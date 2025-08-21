ตามที่มีการนำเสนอข่าวชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่อพยพกลับจากศูนย์พักพิงภายหลังสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา และได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งที่รัฐบาลประกาศมาตรการเยียวยางดเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเป็นเวลา 2 เดือน นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอเรียนชี้แจงดังนี้

  1. ค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าตามที่ปรากฏในข่าว เป็นค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2568 ซึ่งมีการจดหน่วยและแจ้งค่าไฟฟ้าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 จึงเกิดการสับสนในทางปฏิบัติกับมาตรการเยียวยาดังกล่าว
  2. ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้ PEA ดำเนินมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าฟรีในใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2568 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่ที่ภาครัฐประกาศอพยพไปศูนย์พักพิง

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2568 กรณีชำระแล้ว PEA จะดำเนินการคืนเงินโดยนำไปหักลดจากค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเมื่อ6ปี กาย-ฮารุ รีวิวไข่เจียวปูเจ๊ไฝ ราคาพันเดียว แต่จ่ายจริงเท่าไหร่
2

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
3

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
4

เบียร์ไม่ทันหมดขวด สาวชักมีดแทงป้าเจ้าของร้านริมเขื่อนดับ โดนจับบอก"หนูง่วง" ไม่เปิดปากปมโหด
5

พยานลับ เผยชนวน สาววัย32 แทงเจ้าของร้านตามสั่งดับ เปิดวงจรปิด
6

ออม กรณ์นภัส - แม่ก้อย ร่ำไห้กลางงานแฟนไซน์ที่จีน ตร.รุดเคลียร์-แฟนๆสุดทน
7

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2568
8

หนุ่มโรตีเช่าเหมาโรงแรม 3 ปีจ่ายมัดจำร่วมล้าน แต่เข้าใช้งานไม่ได้
9

ก่อสร้างป่วน กัมพูชา 3 แสนคนกลับบ้าน ชี้แรงงาน 'ศรีลังกา' ดี แต่ค่าแรงสูงกว่าหลายเท่า
10

สำนักพระราชวัง เชิญปชช.ร่วม ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผ่านระบบออนไลน์