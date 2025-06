ชู Bangkok Pride Festival สู่ Pride Destination ระดับโลก

ยิ่งใหญ่อลังการใจกลางสยาม!! “บางกอกไพรด์พาเหรด” ไฮไลท์ของงาน บางกอกไพรด์เฟสติวัล ฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เนรมิตมหาปรากฏการณ์พาเหรดสีรุ้งตระการตาเป็นสัญลักษณ์แห่งการยอมรับและเห็นคุณค่าของทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียม พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้และเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และไอซีเอส ร่วมสนับสนุนองค์กรบางกอกไพรด์ สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ตลอดเดือนมิถุนายน ล่าสุดกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ “Pride Value of Business Campaign” จากงานประกาศรางวัล Bangkok Pride Awards 2025

เปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการแล้วกับงาน Bangkok Pride Festival 2025 จัดโดย บางกอกไพรด์ และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานไฮไลท์ของเฟสติวัล ได้แก่ Bangkok Pride Parade การเดินขบวนพาเหรดฉลองเดือนแห่งไพรด์ อย่างเป็นทางการของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 มิ.ย. 2568 รวมพลังชาวสีรุ้งและผู้สนใจร่วมสนับสนุนและเห็นคุณค่าของทุกความหลากหลายอย่างเท่าเทียม ที่พร้อมใจกันมาร่วมงานอย่างล้นหลาม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมเดินในขบวนพาเหรด พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี อาทิ สรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมี อรรณว์

ชุมาพร ประธานคณะทำงานบางกอกไพรด์, ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร, คณะทูตานุทูต,มิเกลล่า ฟิลแบรย์-สตอเร่ ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติประจำประเทศไทย, สรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, กลุ่มเครือข่ายคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ รวมทั้งองค์กรอิสระ พร้อมด้วยกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากนานาประเทศ ที่มาร่วมเดินขบวน Bangkok Pride Parade แสดงพลังของชาวสีรุ้ง ปักหมุดให้งานนี้เป็น Global Festival at Global Destination ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกมิติ

นางสาวอรรณว์ ชุมาพร หรือ วาดดาว ประธานและผู้ก่อตั้ง นฤมิตไพรด์ ในฐานะผู้จัดงาน Bangkok Pride Festival 2025 กล่าวว่า “ความสำเร็จจองการจัดงาน Bangkok Pride Festival ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความหลากหลาย ความรักที่ไม่มีข้อจำกัด คอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ ต่างรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่และปรากฏการณ์ความสนุกของงาน Bangkok Pride Festival โดยปีนี้รูปแบบของการจัดงานจะถูกถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้ธีม Born This Way : การต่อสู้ที่เดินต่อไปจากสมรสเท่าเทียม สู่การรับรองอัตลักษณ์ คาดว่ามีผู้เข้ามาร่วมขบวนพาเหรดทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 300,000 คน กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 4,500 ล้านบาท พร้อมคาดหวังให้ Bangkok Pride Festival 2025 เป็นเทศกาลแห่งชาติ ตอกย้ำการเป็น Pride Destination ด้วยขบวนไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในเอเชียที่คนอยากมาร่วมขบวนไพรด์พาเหรดมากที่สุด เทศกาลนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองของ LGBTQIAN+ แต่เป็นการประกาศว่า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางแห่ง Pride ระดับโลก และเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030 อย่างสมศักดิ์ศรี

สำหรับ งาน Bangkok Pride Festival ในปีนี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มีนโยบายและสนับสนุนด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม มาโดยตลอด ได้ร่วมสนับสนุน บางกอกไพรด์ หรือ บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด และ กรุงเทพมหานคร ในการจัดงานบางกอกไพรด์เฟสติวัล และยังได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “The Celebration : Right to Love” ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2568 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน

นางสรัลธร อัศเวศน์ รอง กก.ผจกญ. ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดกล่าวว่า “กลุ่มสยามพิวรรธน์ยึดมั่นในนโยบายส่งเสริมความหลากหลายและเห็นคุณค่าของความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล “Pride Value of Business Campaign” ในงาน Bangkok Pride Awards 2025 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ในการขับเคลื่อนค่านิยมแห่งความเท่าเทียมและการเปิดกว้างต่อความหลากหลาย ไม่ใช่เพียงภายในองค์กร แต่รวมถึงการสร้างพื้นที่ให้ชุมชน LGBTQ+ ได้มีโอกาสแสดงออกและเปล่งประกาย ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในศูนย์การค้ากลุ่มสยามพิวรรธน์ ที่ได้ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงาน Bangkok Pride Festival 2025 ปีนี้ กลุ่มสยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมอัดแน่นทุกศูนย์การค้าได้แก่ สยามพารากอน เปิดพื้นที่สนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Forum 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเนื้อหาของงานเสวนา Bangkok Pride Forum ครอบคลุม 6 เสาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจและธุรกิจ การแพทย์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และการศึกษา ควบคู่ไปกับการจัดงาน Drag Bangkok Festival 2025 ครั้งแรกของไทยและเอเชีย พบกับคอมมูนิตี้ที่มีสีสันและสามารถดึงดูดสายตาจากคนทั่วโลก ณ พาร์คพารากอน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2568

สยามเซ็นเตอร์ The Ideaopolis เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ นำเสนอไฮไลท์สำคัญของงาน

