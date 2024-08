AWC พร้อมประธานสมาคมเชฟไทย และเชฟโลก นำ “Phenix” เปิดศึกเฟ้นหา

สุดยอดเชฟเยาวชนระดับโลก “Thailand World Junior Chef Battle 2024”

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ครั้งแรกของโลกที่จัดการแข่งขันในคอนเซ็ปต์ “United World Cuisine in One Competition” เปิดโอกาสให้เชฟรุ่นใหม่จาก 12 ประเทศ ใน 4 ทวีป และจากประเทศไทยใน 4 ภูมิภาค ได้แสดงฝีมือ พัฒนาทักษะ เรียนรู้เมนูอาหารนานาชาติที่เข้าร่วมแข่งขัน ไปพร้อมกับการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่วงการเชฟและไลฟ์สไตล์ด้านอาหาร

ร่วมรวมพลังกับพันธมิตร ร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ศิลปะการทำอาหารระดับโลก

กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2567 – โครงการ “Phenix” (ฟีนิกซ์) แหล่งรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ย่านประตูน้ำ (World’s Food Wholesale Hub with largest food lounge in Pratunam) ภายใต้การบริหารของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก โดยร่วมกับสมาคมเชฟประเทศไทย สมาคม เชฟโลก (World Association Of Chefs Societies) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และพันธมิตรในโครงการ ‘Phenix’ เปิดตัวการแข่งขัน “Thailand World Junior Chef Battle 2024” ในคอนเซ็ปต์ “United World Cuisine in One Competition” ครั้งแรกของโลก และเป็นการแข่งขันครั้งแรกของโครงการ “Phenix” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเชฟและสร้างบุคลากรชั้นนำให้กับวงการอาหาร นำทีมเชฟเยาวชนนานาชาติจาก 12 ประเทศ ใน 4 ทวีป และประเทศไทยใน 4 ภูมิภาค ได้แสดงฝีมือการทำอาหาร เรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านวัฒนธรรมอาหารประจำชาติของทุกชาติที่เข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการปรุงอาหารไปพร้อมกับการเชื่อมความสัมพันธ์ของเชฟจากนานาประเทศเข้าด้วยกัน พร้อมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่วงการเชฟและวงการอาหารระดับโลก

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทาง AWC และโครงการ ‘Phenix’ ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับประธานสมาคมเชฟไทย และประธานสมาคมเชฟโลก รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตร จัดการแข่งขันสุดยอดเชฟเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานฯ Thailand World Junior Chef Battle 2024 ในครั้งนี้ เพื่อสร้างคุณค่าและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างบุคคลากรของอุตสาหกรรมอาหารของโลก พร้อมเปิดโอกาสให้เชฟรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือ เรียนรู้เมนูอาหารอันหลากหลาย และสั่งสมประสบการณ์บนเวทีการแข่งขันนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพออกสู่วงการเชฟและไลฟ์สไตล์ด้านอาหาร โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น ณ Phenix Grand Ballroom โครงการ ‘Phenix’ Foods Destination for All ใจกลางประตูน้ำ ที่สามารถรองรับได้ทุกกิจกรรมและการแข่งขัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเชฟ พร้อมมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่ และสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถโฟกัสกับการแข่งขัน รวมถึงแสดงฝีมือทางด้านอาหารได้อย่างเต็มที่ พร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้โครงการ ‘Phenix’ ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน มอบความสุขพร้อมความอร่อย ตลอดจนความบันเทิงด้วยงานอีเวนต์พรีเมียมระดับโลกอย่างครบวงจร”

นายสมศักดิ์ รารองคำ ประธานสมาคมเชฟประเทศไทย กล่าวว่า “ขอบคุณทางโครงการ ‘Phenix’ และสมาคมเชฟโลกที่วางแผนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมา ในฐานะที่ตัวแทนของสมาคมเชฟประเทศไทย ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแบบนี้ในประเทศไทย กับครั้งแรกของโลกที่จัดการแข่งขันในคอนเซ็ปต์ “United World Cuisine in One Competition” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจเป็นเชฟมืออาชีพได้มาฝึกฝนประสบการณ์ พัฒนาทักษะ เรียนรู้การทำงานครัว ได้ลงมือทำด้วยตัวเองในสถานการณ์จริง และเป็นการทดสอบตัวเองไปในตัวด้วยการแข่งขันในรูปแบบที่จริงจังกับผู้เข้าแข่งขันจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอาหารสัญชาติต่างๆ ที่หลากหลาย เชื่อมโลกของอาหารและเชฟนานาชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้าไว้ด้วยกันผ่านรสชาติของอาหารอันเป็นสากล เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารระดับโลก พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารไทยในฐานะ Soft Power และถือเป็นการพัฒนาเชฟรุ่นใหม่ของประเทศไทยให้เติบโตก้าวหน้าในอุตสาหกรรมอาหารโลกในอนาคตอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้การแข่งขัน “Thailand World Junior Chef Battle 2024” จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอมทีมเชฟเยาวชนที่เป็นที่สุดแห่งการรังสรรค์รสชาติอย่างเข้มข้น โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม จาก 12 ประเทศ ใน 4 ทวีป และประเทศไทยใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ออสเตรเลีย กรีซ จีน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ มองโกเลีย มัลดีฟส์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และประเทศไทย ที่มาร่วมประชันฝีมือและรสชาติในคอนเซ็ปต์ “United World Cuisine in One Competition” ครั้งแรกของโลก ซึ่งทุกทีมจะต้องงัดทักษะทุกเทคนิคการทำอาหาร รวมถึงเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านรากเหง้าของอาหารประจำชาติ รวมถึงเมนูนานาชาติที่แตกต่างและหลากหลาย โดยรูปแบบการแข่งขันประกอบไปด้วย การปรุงอาหาร Hot Live! Cooking กับบททดสอบ 16 อาหารประจำชาติ เพื่อรังสรรค์เมนูอาหารสไตล์ต้นตำรับแต่ละสัญชาติในรูปแบบ Authentic และ Modern Chef’s Table รวมทั้งสิ้นกว่า 2,560 จาน พร้อมเก็บคะแนนแบบ Real-time ทุก Stage ตลอดระยะเวลา 4 วัน หรือกว่า 32 ชั่วโมงของการแข่งขัน โดยมีคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจากนานาชาติร่วมให้การตัดสิน โดยทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2567 ณ ห้องPhenix Grand Ballroom ชั้น 5 โครงการ “Phenix” หรือรับชมการแข่งขันได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Phenix Food Wholesale Hub หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง www.phenixbox.com เพจเฟซบุ๊ก Phenix Food Wholesale Hub หรือ Phenix Grand Ballroom อินสตาแกรม @phenixfoodwholesalehub