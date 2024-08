ททท. ชวนสาวก มิวสิคเลิฟเวอร์ยุค 80-90 เที่ยวใต้ ฟิน...กิจกรรม Music Journey To the South 

เบิร์ด กุลพงศ์ บุนนาค ในนามบริษัท ร่องเสียงลำไย จำกัด ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือพันธมิตรสายการบิน Air Asia และ Thai Lion Air จัด Music Journey To the South ชวนแฟนคลับศิลปินรุ่นใหญ่ยุค 80-90 ร่วมออกเดินทางท่องเที่ยว พร้อมชมคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดเป็นกันเอง สองเส้นทางสุดคูลของภาคใต้เดือนกันยายน 2567 ตั้งเป้ารวมตัวแฟนคลับศิลปินเพื่อย้อนภาพความประทับใจในวันวานและสร้างความสุขจากการเดินทางเที่ยวใต้ สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางในภาคใต้

ไฮไลท์สำคัญของ Music Journey To the South คือ คอนเสิร์ตในบรรยากาศอบอุ่น เป็นกันเองของศิลปินดังยุค 80-90 อาทิ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ ชมพู-ปิง ฟรุตตี้ เบิร์ด กุลพงศ์ พร้อมชวนกลุ่มแฟนคลับร่วมฟังเพลงอย่างใกล้ชิดและตามรอยเส้นทางท่องเที่ยว การเดินทางท่องเที่ยวแบบสบายๆ สองเส้นทางคลาสสิคเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวภาคใต้

เส้นทางแรก เส้นทางชุมพร-สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12-15 กันยายน ชมความสวยงามของ “เกาะเต่า” ดำน้ำตื้น ดูปลาหลากสี ชมปะการัง และปลาล้านตัว จุดที่สวยที่สุดของเกาะเต่า ต่อด้วย “เกาะนางยวน” เกาะเล็กๆ 3 เกาะ เชื่อมกัน

มีสันทรายที่สามารถเดินถึงกันได้ ทำให้กลายเป็นทะเลแหวก มหัศจรรย์ความงามแห่งท้องทะเลอ่าวไทย

เส้นทางที่ 2 เตรียมปักหมุดเที่ยว จ. ตรัง พัทลุง สงขลา ในวันที่ 26-29 กันยายน 2567 อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นแบบหรอยแรงอย่างเมนูเด็ด “ตรังยุทธจักรความอร่อย” ชมบรรยากาศความสวยงาม ทั้งแม่น้ำ ถ้ำ ทะเล และภูเขา พร้อมล่องแพสู่ลำน้ำทะเลตรัง สัมผัสธรรมชาติ เกาะรูปหัวใจ สันหลังมังกร จุด Unseen จ.ตรัง สัมผัสบรรยากาศแบบวิถีชุมชนอย่างพัทลุงบ้านทุ่งไม่ปรุงแต่ง นั่งเรือหัวโทงชมนกนานาชนิดและควายน้ำทะเลน้อยพัทลุง และเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลา

งาน Music Journey จัดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ครั้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่น ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่กำหนดจัดงานในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 2 ครั้งใน 1 เดือน เพื่อต้องการสร้างกระแสเดินทาง

นางสาววัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. กล่าวเสริมว่า ภาคใต้นับเป็นโลเคชั่นที่สามารถตอบโจทย์กิจกรรมตามคอนเซปต์การจัดงาน Music Journey ได้อย่างลงตัว นอกจากแฟนคลับ จะได้อิ่มเอมกับบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินคนโปรดแล้ว ยังจะได้ชื่นชมกับความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้หลายแห่งที่มีดีกรีความสวยงามติดอันดับโลก อาทิ เกาะกระดาน เกาะนางยวน ได้ทำกิจกรรมตามแนวทาง Must Do ของ ททท. ได้แก่ Must Taste อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่น Must Seek เยี่ยมชมแหล่งอันซีนถิ่นน่าเที่ยว และ Must Buy เลือกซื้อของฝากที่ถูกใจ ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อว่าทุกคนจะได้รับความประทับใจ ประสบการณ์ที่มีคุณค่า และมิตรภาพดีๆ จากทริปเที่ยวใต้ตามรอย Music Journey To the South อย่างแน่น

เบิร์ด กุลพงศ์ บุนนาค กล่าวว่า ศิลปินทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจมากที่จะได้มีส่วนร่วมในการ ช่วยกระตุ้นการเดินทางและออกทริปภาคใต้ไปพร้อมๆ กับกลุ่มแฟนคลับอย่างเป็นกันเอง มีเพลงยอดนิยมในวันวานมากมายที่พร้อมจะสร้างความสุขให้กับทุกคนอีกครั้ง ท่ามกลาง

บรรยากาศสบายๆ วิวหลักล้าน ทั้ง 2 ทริปนี้ จึงอยากชวนทุกคนมาสนุกกับเพลงที่พวกเราตั้งใจนำเสนอและออกทริปไปเที่ยวภาคใต้ด้วยกันในเดือนกันยายนนี้ หรือเที่ยวใต้ตามรอย Music Journey เที่ยวได้ตลอดปี 365 วัน

*รายละเอียดการเดินทางทั้ง 2 ทริปอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม