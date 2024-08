ททท. ดัน Soft Power เสน่ห์ไทย แคมเปญ “Amazing Mute” ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ความเชื่อและความศรัทธาสู่สินค้าเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขานรับนโยบายรัฐบาล ในการมุ่งเน้นและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค หรือ Tourism Hub ภายใต้นโยบาย IGNITE Tourism Thailand เพื่อชูจุดขายที่เป็นเสน่ห์ของไทย อำนวยความสะดวก ปลดล็อกทุกข้อจำกัดการท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาด พร้อมที่จะส่งเสริมและผลักดัน Soft Power เสน่ห์ไทย ด้วย 5 Must Do in Thailand ให้กลายเป็นสินค้าส่งออกทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะ (Must Seek) แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย ในเรื่องของศาสตร์ความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทย จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ยูชุ่นลี่ 168 จำกัด ในการจัดทำแคมเปญ “Amazing Mute” ซึ่งจะเป็นแคมเปญที่ส่งเสริมความเชื่อและศรัทธา ให้กลายเป็นสินค้าสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และยังช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านการจัดทำสิทธิพิเศษโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาคของไทย และสร้างกระแสเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย และการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มมากขึ้น

สำหรับแคมเปญ “Amazing Mute” จะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนำเสนอสิทธิพิเศษโปรโมชั่นส่วนลดต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.mutelutravel.com มากกว่า 50 แพ็กเกจ อาทิ ส่วนลด 34% แพ็กเกจ วันเดย์ ทริป สายมูเตลู การงาน ความรัก โชคลาภ ราคาพิเศษเพียง 999 บาท ต่อท่าน จากราคาปกติ 1,499 บาท, ส่วนลด 26% แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน สายบุญมูเตลู มหัศจรรย์ภูเก็ต โปรแกรม บุญยกก๊วน รวยยกแก๊งค์ ราคาพิเศษเพียง 5,999 บาท ต่อท่าน จากราคาปกติ 7,999 บาท (จอยรถตู้ ขั้นต่ำ 8 ท่าน), ส่วนลด 29% แพ็กเกจ One Day Trip จตุมหาศรัทธาเมืองกระบี่ ราคาพิเศษ 999 บาท ต่อท่าน จากราคาปกติ 1,390 บาท ต่อท่าน (สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป), ส่วนลด 34% แพ็กเกจวันเดย์ทริป เช็คอินภูเก็ต ทีเด็ดสำหรับสายมู ราคาพิเศษเพียง 399 บาท ต่อท่าน จากราคาปกติ 599 บาท (เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป) เป็นต้น

สุดพิเศษกับกิจกรรมภายใต้แคมเปญ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพียงกดรับสิทธิพิเศษ

ส่วนลดแพ็กเกจท่องเที่ยวสายศรัทธา (มูเตลู) ภายใต้โครงการ รับสิทธิรับโค้ดฟรี แพ็กเกจดูดวงฟรีรายวันกับซินแส AI จำนวน 100 รางวัล

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mutelutravel.com