ตำนานคืนชีพ! “HTC BACK IN YOUR HAND” คัมแบ็กสุดปัง ดร.ฐาคณิษฐ์ นำทีมเปิดตัว พร้อมอินฟลูฯดังร่วมยืนยัน ความคิดถึงไม่เคยจาง!

HTC กลับมาแล้ว! หลังห่างหายจากตลาดไทยนานกว่า 8 ปี แบรนด์สมาร์ทโฟนระดับตำนานกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งในงาน “HTC BACK IN YOUR HAND” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ “เดอะลานสกา” รังสิต ภายใต้การนำของ ดร.ฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย HTC อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

งานนี้ HTC เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ถึง 5 รุ่นรวด ได้แก่

HTC Wildfire E5, E4 Plus, E5 Plus, E7 Plus และ แท็บเล็ต HTC AT01

พร้อมการันตีคุณภาพด้วยการรับประกันยาวๆ ถึง 2 ปี!

นอกจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ ไฮไลต์อีกอย่างของงานคือการรวมตัวของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น

บี้ เดอะสกา, หญิงแย้ ดร.นนทพร, พี่หลาม จิ๊กโก๋ไอที, ดูโอเมย์ และ จีโน่ เดอะสแน็ค ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุดมันส์กับ HTC รุ่นใหม่แบบสดๆ จากการใช้งานจริง

ช่วง Special Talk ยังได้เห็นบทสนทนาเจาะลึกระหว่าง ดร.ฐาคณิษฐ์ และ พี่หลาม ว่าด้วยเทคโนโลยี ลู่ทางการตลาด และการเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมเป็น “ครอบครัว HTC” ผ่านโปรแกรม Affiliate ที่ไม่ใช่แค่ใช้งาน แต่สามารถสร้างรายได้ไปพร้อมกัน

งานนี้ไม่ได้มีแค่ความคิดถึง แต่ HTC พิสูจน์ให้เห็นว่า “ตำนาน” กลับมาอย่างมีแผน พร้อมพลัง และพร้อมเปิดประตูให้คนไทยก้าวไปด้วยกันอีกครั้ง

ใครที่เคยรัก HTC…ถึงเวลาหยิบความทรงจำขึ้นมาใส่กระเป๋า เพราะ “HTC BACK IN YOUR HAND” พร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้!