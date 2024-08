ฮอตที่สุดในวงการหม้อไฟ ณ เวลานี้ ต้องยกให้กับ “สู่ต้าเสีย” (Shu Daxia) หม่าล่าหม้อไฟ ต้นตำรับจากเมืองเฉิงตู ที่ถูกใจเหล่าจอมยุทธ์คอหม่าล่าสายหม้อไฟ ให้ได้มาลิ้มลองความอร่อยแบบออริจินอล กับสาขาที่ 2 น้องใหม่ ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ในคอนเซ็ปต์ The Dragon of Thailand ที่ล่าสุดเปิดตัวอย่างทางการแล้ว โดยภายในงาน ทางผู้บริหาร “สู่ต้าเสีย” คุณน้ำ ธิรดา โชตินรธนินท์ กรรมการผู้จัดการ สู่ต้าเสีย ประเทศไทย ยังได้มีโอกาสต้อนรับ ฮีโร่คนเก่งเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย ขวัญใจมหาชนชาวไทย “เทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” นักกีฬาเทควันโด ที่จารึกประวัติศาสตร์บทใหม่ ให้กับวงการกีฬาไทย ได้มาร่วมแสดงความยินดีในงาน “Grand Opening The Traditional Dragon Cave” เปิดวังมังกร สู่ต้าเสีย เอ็มบีเค

โดยงานนี้ทาง “เทนนิส พาณิภัค” ยังได้มาร่วมสร้างสีสันภายในงานเปิดร้านอย่างเป็นทางการ ด้วยการตีกลองเบิกฤกษ์ความปัง พร้อมกับขอพรลูกแก้ว จากมังกรม่วงยักษ์ใจดีแห่งดินแดนมังกรนิทรา ลอยตัวเด่นตระหง่านภายในร้าน และยังได้เป็นแขกพิเศษคนแรกของงาน ที่ได้ลิ้มลองหม่าล่าหม้อไฟ เมนูไฮไลท์พรีเมี่ยมสุดพิเศษก่อนใคร

ซึ่งงานนี้ เทนนิส พาณิภัค ฮีโร่คนเก่งเหรียญทองโอลิมปิก เผยว่า “ดีใจมาก ๆ ที่ได้มาร่วมงาน Grand Opening สู่ต้าเสีย สาขา MBK ในวันนี้ ตัวเทนนิสเองตื่นเต้นมาก ๆ เพราะแค่เห็นร้านก็ตะลึงไปเลย นึกว่าอยู่ที่ประเทศจีน สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอ และวัฒนธรรมจีนเลย ร้านที่สาขานี้ใหญ่มาก ๆ สวยงามทุกมุม น่าเช็คอินทุกจุด จะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยหมดเลย สมกับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองจริง ๆ แล้ววันนี้ตัวเทนนิสก็มีโอกาสได้ตีกลองเบิกกฤษ์ และขอพรลูกแก้วจากมังกรม่วงยักษ์ใจดีภายในร้าน รู้สึกประทับใจมาก ๆ และที่สำคัญยังได้รับประทานหม่าล่าหม้อไฟ เมนูไฮไลท์พรีเมี่ยมสุดพิเศษก่อนใครเลย บอกเลยว่าอร่อยมาก ๆ รสชาติถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแน่นอน ทุกคนห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาด แล้วปกติเราเองก็เป็นคนชอบทานอะไรแซ่บ ๆ เผ็ด ๆ อยู่แล้ว หม่าล่าหม้อไฟก็คืออีกหนึ่งเมนูโปรดเลยค่ะ แล้วหม่าล่าหม้อไฟ ที่สู่ต้าเสีย แห่งนี้ บอกเลยว่าอร่อยที่สุด ฟินที่สุด เท่าที่เคยกินมาแล้วค่ะ ถือเป็นมื้อชดเชยสุดพิเศษแบบคุ้มค่ามาก ๆ ให้กับการที่เราไม่ได้ทานหม้อไฟแบบจุใจมานาน อยากให้ทุก ๆ คน ที่ชื่นชอบหม่าล่าหม้อไฟแบบตัวเทนนิส ได้มาลองทานกันสักครั้ง รับรองว่าอร่อยถูกใจทุก ๆ คนแน่นอนค่ะ”

