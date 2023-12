เดอะ ปาร์ค โครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสภายใต้แนวคิด Life Well Balanced ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกับ “CHILL AT THE PARQ 2024” เทศกาลกิน ดื่ม ช้อป และกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ในคอนเซ็ปต์ “WEALTH OF LIVING” ที่ให้ทุกคนร่วมดื่มด่ำบรรยากาศของ Snow Globe Village หมู่บ้านหิมะที่อบอุ่นมีชีวิตชีวา เต็มอิ่มกับบทเพลงจากศิลปินชื่อดังมากมายที่ผลัดเปลี่ยนมามอบความสนุกสนานกับคอนเสิร์ต Chang Live Park อาทิ ปาล์มมี่, ป๊อบ ปองกูล, แสตมป์ อภิวัชร์, อะตอม ชนกันต์, เดอะ พาร์กินสัน (The Parkinson), เคลียร์ (Klear), โอนลี่ มันเดย์ (Only Monday), ฟลัวร์ (Flure) และแว่นใหญ่ – มน โมนิค ณ ลาน Q Space ตั้งแต่ วันนี้ – 22 ธันวาคม 2566 นี้

พลาดไม่ได้กับโปรโมชันพิเศษจากร้านค้าชั้นนำ และร้านอาหารยอดนิยมภายใน เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ที่ยกขบวนมาให้คุณได้เพลิดเพลินตลอดเดือนนี้ อาทิ

BAUEN – เพิ่มความผ่อนคลายในวันสบายที่บ้านกับโปรโมชันเก้าอี้ไฟฟ้าสุดหรู Recliner จาก Plasier Collection ราคาพิเศษ 29,900 บาท จากราคาเต็ม 48,500 บาท เฉพาะสี Rosewood / Taupe

AMARA Beauty & Massage – พรีเมียมสปา มอบความผ่อนคลายให้เป็นของขวัญแสนพิเศษ เมื่อใช้บริการ 5,000 บาทขึ้นไป รับฟรีทันที Indian Head Massage

KAMU KAMU – ร้านเครื่องดื่มสุดฮิต ขอส่งต่อความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้ ด้วยเมนูใหม่ Mas Kamo Ne Cheese Cream ชาหอมๆ ท็อปด้วยครีมชีสอูมามิหวานนิดนัวหน่อย รับรองว่าสายชีสฟินกับแก้วนี้แน่นอน

NAEKI GO! – ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ Grab & Go มาพร้อมโปรโมชันพิเศษให้ได้เต็มอิ่มกับข้าวปั้นแบบต้นตำรับชาวญี่ปุ่น เมื่อซื้อ Original Onigiri 2 ชิ้น รับส่วนลดทันที 10 บาท

Yogurt Culture – เปิดตัวเมนูใหม่เอาใจสายเฮลท์ตี้ “Pineapple Greek yogurt” กรีกโยเกิร์ตสัปปะรด ลงตัวกับรสชาติหวานอมเปรี้ยว และเมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท รับทันทีบัตรกำนัลมูลค่า 50 บาท ให้การดูแลสุขภาพทั้งง่ายและอร่อย

Anri Bakery – ต้อนรับช่วงเวลาส่งท้ายปีด้วยเมนูใหม่ Anri Cream Cornet แป้งพายทรงโคนเคลือบน้ำตาล กรอบนอกนุ่มใน หวานละมุนกับไส้ครีมซิกเนเจอร์จาก Anri Bakery

Brave Roasters – ร้านกาแฟและเครื่องดื่มคุณภาพ ผสานความกล้าในการรังสรรเมนูสุดสร้างสรรค์ไม่ซ้ำใคร นำเสนอโปรโมชัน “Better Together” จับคู่เมนูแก้วโปรดกับคนรู้ใจ เมื่อซื้อกาแฟชนิดใดก็ได้ที่ร้าน 2 แก้ว แก้วที่ 2 ลด 25%

ไม่เพียงเท่านี้ เดอะ ปาร์ค เพิ่มความสุขให้ใจฟูขึ้นอีกระดับเมื่อใช้จ่ายกับร้านค้าภายในศูนย์ฯ ครบ 500 บาท* รับทันที ต้นไม้จิ๋วในขวดแก้ว (Mini plants) มูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

ร่วมดื่มด่ำบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองท่ามกลางหมู่บ้านหิมะที่อบอุ่นมีชีวิตชีวากับหลากหลายกิจกรรมและโปรโมชันจากร้านค้าชั้นนำมากมาย ได้ในงาน “CHILL AT THE PARQ 2024” ที่ เดอะ ปาร์ค (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

ติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน “CHILL AT THE PARQ 2024” ได้ที่ Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK Website: www.theparq.com

โทร. 02-080-5700 #CHILLATTHEPARQ2024 #ThePARQ #LifeWellBalanced