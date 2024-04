เดอะมอลล์กรุ๊ป ฉลองสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ ขานรับนโยบายภาครัฐร่วมผลักดันเทศกาลสงกรานต์ไทยสู่เทศกาลระดับโลก จัดงาน THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION SONGKRAN FESTIVAL 2024 เตรียมสัมผัส 9 ปรากฎการณ์ความสุขตลอดสงกรานต์นี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ชุ่มฉ่ำด้วยความมันส์ สาดสนุก สุขทุกโมเม้นท์ ฮอตจัดเต็มกว่าใครในย่าน พิเศษสุดที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ห้างฯเดียวในกรุงเทพฯที่ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ปี 2567 มาร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ พร้อมจัดเต็มกิจกรรมความสนุกสำหรับทุกครอบครัว ขนทัพเหล่าศิลปินดังมอบความสนุกสุดมันส์และเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวัน งานจัดตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2567 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, ท่าพระ, งามวงศ์วาน และวันที่ 12-21 เมษายน 2567 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค

ยกขบวนความสนุก จัดเต็ม 9 ปรากฎการณ์ความสุขตลอดสงกรานต์นี้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์

1. SONGKRAN FESTIVAL: THE MALL LIFESTORE SONGKRAN FAN GREET FESTIVAL & EXCLUSIVE SHOW เดอะมอลล์กรุ๊ป ร่วมกับ BANGKOK BANK M VISA เปิดศักราชปีใหม่ไทย ครั้งแรกกับโชว์การแสดงสุดพิเศษอย่างยิ่งใหญ่อลังการ จาก “แอนโทเนีย โพซิ้ว” รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 และมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 ที่มาปรากฎตัวในลุคของ “นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ประจำปี 2567 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมการแสดงโขนสุดตระการตา พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA ลุ้นเป็น 20 ผู้โชคดี ได้รับชมการแสดงแบบใกล้ชิด ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ นอกจากนี้ เตรียมพบกับกิจกรรม THE MALL LIFESTORE SONGKRAN FAN GREET FESTIVAL มีทแอนด์กรี๊ดใกล้ชิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ 2 นักแสดงหนุ่มฮอต ต้าห์อู๋-พิทยา ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. และ แจม-รชตะ ในวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณด้านหน้า MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

2. MUSIC PARTY มหกรรมคอนเสิร์ต ขนทัพศิลปินนักร้องชื่อดัง นำโดย ZOM MARIE , MEAN , NO ONE ELSE , 4EVE , LAZYLOXY , FELLOW FELLOW , ONLY MONDAY , DEPT และ INDIGO

3. SUMMER BEACH EXPERIENCE พิเศษสุดที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค มันส์กับบรรยากาศ BEACH PARTY พบกับ GIANT BEACH BALL สนุกและฟินกับคอนเสิร์ตในทะเลบอลขนาดยักษ์ใจกลางศูนย์การค้า อัดแน่นด้วยบอลหลากสีสันกว่า 50,000 ลูก ที่บริเวณ M GRAND HALL ชั้น G , WATER SPLASH TUNNEL สาดสนุกกับอุโมงค์น้ำเย็นชุ่มฉ่ำ ให้คุณได้เปียกกันทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 14.00-21.00 น. ที่ M GREEN PARK ชั้น G , WATER SPLASH PARTY แดนซ์สนุกท่ามกลางสายน้ำกับดีเจ พร้อมเพิ่มความฮอตด้วย CUTE BOY & CUTE GIRL ที่จะมาร่วมเล่นน้ำ สาดความน่ารักไปกับคุณ และเอาใจวัยรุ่นฝั่งธนฯ กับ ครั้งแรก!! ของการรวมพลเต้น RANDOM DANCE ท่ามกลางอุโมงค์น้ำ ในวันที่ 13-15 เม.ย. 2567 เวลา 19.00 น. และสายเซลฟี่ต้องไม่พลาด กับจุดถ่ายรูป เช็คอินกับเวที 2 ชั้น ได้เห็นวิวสวยๆ ด้านหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค นอกจากนี้ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ สนุกมันส์กับ SUMMER BEACH BALL ทะเลบอลยักษ์ กว่า 30,000 ลูก พิเศษ สำหรับสมาชิก M Junior Club แลก 13 M POINT รับสิทธิ์เข้าเล่นฟรี! วันที่ 11-16 เม.ย. 2567 ที่บริเวณ M ATRIUM ชั้น G

4. KIDS’ TALENT SHOW ชวนเด็กๆแสดงความสามารถ ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมากมาย

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ วันที่ 13 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ชมการประกวด “ประกวดหนูน้อยสงกรานต์” สำหรับเด็กๆ อายุ 5 – 10 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน วันที่ 14 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ชมการประกวด “”NONTHABURI KIDS SINGING CONTEST” ประเภทเพลงไทยสากล อายุ 6 – 9 ปี และ อายุ 10 – 12 ปี ชิงทุนการศึกษารวม กว่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , วันที่ 14 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ที่ MCC HALL ชั้น 4 ร่วมชมการประกวด “DEK THAI CONTEST” อายุ 6 – 9 ปี และ อายุ 10 – 12 ปี ชิงทุนการศึกษารวม กว่า 30,000 บาท และ วันที่ 15 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ชมการประกวด “ประกวดหนูน้อยสงกรานต์เมืองนนท์” อายุ 5 – 10 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ วันที่ 15 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. ชมการประกวด “KIDS SINGING CONTEST” ประเภทเพลงไทยสากล อายุ 6 – 9 ปี และ อายุ 10 – 12 ปี ชิงทุนการศึกษารวม กว่า 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการเขตธนบุรี

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค วันที่ 21 เม.ย. 2567 เวลา 15.00 น. ชมแฟชั่นโชว์ “KIDS FASHION RUNWAY” เปิดรันเวย์ให้น้อง ๆ หนู ๆ อายุ 4-11 ปี มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ ประชันความน่ารักสดใสรับซัมเมอร์

5. THAI TRADITIONAL SHOW ชมโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ และชมการแสดงหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง

6. FAMILY FUN GAME สนุกกับเกมแบบไทยๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมายรวมกว่า 5,000 รางวัล

7. FAMILY WORKSHOP เวิร์คช็อปแบบไทย ๆ ทั้ง ทำว่าวจิ๋ว เพ้นท์หัวโขน และสร้อยข้อมือ SUMMER

8. THAI TROOP สนุกครื้นเครง รื่นเริงแบบไทยๆ กับขบวนกลองยาว พร้อมมอบพวงมาลัยสงกรานต์ให้กับลูกค้า

9. SONGKRAN FESTIVAL: SUMMER DEALS ช้อปสนุกกับร้านค้าแบรนด์ดังในศูนย์ฯและห้างฯพร้อมโปรโมชั่น

พิเศษร้อนแรงกว่าใคร ให้ช้อปฉ่ำ แบบจัดหนักจัดเต็ม

สงกรานต์นี้ สุข สนุกทุกครอบครัวในงาน THE MALL LIFESTORE SUMMER-CATION SONGKRAN FESTIVAL 2024 งานจัดตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2567 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, ท่าพระ, งามวงศ์วาน และวันที่ 12-21 เมษายน 2567 ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.themallgroup.com, Facebook : TheMallGroup

#THEMALLGROUP #THEMALLTHAILAND #THEMALLLIFESTORE #เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์

#AHAPPYPLACETOLIVELIFE #SUMMERCATION #SONGKRANFESTIVAL #SONGKRAN #สงกรานต์