ทางด้านคุณน้ำ ธิรดา โชตินรธนินท์ ผู้บริหาร สู่ต้าเสีย ประเทศไทย (Managing Director) เผยว่า “ต้องขอขอบคุณ สู่ต้าเสียใหญ่ ที่มอบโอกาสในการบริหารธุรกิจภายใต้การบริหารในประเทศไทยของเรา ตัวน้ำเป็นคนที่ชอบหม่าล่า และตระเวนกินหม่าล่ามาหลายที่มาก ๆ น้ำกล้าพูดได้เลยว่า สู่ต้าเสีย เป็นหม่าล่าที่ดีที่สุดอันดับต้นๆ ตั้งแต่ที่น้ำเคยทานมา ซึ่งก็สอดคล้องกับการที่ทางสู่ต้าเสียประสบความสำเร็จ สู่ต้าเสียเพิ่งเปิดมาเพียง 8 ปีเท่านั้น ซึ่งภายใน 8 ปี สามารถเปิดได้ถึงมากกว่า 600 สาขา เป็นตัวการันตีได้ว่า สู่ต้าเสีย เป็นแบรนด์หม่าล่าที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และยังได้รับรางวัล Guinness world record ด้วย น้ำเลยรู้สึกว่าทำไมเมืองไทยถึงยังไม่มี จึงมีความคิดว่าเราต้องการที่จะเปิดสู่ต้าเสียในประเทศไทย และต้องการทำให้เป็น New landmark ของประเทศไทยด้วย และอยากฝากให้นักชิมทุก ๆ ท่านที่เป็นคอหม่าล่า และซุปต่าง ๆ ได้ลองมาเปิดใจ เข้ามาทานสู่ต้าเสีย สักครั้งหนึ่ง เพราะว่าสู่ต้าเสีย ไม่ได้มีแค่อาหารที่เป็น Signature หลัก แต่มี 5 Element หลักคือ Atmosphere การตกแต่งร้านในธีมหมู่บ้านโคมไฟแบบจีนย้อนยุค พลาดไม่ได้ที่ต้องเก็บภาพความประทับใจ, Extraordinary Services การบริการลูกค้าเกินความประทับใจกับของขวัญพิเศษฉลองวันเกิด บริการห้องคาราโอะเกะ ห้องจัดเลี้ยงพิเศษส่วนตัว และกิจกรรมแจกของเล่นกับเด็ก ๆ, Art of Culinary สุดยอดหม้อไฟหม่าล่าที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับวัตถุดิบคัดคุณภาพสด และสะอาดระดับ world class นำเสนอมาบนภาชนะมังกรที่มีเรื่องเล่า ต่อยอดจินตนาการความอร่อยไม่สิ้นสุด, Interactive Games & Activities เกมส์ที่ให้ลูกค้าทุกท่านได้ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ร่วมเฮ ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสู่ต้าเสีย และ Dragon Story – Telling ประสบการณ์ความสนุกกับเรื่องวังมังกรพร้อม Character ตัวละครสุดประทับใจที่จะออกมาให้ทุกท่านได้สัมผัส และมีส่วนร่วมในเรื่องราวไปด้วยกันเร็ว ๆ นี้

สำหรับ สู่ต้าเสีย สาขาเอ็มบีเค แห่งนี้ น้ำอยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามาสัมผัสดินแดนมังกร วังมังกรของเรา ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ ถึงแม้ว่าเราจะมี 2 สาขา ที่ CDC ด้วย แต่ทั้ง 2 สาขานั้น จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน อยู่ที่คาแรคเตอร์ และ คอนเซ็ปต์ ดีไซน์ สำหรับลูกค้าที่เคยไปสาขา CDC แล้ว เราก็ขอชวนเชิญให้ลูกค้าได้มาลองเปิดประสบการณ์ของการเล่าเรื่องอีกบทหนึ่ง ที่ สู่ต้าเสีย ได้สร้างขึ้นในสาขาเอ็มบีเค แห่งนี้”

สู่ต้าเสีย (Shu Daxia) หม้อไฟหม่าล่าต้นตำรับจากเมืองเฉิงตู ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 สาขาแรกอยู่ที่ ซียู่หลง ณ มณฑลเฉิงตู ประเทศจีน ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นร้านหม้อไฟหม่าล่าหัวมังกรต้นตำรับที่ดีที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5 แบรนด์หม่าล่าหม้อไฟจากประเทศจีน ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบระดับพรีเมียม และบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด การันตีจากการเป็นแบรนด์หม้อไฟหม่าล่าหนึ่งเดียว ที่ได้รับรางวัล Guinness World Records และมีสาขามากกว่า 600 สาขาทั่วโลก เช่น จีน ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเชีย ไทย เป็นต้น และล่าสุดคือสาขาในประเทศไทย ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ สาขา MBK CENTER ชั้น 6 ด้วยความตั้งใจให้เป็นสาขาที่ดีที่สุดของสู่ต้าเสีย พร้อมสร้างประสบการณ์ระดับโลก ให้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Traditional Dragon Cave” หรือ “วังมังกร” บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบสุดยอดประสบการณ์การทานหม้อไฟหม่าล่าระดับโลก ที่ไม่มีใครเทียบ เสมือนหลุดไปในอารยธรรมจีนย้อนยุคสุดอลังการ พบพาน

ความทรงพลังของมังกรทอง สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่พร้อมต้อนรับมอบความมงคลให้เหล่าจอมยุทธ์ทุกท่านที่มาใช้บริการ ด้วยความเหนือระดับไม่เหมือนใคร ตอกย้ำแนวคิด “ที่คุณควรต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต”

จากลูกค้ากว่า 100,000 คน และคอมเมนต์กว่า 10,000 คอมเมนต์ ที่ร่วมบอกต่อถึงความอร่อยเป็นพื้นฐานที่ทุกท่านจะได้รับ เราพร้อม transform ประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้นพร้อมเมนู และ Interactive Story ที่จะผสมผสานในวังมังกรแห่งนี้ ด้วยบรรยากาศหมู่บ้านโคมไฟดินแดนแห่งตำนานมังกร หมู่บ้านโคมไฟที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีน แสงไฟระยิบระยับ โคมไฟประดับประดาทั่วดินแดนแห่งนี้ ผสมผสานกับตำนานมังกรอันน่าตื่นเต้น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รายล้อมไปด้วยเรื่องราว การแสดงสุดอลังการบนเวทีตำหนักกลางน้ำ มังกรพ่นควันไฟที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผู้คนรอร่วมฉลองเทศกาลโคมไฟ พวกเรารอคอยการมาเยือนของคุณ

ร้าน Shu Daxia ประเทศไทย สาขา เอ็มบีเค ชั้น 6 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา : 10.00 – 03.00 น.

