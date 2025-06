ศูนย์การค้าของคนไทย ได้รับการยอมรับในเวทีโลก การันตีด้วยรางวัลอันทรงเกียรติ พร้อมวิสัยทัศน์ “ผู้นำ” ที่พากลุ่มเดอะมอลล์เดินทางสู่เข้าสู่ปีที่ 44

หากเอ่ยถึงผู้พัฒนาศูนย์การค้าชั้นนำระดับประเทศ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘เดอะมอลล์ กรุ๊ป’ คือ เรือธงสำคัญของธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ยกระดับสู่ศูนย์การค้าระดับโลกด้วยโครงการศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม

ในปี 2540 และเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการสยามพารากอน ในปี 2548 พร้อมประสบความสำเร็จกับการสร้างย่านการค้าใหม่ใจกลางสุขุมวิท ที่รวม 3 ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ รวมถึงการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของ ‘เดอะมอลล์’ สู่ ‘เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์’ ที่มีสาขากระจายทั่วกรุงเทพฯ เป็นการยกระดับ ‘เมืองหลวง’ ของประเทศไทยให้มีโครงการศูนย์การค้าที่นำสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

โดยล่าสุด ‘เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ’ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล LIFESTYLE MALL OF THE YEAR – THAILAND จากเวที Retail Asia Award 2025 จัดโดยนิตยสาร RETAIL ASIA ประเทศสิงคโปร์ หนึ่งในเวทีรางวัลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชีย พร้อมด้วยรางวัล MALL OF THE YEAR, BRAND TRANSFORMATION OF THE YEAR, STORE DESIGN OF THE YEAR ในปี 2021 ด้วยแนวคิด “A Happy Place to Live Life” ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน พร้อมอีก 2 รางวัลสำคัญ INSPIRATIONAL BRAND AWARD จาก Asia Pacific Enterprise Awards 2022 และ Best New Project Development จาก MAPIC Awards 2022 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส นำมาซึ่งความภูมิใจแก่ชาวเดอะมอลล์

ในขณะที่แม่ทัพหญิง ศุภลักษณ์ อัมพุช ที่ปัจจุบันอายุที่มากขึ้น ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการทำงาน ด้วย Passion ที่ต้องการให้ ‘ศูนย์การค้า’ มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคุณแอ๊วได้กล่าว เมื่อครั้งเดินทางไปรับรางวัล Lifetime Achievement Award ในการประชุมประจำปีในงาน Retail Leaders Circle Global Forum 2025 หรือ RLC Global Forum ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ภายใต้ธีม “Rebuilding a Shared Future” ว่า “รางวัล Lifetime Achievement Award เป็นรางวัลแห่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษของ เดอะมอลล์กรุ๊ป ด้วยนวัตกรรมและความเป็นเลิศของวิสัยทัศน์ในการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ภายใต้โครงการเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์ สู่การสร้าง ย่านการค้าเอ็มดิสทริค บนถนนสุขุมวิท และผู้ร่วมพัฒนาโครงการสยามพารากอน รวมถึงโครงการ บางกอกมอลล์ ในอนาคต ซึ่งแสดงถึงการไม่หยุดยั้งเพื่อยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งและไลฟ์สโตล์ประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในทุกๆปี”

และเป็นที่น่ายินดีมากกว่านั้น คือ คุณแอ๊ว เป็นผู้บริหารสตรีหนึ่งเดียวในเอเชียที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ประจำปี 2025 โดดเด่นท่ามกลางผู้บริหารธุรกิจค้าปลีกระดับโลกชั้นนำอีก 4 ท่าน ได้แก่ Mr. Nilesh Ved, Chairman & CEO, Apparel Group กลุ่มบริษัทค้าปลีกแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลก เช่น Tommy Hilfiger, Charles & Keith, Skechers, ALDO, Crocs, Nine West, Calvin Klein ฯลฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในภูมิภาค GCC (กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ), Mr. Sheikh Fawaz Alhokair, Chairman, Cenomi Group บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวซาอุดีอาระเบีย ปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้า19แห่งในซาอุดิอาระเบีย, Mr. Michael Ward, Managing Director, Harrod’s ผู้พัฒนา Harrods จนประสบความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบัน และ Mr. Geoffroy van Raemdonck, Former CEO, Neiman Marcus อดีต CEO ห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่มีชื่อเสียงมากมายในสหรัฐอเมริกา

ไม่เพียงเท่านี้ ในงาน Wealth for Good in Hong Kong Summit 2025 ซึ่งจัดโดยรัฐบาลฮ่องกง คุณแอ๊ว ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดร่วมกับผู้นำระดับโลกในหัวข้อ “Timeless Craft: The Intersection of Art, Culture and Luxury” ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาท และการยอมรับในวิสัยทัศน์ ความสำเร็จของ ‘กลุ่มเดอะมอลล์’ ในฐานะผู้พัฒนาโครงการศูนย์การค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

และในทศวรรษที่ 4 นี้ กลุ่มเดอะมอลล์ ยังคงเดินหน้าบริหาร และพัฒนาโครงการศูนย์การค้า บางกอกมอลล์ ซึ่งเป็นอภิมหาโปรเจคสำคัญ โดยมีหญิงเหล็กอย่าง ศุภลักษณ์ อัมพุช นำทีมแม่ทัพชาย-หญิง ผู้มีประสบการณ์การบริหารศูนย์การค้า รวมถึงเจนเนชั่นใหม่ของกลุ่มเดอะมอลล์ ได้แก่ คุณวิภา – คุณไพลิน – คุณพลอยชมพู อัมพุช และคุณอิทธิฤทธิ์ รัตนทารส อัมพุช ซึ่งกำลังก้าวมาเป็นกำลังสำคัญของกลุ่มเดอะมอลล์ ต่อไป