GSK บริษัท Biopharma ผู้ค้นคว้าวิจัยยาและวัคซีนนวัตกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐาน GIP Plus จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะองค์กรที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยานวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณมาเรีย คริสติช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ GSK ได้รับการรับรองมาตรฐาน GIP Plus ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จของ GSK ในการบริหารจัดการที่มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล มีระบบนำเข้าและระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ GSK ในฐานะบริษัท Biopharma เราให้ความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยยาและวัคซีนนวัตกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด “Ahead Together” นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผสานกับองค์ความรู้ ตลอดจนความสามารถของพนักงาน เพื่อร่วมใจกันทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพให้ก้าวล้ำนำโรคต่าง ๆ และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่มีความมุ่งมั่นเพื่อผู้ป่วย ความรับผิดชอบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ และการทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Ambitious for patients – Accountable for impact – Do the right thing) ส่งผลให้ GSK สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย

ทั้งนี้ GSK โดย ภญ. พจมาลย์ ผลภาษี ผู้อำนวยการแผนกทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ เข้ารับมอบรางวัลมาตรฐาน GIP Plus “การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร: Good Importing Practices” จาก นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มีหลักธรรมาภิบาล และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นในการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานและปลอดภัย ณ โรงแรมอัศวิน เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับมาตราฐาน GIP Plus จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามวิธีการที่ อย. กำหนดได้อย่างครบถ้วน มีการประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการข้อร้องเรียนและการเรียกคืน รวมทั้งมีความพร้อมด้านอาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูง โดยองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GIP Plus จะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นที่ด่านอาหารและยา และได้รับการตรวจปล่อยอย่างรวดเร็วเป็นลำดับแรก (First priority) ณ ช่องบริการด่วนพิเศษ GIP lane