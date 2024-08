Bitkub Chain จับมือ Extend Games และ JFIN เปิดตัว Metal Valley เกม Multi-chain แรกของไทย

ยกระดับ Web3 Hybrid Gaming

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย – 27 สิงหาคม 2567 – บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้พัฒนา Bitkub Chain และผู้ให้บริการ Blockchain Total Solution ชั้นนำของประเทศไทย จับมือ บริษัท เอ็กซ์เท็นด์เกมส์ จำกัด ผู้พัฒนาเกมชั้นนำของไทย และ JFIN Chain เครือข่ายบล็อกเชนสัญชาติไทย พัฒนาขึ้นโดยบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด เปิดตัว Metal Valley เกม Multi-chain เกมแรกของไทย พร้อมยกระดับ Web 3 Hybrid Gaming

Metal Valley เป็นเกม Multi-chain เกมแรกของประเทศไทย ที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชน Bitkub Chain และ JFIN พร้อมกันทั้ง 2 เครือข่าย โดยเป็นเกมเรือธงแนวผจญภัยที่สามารถเล่นได้ทั้งบน PC และมือถือ โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักล่าหุ่นรับจ้าง ออกทำภารกิจที่ได้รับจาก 3 บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งมหานคร Megalopolis ได้แก่ Extend Era Entreprise (3xE), Keller United Biotech Corporation (KUB Corp.) และ J Finesse Robotix (JFIN Robotix) เกมท้าทายให้ผู้เล่นออกล่าหุ่นยนต์ Autometa ที่มีรูปลักษณ์หลากหลายรูปแบบ สร้างความตื่นเต้นและความท้าทายในทุกภารกิจ ระบบของตัวเกมยังมีความโดดเด่นและน่าสนใจในหลากหลายมิติ เช่น ผู้เล่นสามารถปรับแต่งและประกอบร่างหุ่นยนต์ที่ตัวเองชอบได้อย่างอิสระ และนำหุ่นยนต์เหล่านี้ไปสร้างเป็น NFT เพื่อทำภารกิจรับรางวัลมากมายในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ เกม Metal Valley ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Extend Games ซึ่งเป็นทีมงานเดียวกับบริษัท Extend Interactive หรือ X10 ผู้พัฒนาเกมชื่อดังของไทยที่มีผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เช่น เกม A.R.E.S.: Extinction Agenda, So Many Me และ Morning Moon Village ซึ่งเป็นเกมบล็อกเชนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบน Bitkub Chain

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ Bitkub Chain และ JFIN จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ในด้านการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และการตลาด (Marketing) เพื่อให้เกม Metal Valley ประสบความสำเร็จและเข้าถึงผู้เล่นได้มากที่สุด โดยทั้ง 3 บริษัท มีความมุ่งหวังที่จะยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมในประเทศไทย และนำเสนอเกมที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาผสมผสานอย่างลงตัว เพื่อสร้างความสนุกและคุณค่าให้กับผู้เล่นทุกคน

“ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับการร่วมมือในครั้งนี้ เราไม่เพียงแค่ขยายขอบเขตของเทคโนโลยีบล็อกเชนในอุตสาหกรรมเกม แต่เรายังส่งเสริมนวัตกรรมยุคใหม่ของการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายของทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ Bitkub Chain, JFIN และเกม Metal Valley คือการสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมตอบโจทย์และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ การร่วมมือครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน Bitkub Chain สู่การใช้งานจริงในวงกว้างได้มากขึ้นในอนาคต” นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด กล่าว

“เรามุ่งหวังให้เกม Metal Valley เป็นเกมที่จะสร้างความสนุกสนาน และความแปลกใหม่ให้กับผู้เล่นไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนและระบบของเกมที่โดดเด่น ผู้เล่นจะได้สร้าง NFT จากหุ่นยนต์ที่มีทั้งรูปร่างและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบที่ไม่มีใครเหมือน ทุกคนจะสนุกไปกับการเป็นผู้เล่นและผู้สร้างไปในเวลาเดียวกัน“ นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย Co-Founder & Managing Director บริษัท เอ็กซ์เท็นด์เกมส์ จำกัด กล่าว

“การร่วมมือในครั้งนี้เป็นการชูจุดแข็งระหว่าง 3 ฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยจะสร้าง Use Case และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และผมเชื่อว่าจะเป็นการต่อยอดด้านเทคโนโลยีให้กับบล็อกเชน JFIN เพื่อให้ตอบโจทย์ความเชี่ยวชาญของเราในด้าน B2B และความเป็น B2C ของ Bitkub Chain” นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าว

