4 ปางช้างไทย ชนะใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก คว้ารางวัล Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2024

Tripadvisor แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของโลก ได้ประกาศมอบรางวัล Travelers’ Choice Awards 2024 ให้แก่ปางช้างที่เป็นมิตรในประเทศไทยที่ทำงานร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) 4 แห่ง ซึ่งโดดเด่นในด้านการให้ความสำคัญยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ ไม่มีกิจกรรมขี่ช้าง โชว์ช้าง หรือสัมผัสช้างใกล้ชิด เน้นศึกษาพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้าง เดินดูช้างในระยะปลอดภัย ปางช้างที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้แก่ Boon Lott’s Elephant Sanctuary จ.สุโขทัย, ChangChill จ.เชียงใหม่, Following Giants จ.กระบี่ และ Somboon Legacy Foundation จ.กาญจนบุรี โดยทั้ง 4 แห่งได้รับการคัดเลือกภายใต้หมวดกิจกรรมน่าสนใจที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ

รางวัล ‘Travelers’ Choice – ที่สุดของที่สุด’ เป็นรางวัลพิเศษที่ตัดสินจากประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่แบ่งปันรีวิวบน Tripadvisor สะท้อนถึงประสบการณ์ที่แปลกใหม่ คุณภาพการให้บริการ และความประทับใจของนักท่องเที่ยว

ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการยกย่องปางช้างทั้ง 4 แห่งที่เป็นมิตรต่อช้างและยึดมั่นในแนวทางการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ แต่ยังตอกย้ำถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยผสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ากับการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์ป่าในประเทศไทย

หทัย ลิ้มประยูรยงค์ ผู้จัดการฝ่ายแคมเปญสัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปควบคู่กับบริบทของสังคมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการท่องเที่ยวที่ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิภาพของสัตว์ สำหรับการท่องเที่ยวช้างก็เช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยวในยุคนี้มองหาประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงกับช้างในรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทำลายความเป็นอยู่ของช้าง โมเดลการจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับช้างจึงเป็นทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และยังเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ทั้งผู้ประกอบการและช้างได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

Tripadvisor ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของโลกที่มีผู้ใช้งานหลายล้านคน

ทั่วโลก ได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ป่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เคารพชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ นโยบายนี้ยังห้ามกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ เช่น การสัมผัสสัตว์ป่าโดยไม่จำเป็น และการจัดแสดงสัตว์น้ำที่ถูกคุมขัง ยกเว้นกรณีเพื่อการศึกษาหรืออนุรักษ์ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ นโยบายนี้มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การเยี่ยมชมช้างในปางช้างเป็นมิตรกับช้าง ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนรู้พฤติกรรมตามธรรมชาติของช้างและนอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุน การทำงานของปางช้างเป็นมิตรให้สามารถเลี้ยงช้างที่เคยถูกใช้งานอย่างหนัก และดูแลช้างให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไปจนตลอดชีวิตของพวกเขา

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกให้การสนับสนุนปางช้างที่เป็นมิตรหลายแห่ง ตั้งแต่การให้คำปรึกษา พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โปรโมทด้านการตลาดผ่านการทำงานกับบริษัทท่องเที่ยว ให้ทุนสนับสนุนเพื่อปรับรูปแบบปางช้างให้เป็นมิตรต่อช้างอย่างแท้จริง ตลอดจนให้งบช่วยเหลือฉุกเฉินในช่วงโควิด 19 ที่การท่องเที่ยวซบเซา ท่านสามารถติดตามเรื่องราวและที่มาของปางช้างแต่ละแห่งได้ที่นี่ https://www.worldanimalprotection.or.th/our-work/Wildlife-work/Elephant-Friendly-Venue/

หมายเหตุ

ภาพปางช้าง Boon Lott’s Elephant Sanctuary : เครดิต ©World Animal Protection / Nick Axelrod

ภาพปางช้าง ChangChill : เครดิต ©Jittrapon Kaicome / World Animal Protection

ภาพปางช้าง Following Giants : เครดิต ©World Animal Protection

ภาพปางช้าง Somboon Legacy Foundation : เครดิต ©World Animal Protection