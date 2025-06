MEA คว้าเหรียญทอง 🏅 รวม 5 รางวัลในการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับเวทีนานาชาติ และจัดแสดงนิทรรศการในงาน “The 18th International Inventions and Innovations Show” ณ เมืองคาโตวิเซ สาธารณรัฐโปแลนด์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คว้า 5 รางวัล จากการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับเวทีนานาชาติในงาน “The 18th International Inventions and Innovations Show” ที่ MEA เข้าร่วมประกวด และจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ภายในงานมีผลงานนวัตกรรมต่างๆ ที่ร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการจำนวนกว่า 300 ผลงาน จาก 7 ประเทศ ซึ่ง MEA เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดฯ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2568 ณ เมืองคาโตวิเซ สาธารณรัฐโปแลนด์

โดย MEA คว้ารางวัลดังนี้

🥇รางวัลเหรียญทอง (Gold medal)

🏆รางวัล Platinum Award

🏆รางวัล The Best Foreign Innovation Award

จากผลงาน ทดสอบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยอินเวอนิตี้แอปพลิเคชัน

🥇รางวัลเหรียญทอง (Gold medal)

ผลงาน Powerlyze : MEA Energy Data Provider

🥇รางวัลเหรียญทอง (Gold medal)

ผลงาน การตรวจสอบและรับรองสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า “ชาร์จชัวร์บายเอ็มอีเอ” Verification and Certification for EV Charging Station “Charge Sure by MEA”

MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายดูแลระบบไฟฟ้าสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีความเพียงพอ มั่นคงปลอดภัย สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองมหานคร ตลอดจนมุ่งมั่น ส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า

