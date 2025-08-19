BEM แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2/2568 รายได้ 3,997 ล้านบาท กำไรสุทธิ 993 ล้านบาท

มั่นใจธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยและโลกที่ผันผวน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนลดลง ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการมีทางเลือกเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้รายได้รวมไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 3,997 ล้านบาท กำไรสุทธิ 993 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน

รายได้ธุรกิจระบบราง 1,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท มีผู้โดยสารเฉลี่ย 385,800 เที่ยว/วัน (วันทำการ 456,400 เที่ยว/วัน) ธุรกิจทางพิเศษ 2,084 ล้านบาท ลดลง 30 ล้านบาท ปริมาณจราจรเฉลี่ย 1.08 ล้านเที่ยว/วัน ลดเล็กน้อยจากปีก่อน ธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 290 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน โดยได้จ่ายปันผลปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวม 2,247 ล้านบาท

BEM มั่นใจศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกำลังเป็น S-Curve สำคัญหลังถึงจุดคุ้มทุนและต่อสัญญาสัมปทานถึงปี 2593 สายสีม่วงมีโอกาสขยายศักยภาพหากเดินรถต่อเนื่องทั้งเส้น ส่วนสายสีส้มคาดถึงจุดคุ้มทุนหลังเปิดให้บริการราว 5–6 ปี ขณะที่ธุรกิจทางพิเศษ โดยเฉพาะทางพิเศษศรีรัช ถือเป็น “Super Cash Cow”

ความคืบหน้าสายสีส้ม ฝั่งตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ–มีนบุรี) ระยะทาง 22.5 กม. ก่อสร้างเสร็จแล้ว ฝั่งตะวันตก (บางขุนนนท์–ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ระยะ 13.4 กม. คืบหน้า 10% ขบวนรถอยู่ระหว่างผลิต คาดทยอยถึงไทยปี 2569

BEM ยังคงมุ่งให้บริการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 5
2

มหาดไทย ย้ายใหญ่ 25 ตำแหน่ง ผู้ว่าหนองบัวฯ ขึ้นอธิบดีพช. ทศพล ผู้ตรวจขึ้นผู้ว่าฯเชียงใหม่ สีน้ำเงินเข้ากรุรูด
3

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ตั้งสติให้ดี ระวังเหนื่อยฟรี ตกที่นั่งลำบาก
4

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
5

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 18 สิงหาคม 2568
6

มาดามรถถัง ส่งยานเกราะล้อยาง-ช่างซ่อม เข้าประจำชายแดนไทย-กัมพูชา ประกาศช่วยไม่มีค่าใช้จ่าย
7

สลด! พ.ต.ต. สารวัตรสอบสวน จบชีวิตตัวเองในรถ ตร.ตรวจสอบพบปืนตกอยู่
8

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
9

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
10

ครูสาวแชร์ประสบการณ์ เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นออทิสติกตอนอายุ 24 ปี เล่าเหตุที่ต้องไปตรวจ คำพูดหมอฉุดสติ