“The Celebration: Right to Love” ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มแห่งการสร้างแรงบันดาลใจพร้อมสนับสนุนศิลปินไทยรุ่นใหม่ โดยร่วมกับศิลปินนักออกแบบชาวไทย PORIIN พร้อมกลุ่มเพื่อนคนไทยนักสร้างสรรค์ในหลากหลายอาชีพทั้ง 8 คน มาสร้างผลงานแบบไทยสร้างสรรค์ ในคอนเซปต์ ‘Siam Center Galaxy of Love’ นำเสนองานที่สอดคล้องกับแนวคิดการเห็นคุณค่าและอยู่ร่วมกันในทุกความหลากหลาย ในรูปแบบ Pride Experience Display และยังมีกิจกรรมมากมาย ระหว่าง 30 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2568 ได้แก่ งาน MIRROR – OWN YOUR PRIDE ในรูปแบบ Lifestyle Experience Space จัดโดย MIRROR และสยามเซ็นเตอร์ ระหว่าง 30 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2568, POP MART ร่วมแคมเปญครั้งสำคัญกับกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ Exclusive unboxing pride กิจกรรมเปิดกล่องสุ่มคอลเลคชั่น PRIDE พร้อมกันมากที่สุด!, Epson ร่วมแสดงจุดยืนของการเปิดกว้างสำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ไปพร้อมกับมุมมองของการนำเทคโนโลยีที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า มาร่วมกิจกรรมเดือนแห่งไพรด์กับ PRIDE PERSONALIZE ครีเอทลายพิเศษ The Galaxy of Love รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ ฯ, UNIVERSAL MUSIC THAILAND อัพบีพเพลย์ลิสต์ “Pride Is Universal 2025 X Galaxy Of Love” จังหวะความไพรด์สุดมันส์บน Spotify ตลอดเดือนนี้ และจัดเต็มกับความสนุกสนาน ณ Pride Stage ทั้งงานทอล์คที่จัดร่วมกับองค์กรพันธมิตร อาทิ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), คอนเสิร์ต, กิจกรรมเอนเตอร์เทนเม้นศิลปินจากหลากหลายค่าย อาทิ COSMOS CYGNUS, LYKN, MOS-BANK และ Y2Z เป็นต้น รวมถึงโชว์จากองค์กรพันธมิตร และเครือข่าย LGBTQIAN+ จัดอย่างต่อเนื่องทุกวีคเอนด์ตลอดเดือน มิ.ย. นอกจากนี้ ในวันที่ 1 มิ.ย. 68 สยามเซ็นเตอร์ต้อนรับขบวน Pride Parade กับบริการพิเศษ! PRIDE GLOW UP by Mistine แต่งหน้าไพรด์พร้อมร่วมขบวน และโชว์จาก Bangkok Metropolitan Orchestra และ Bangkok Gay Men’s Chorus ที่บันไดเอเทรียม 1 และ 2 ฝั่งถนนพระรามที่ 1เพื่อสร้างบรรยากาศสุดคึกคักต้อนรับขบวนพาเหรด

ขณะที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ The Exploratorium ร่วมกับแบรนด์ชั้นนำ นำเสนอคอลเลคชั่นพิเศษสำหรับเดือนแห่งไพรด์ ให้สนุกเลือกหาแฟชั่นและแอ็คเซสเซอรี่ที่ถ่ายทอดและแสดงการมีส่วนร่วมในเฟสติวัลระดับโลก ด้าน ไอคอนสยาม และไอซีเอส ร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month กับแคมเปญ “ICONSIAM Pride Out Louder ให้เสียงของความภูมิใจ ไปไกลกว่าที่เคย” ประกาศพลังแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลายของประเทศไทย ที่เติบโตจนกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่โลกยอมรับ ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเดือนมิ.ย. 2568 อาทิ “PRIDE OUT WALL” , กิจกรรม “ICONSIAM PRIDE OUT LOUDER 2025 EXCLUSIVE FANMEET กี่หมื่นฟ้า”, “The Pride Successor Series”, ศิลปะแห่งแสง “REFLECTION OF PRIDE สะท้อนสีสันแห่งความภาคภูมิใจ” ตลอดเดือน มิ.ย. นี้

สยามพิวรรธน์ ยังได้ผลิตน้ำดื่ม ONESIAM กระป๋องรักษ์โลกด้วยดีไซน์ใหม่ล่าสุด Pride Month เดือนเเห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ภายใต้ธีม “Celebration Right to Love” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความรักให้กับผู้คนทุกรูปแบบไร้ขีดจำกัด ออกแบบลาย โดย สมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบผู้คว้ารางวัลระดับโลกกว่า 200 รางวัล สร้างสรรค์โดย Greenery Water ผู้ผลิตน้ำดื่มกระป๋องอะลูมิเนียมแบรนด์แรกของไทย

การจัดงานโดยกลุ่มวันสยาม ร่วมกับบางกอกไพรด์ และ กทม. ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากองค์กรพันธมิตรทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่ายคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+, ททท. , สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN) , สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรและแบรนด์ต่างๆ อาทิ Absolute Siam, BTS, Converse, CP, Dentiste, SmoothE, Epson, FTI, Fitness First, Fri27Nov, GMM Music, GNEST, White FOX, White Music, Grab, Greenery Water, Greyhound, Smileyhound, Greyhound Café, Jaspal , Kantana, KH Pride, Klook, Lego, Leisure Projects, Legend Heroes Thailand, LOFT, Madame Tussauds, Megatix, Nike, Nose Tea , Paragon Cineplex, รพ.พระมงกุฎเกล้า, Picht, PlanB, Player Box, Pomelo, Pop Mart, Poriin, Random Dance Thailand, RS Music, BRIQ, Sansiri, SC asset, SEA LIFE, Siam Kempinski, Star Hunter, Super Daddy Store, Tagthai, Tar Mafia, TCEB, สมาคมส่งเสริมคอนเท้นท์วายไทย, ThaiRath Group, Mirror, Tiffany’s Show Pattaya , Miss Tiffany, Miss International Queen, ตำกระเทย, True dtac 5G, Virgin Active, W Hotel Bangkok, White Party, และ Yellow Channel

