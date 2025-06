วัน แบงค็อก เนรมิตพื้นที่ใจกลางเมืองให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ ต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) อย่างยิ่งใหญ่กับงาน “One Bangkok, One Pride: Uniting Hearts, Celebrating Diversity” ตลอดเดือนมิถุนายน 2568 ภายใต้ความร่วมมือกับ Thailand Pride Organization และพันธมิตร พร้อมเนรมิตพื้นที่ภายในโครงการให้เต็มไปด้วยสีสัน และความสุขพร้อมกิจกรรมมากมาย สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างมั่นใจ

เปิดฉาก One Bangkok, One Pride อย่างตระการตา 6 มิถุนายน 2568

ทุกความแตกต่างมาผสานรวมกันเป็นหนึ่งพร้อมส่งพลังอันยิ่งใหญ่ในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ กับพาเหรด One Pride Celebration ในวันที่ 6 มิถุนายน 2568 ที่เริ่มต้นด้วยการแสดงสะกดสายตาจากนักแสดงมากความสามารถ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ณ บริเวณ One Bangkok Boulevard ต่อด้วยการแสดงสุดพิเศษ นำโดย หวาย ปัญญริสา ที่มาพร้อมพลังเสียงอันน่าทึ่งในบทเพลง “Born This Way” ประกาศก้องถึงการเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลาย จากนั้นทั้งสองได้นำขบวนพาเหรด LGBTQIAN+ สุดยิ่งใหญ่จากกลุ่ม Thailand Pride ร่วมเดินขบวนกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น หมอเจี๊ยบ ลลนา, นัท นิสามณี, เขื่อน ภัทรดนัย, ภูเขา พิชฌ์พสุภัทร และบุญรอด อารีย์วงษ์ เข้าสู่พื้นที่ The Storeys Square เพื่อพบกับดีว่าเสียงทรงพลังอย่าง แก้ม วิชญาณี ที่มาร่วมขับขานบทเพลง “This is Me” อันสะท้อนถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น และตระหนักถึงคุณค่าและความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของทุกคน โดยในงานมีพิธีกรนางเอกสาวมาดเท่ เชียร์ ฑิฆัมพร ร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานตลอดทั้งงาน



ปิดท้ายการเฉลิมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงชื่อดัง แอลม่อน ภูมิสุวรรณ และ โปรเกรส ภาสวิชญ์ ที่มามอบความสุขผ่านเสียงเพลง พร้อมด้วยอาฟเตอร์ปาร์ตี้สุดมันส์จาก DJ ที่สร้างความสนุกสนานและเป็นกันเองให้กับผู้ร่วมงานที่ให้การตอบรับอย่างคับคั่ง



เตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษหลากหลายกิจกรรมจากงาน “One Bangkok, One Pride” ที่จัดขึ้นให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองตลอดทั้งเดือนมิถุนายน อาทิ

The Boulevard of Pride (วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568): ก้าวเข้าสู่ One Bangkok Boulevard ที่ได้รับการเนรมิตให้เป็นถนนแห่งความภาคภูมิใจ สวรรค์แห่งสีสันที่ประดับตกแต่งด้วยสีรุ้งสดใส สัญลักษณ์แห่งความหลากหลายและความเท่าเทียม พร้อมแวะถ่ายภาพตามจุดต่าง ๆ เพื่อบันทึกความทรงจำอันน่าประทับใจ

One Pride Event ที่ The Storeys Square (วันนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2568): เพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรมและความบันเทิงตลอดทั้งแคมเปญ ไม่ว่าจะเป็น

Live Music: ดี่มด่ำกับดนตรีหลากหลายแนวได้ทุกวัน ทั้งดนตรีสดจากศิลปิน และดีเจชื่อดัง อาทิ Daddy & Bear และ Honney Band Pride Talk: ร่วมฟังเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQIAN+ อาทิ ความสัมพันธ์ คุณภาพชีวิต และ จิตใจ ธุรกิจ วงการบันเทิง รวมถึงสัตว์เลี้ยง ในทุก ๆ วันศุกร์ และเสาร์



Special Show: ตื่นตากับการแสดงสุดประทับใจจาก UNDER DUCK GROUP (Beatbox Mime), Siam Men opera และศิลปินมีชื่อเสียงอีกมากมาย

Movie Night: ร่วมแบ่งปันโมเมนต์ดี ๆ กับการชมภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของ LGBTQIAN+ ในบรรยากาศสุดชิลล์ ในวันเสาร์ ที่ 7 และ 14 และ วันอาทิตย์ ที่ 8 และ 15 มิถุนายน

กิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก ONE BANGKOK

“Celebrate the Spectrum” Photo Booth: ร่วมบันทึกภาพตัวตนที่ไม่ซ้ำใคร ไม่ว่าจะลุคไหน ๆ ก็สามารถด ี ไซน์ได้ในแบบของคุณ

MUTELU: สร้างพลังงานบวกต้อนรับเดือน Pride Month ด้วยการเปิดไพ่ออราเคิล (Oracle)

ปิดท้ายกับ One Pride, One Run ในวันที่ 28 มิถุนายน 2568 กิจกรรมวิ่งที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ที่ผู้เข้าร่วมสามารถแต่งตัวแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองได้อย่างเต็มที่ รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.5 กิโลเมตร เข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียงสมัครผ่านทาง One Bangkok Retail Application



มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจไปกับ “One Bangkok, One Pride” พื้นที่ที่ทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.onebangkok.com หรือติดตาม Facebook: One Bangkok Retail, Instagram: parade.onebangkok / thestoreys.onebangkok, TikTok: onebangkok.retail หรือแอด LINE: @onebangkokretail เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว