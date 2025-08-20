โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ขอมอบช่วงเวลาแห่งความสุขและการผ่อนคลายอย่างเหนือระดับให้กับคุณและคนที่คุณรัก ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ณ เลอ สปา กับแพ็คเกจสุดพิเศษ Spa Day, Mom’s Way ซึ่งรวมไฮไลต์ของทรีทเมนต์สปาสุดพรีเมียม เข้ากับมื้ออาหารสุดประณีตที่เชฟรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้คุณและคนที่คุณรักได้ดื่มด่ำทั้งความผ่อนคลายและช่วงเวลาอันอบอุ่นไปพร้อมกันในวันเดียว
ผ่อนคลายอย่างเต็มที่กับประสบการณ์สปาที่คุณจะต้องหลงรัก เริ่มต้นด้วยทรีทเมนต์สุดหรู 90 นาที เต็ม ที่เริ่มต้นด้วยนวดอโรมาผ่อนคลาย 60 นาที และปิดท้ายด้วยทรีทเมนต์พิเศษ 30 นาที ที่สามารถเลือกได้เอง ไม่ว่าจะเป็นสครับผิวด้วยน้ำตาลธรรมชาติ ทรีทเมนต์บำรุงผิวหน้า หรือ นวดเท้าผ่อนคลาย
ปิดท้ายวันพักผ่อนสุดพิเศษด้วยมื้ออาหารจากห้องอาหาร ควิซีน อันปลั้ก ที่คัดสรรทั้งอาหารจานหลักและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ครบครัน เลือกอิ่มอร่อยได้ตามใจ ทั้งเมนูคลาสสิกอย่างผัดไทกุ้งแม่น้ำ เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์อย่างราเมงข้าวซอย เมนูมังสวิรัติอย่างรีซอตโตเห็ดป่า และอีกหลากหลายเมนูพร้อมเครื่องดื่มสุขภาพ เติมเต็มช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ
ราคาแพ็คเกจ
• ราคา 2,590 บาทสุทธิ สำหรับ 1 ท่าน
• ราคา 4,490 บาทสุทธิ สำหรับ 2 ท่าน
เพลิดเพลินไปกับบริการสปาสุดพรีเมียมจากหนึ่งในสปาที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ภายใต้บรรยากาศแสนสบายอันเงียบสงบให้คุณได้ผ่อนคลาย ก่อนกลับปิดท้ายด้วยอาหารมื้อพิเศษที่รังสรรค์โดยเชฟฝีมือเยี่ยม เพื่อเติมเต็มความสุขในทุกมิติของการพักผ่อน โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น
เลอสปา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น.
แพ็คเกจพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2568
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลอ สปา โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
โทร: +66 (0) 2 680 9999
อีเมล: [email protected]
เวปไซต์: https://www.pullmanbangkokkingpower.com/offers/spa-day-moms-way/