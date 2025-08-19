วันที่ 19 สิงหาคม 2568 ดร.ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ กรรมการบริหารมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม เปิดเผยว่า หลังจากกองทัพเรือ กรุณามอบเรืออันทรงคุณค่าที่ปลดประจำการแล้วจำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรืออุดมเดช และเรือ ต.93 ให้กับมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม เพื่อจัดแสดงในฐานะสมบัติทางประวัติศาสตร์ให้แก่ประชาชนทั่วไป
โดยมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียมได้เคลื่อนย้ายเรืออุดมเดชจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มายังเจษฎาเทคนิคมิวเซียมแห่งใหม่ ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และเรือ ต.93 เคลื่อนย้ายมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยทั้งสองลำจอดไว้เป็นการชั่วคราว ณ โซนเรือรบ เจษฎาเทคนิคมิวเซียมแห่งใหม่ ซึ่งการลากจูงเคลื่อนย้ายเรือเป็นไปด้วยความยากลำบาก นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เป็นเกียรติและมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ดร.ภาคภูมิ กล่าวว่า “ทีมงานได้เริ่มกระบวนการบูรณะเรือรบทั้งสองลำ โดยเริ่มตั้งแต่การเคลื่อนย้ายเรือขึ้นบนตำแหน่งที่จัดแสดง โดยใช้เครนและรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ จากนั้นทำการซ่อมแซม ทำความสะอาด ทำสีใหม่ รวมถึงการจัดภูมิทัศน์ (landscape) ให้สวยงามและสมบูรณ์ที่สุด ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้การดำเนินการทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังและรอบคอบ และต้องใช้งบประมาณที่มากพอสมควร โดยใช้เงินทุนของเราเองมิได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ ทั้งนี้มี พลเรือเอก ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ และพลเรือเอก รพล คำคล้าย คณะที่ปรึกษามูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม สมาชิกก๊วนตัวตึงเตรียมทหารรุ่น 10 รุ่นเดียวกับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อาสาเป็นผู้ประสานงานกับกองทัพเรือในการจัดหาอาวุธประจำเรือและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสมบูรณ์แบบและให้แฟนคลับได้เห็นของจริง”
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ กล่าวว่า “เมื่อเราได้รับมอบเรือทั้งสองลำจากกองทัพเรือ เรามีความตั้งใจชัดเจนว่าจะเก็บรักษาและนำมาให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ ความสง่างามสมกับแสนยานุภาพแห่งราชนาวีไทยที่ทำหน้าที่รักษาอธิปไตยในน่านน้ำไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เราจึงพยายามผลักดันให้โซนเรือรบให้เสร็จสมบูรณ์ 100% เป็นโซนแรกของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมแห่งใหม่”
“ดังนั้นเมื่อเรือทั้งสองลำมาอยู่ที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียมแล้ว เราจึงต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจว่ากองทัพเรือไทยมีเรือที่สมรรถนะสูงและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทางพิพิธภัณฑ์จึงต้องศึกษาประวัติเรือและรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้สมบูรณ์เพื่อจะทำให้ผู้มาเยี่ยมชมและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าเรือทั้งสองลำมีความสำคัญอย่างไร รูปร่างเป็นอย่างไร และคาดว่าจะเป็นจุดดึงดูดความสนใจของประชาชนที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะเยาวชนที่ให้ความสนใจเรื่องเรือรบได้อย่างแน่นอน”
“ในปัจจุบัน เจษฎาเทคนิคมิวเซียมได้ใช้โดรนเพื่อถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อเก็บบันทึกและติดตามความคืบหน้าในการปรับพื้นที่และการบูรณะเรือในทุกขั้นตอน ไม่ใช่แต่เรื่องโซนเรือรบเท่านั้นที่เก็บภาพด้วยมุมสูง แต่ครอบคลุมทุกโซนของมิวเซียมเก็บบันทึกภาพด้วยโดรนสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งด้วยเช่นกัน ตอนแรกมีข่าวเรื่องความรุนแรงหรือสงครามก็เลยไม่ได้บินโดรน แต่เมื่อสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลงในระดับที่สามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมการใช้โดรนของพลเรือนได้บางส่วน โดยยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของการปฏิบัติการด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม เป็นต้นไปเราจะเริ่มเก็บภาพใหม่ทั้งหมด ทุกงานและทุกกิจกรรมจะเป็นภาพทันสมัยทันต่อเหตุการณ์มากขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นความคืบหน้าอยู่เนืองๆ”
“หวังว่าเมื่อเจษฎาเทคนิคมิวเซียมแห่งใหม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วคงจะมีพี่น้องประชาชน ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก และเมื่อน้องๆ หนูๆ เยาวชน ได้มาเห็นเรือทั้งสองลำที่งามสง่า จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นทหารเรือเพื่อสืบสานเกียรติภูมิและรับใช้ชาติบ้านเมืองต่อไป ในระหว่างที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียมยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ แฟนคลับทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่สื่อออนไลน์ Page Facebook : Jesada Technik Museum และช่อง Youtube : Jesada Technik Museum” พลเรือเอก ชัยวัฒน์ กล่าวปิดท้าย