมเปิดฟลอร์เต้นรำไปกับเหล่ามาดามผู้สูงศักดิ์สวมกระโปรงเรียบหรูงามสง่า และฝูงนกแก้วอารมณ์ดีเต็มไปด้วยขนนกสีสดใสช่างน่าประทับใจ

“Siam Paragon Christmas Celebration” ระหว่างวันที่ 22-25 ธ.ค.66 เวลา 17.30 น. และ 19.00 น. ณ พาร์ค พารากอน เสริมทัพความรื่นเริงด้วยขบวนพาเหรดสุดเซอร์ไพรส์ Amorous Ballad การแสดงชั้นเยี่ยมจากประเทศฝรั่งเศส พบกับฝูงกวางสง่างามไปกับการเต้นรำแสนอัศจรรย์ และ ร่วมสัมผัสประสบการณ์เรื่องราวแห่งความสุขในช่วงคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง! นอกจากนี้เตรียมพบกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากเหล่า ซานต้า และแซนตี้ ที่จะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส พร้อมมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคน ระหว่างวันที่ 24-25 ธ.ค.66 วันละ 3 รอบ เวลา 14.00 น. / 16.00 น. / 18.00 น. ทั่วบริเวณ ชั้น M

“Siam Paragon The Glorious Countdown Celebration 2024” ระหว่างวันที่ 29-31 ธ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จัดเต็มความมันส์ส่งท้ายปี 2566 ด้วยมหกรรมคอนเสิร์ตแบบนันสต๊อป ยกทัพศิลปินดังทั้งไทยและอินเตอร์ฯ อาทิ SLAPKISS, Ice Paris, Tilly Birds, ATLAS, ALLY, PLAMY, Three Man Down, 4EVE, NONT TANONT, Sarah Salola, GEMINI FOURTH, MEAN, URBOYTJ, BUS Because of you i shine และเซอร์ไพร์สกับ แขกรับเชิญคนพิเศษ ที่จะมาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่เพื่อมอบความสุข ความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มอิ่มตลอด 3 วันเต็ม ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน เปิดให้เข้าชมฟรี!! โดยจัดงานภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง และพิเศษสุดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.30-24.00 น.

โปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปี

สยามพารากอนมอบความสุขแบบ Non Stop จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ “The Grand Shopping Festival” ลดแรงครั้งใหญ่สูงสุดกว่า 70% ส่งท้ายปลายปี ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.66 – 21 ม.ค.67 สำหรับลูกค้าทั่วไปช้อปครบ 15,000.- ขึ้นไป โดยพิเศษสุดสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเมื่อช้อปเพียง 13,000.-

ขึ้นไป รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท (จำกัดรวม 80 รางวัล/วัน) หรือรับประทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท (จำกัด 50 รางวัล/วัน) และเพื่อฉลองครบรอบ 18 ปีของศูนย์การค้าสยามพารากอน พบกับโปรโมชั่น “SIAM PARAGON 18th ANNIVERSARY SURPRISE DEAL” ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค.66 – 12 ธ.ค.66 ช้อปครบ 18,000 บาทขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,000 บาท* จำกัดของรางวัล 300 รางวัล / วัน (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ) พิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ครบทุก 55,000 บาท แลกรับ 1,000 VIZ Coins (จำกัด 500 รางวัล/ ตลอดรายการ)

สำหรับสินค้ากลุ่มลักซ์ซูรี่แบรนด์พบกับข้อเสนอสุดพิเศษระหว่างวันที่ 8 ธ.ค.66 – 31 ธ.ค.66

ช้อป 50,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card 2,500 บาท จำนวน 500 รางวัล หรือ ช้อป 300,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card 10,000 บาทจำนวน 100 รางวัล เท่านั้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด และใช้กับร้านแฟชั่นลักซ์ซูรี่ ที่สยามพารากอนเท่านั้น) พิเศษสุดสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตสามารถเลือกแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

นอกจากนี้ สยามพารากอน ยังมอบความคุ้มค่าต่อเนื่องในช่วงเทศกาล Boxing Day ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค.66 – 26 ธ.ค.66 และ New Year’s Eve ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.66 – 1 ม.ค.67 ลดสูงสุดกว่า 80% และช้อปครบ ช้อปครบ 20,000.- ขึ้นไป โดยพิเศษสุดสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเมื่อช้อปเพียง 18,000.-ขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,200 บาท (จำกัดรวม 200 รางวัล/วัน)

เตรียมพบความพิเศษสุดมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้

ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp

#SiamParagon #TheGloriousStageofTheWorldFestival