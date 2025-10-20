ศิลปะแห่งรสชาติญี่ปุ่น ประสบการณ์อาหารระดับมิชลินสตาร์ จากสองเชฟชื่อดังโอซาก้า ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย – เดือนพฤศจิกายนนี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ขอเชิญนักชิมร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแห่งรสชาติอาหารญี่ปุ่นที่เปี่ยมด้วยศิลปะ ความประณีต และอารมณ์ความรู้สึก กับสองเชฟชื่อดังจากเมืองโอซาก้า เจ้าของรางวัลดาวมิชลิน ที่จะมาถ่ายทอดผลงานระดับตำนานในงานมื้ออาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งจัดขึ้นเพียงไม่กี่ค่ำคืนเท่านั้น เพื่อเปิดประสบการณ์แห่งรสชาติที่หลอมรวมทั้งศิลปะ ความตั้งใจ และความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
รายละเอียดการจัดงานดังนี้
• Tsuchiya Tempura โดย เชฟ ยูกิฮิโกะ ทสึจิซากะ แห่งร้าน Shunsaiten Tsuchiya
เจ้าของรางวัล 2 ดาวมิชลิน จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
วันที่: 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568 ราคาท่านละ 14,500 บาทสุทธิ
สถานที่: ห้องเทปันยากิ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
• Sushi Sanshin Omakase โดย เชฟ โยชิทากะ อิชิบุจิ แห่งร้าน Sushi Sanshin
เจ้าของรางวัล 1 ดาวมิชลิน และร้านซูชิอันดับ 1 ของเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
วันที่: 7 – 9 พฤศจิกายน 2568 ราคาท่านละ 16,900 บาทสุทธิ
สถานที่: ห้องเท็นโกะ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
สองเชฟระดับมิชลินสตาร์จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เตรียมนำเสนอมื้ออาหารสุดประณีตที่สะท้อนศิลปะแห่งรสชาติในแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เชฟทั้ง 2 ท่าน ต่างเป็นตัวแทนแห่งความสมบูรณ์แบบในศาสตร์การปรุงอาหารญี่ปุ่น ตั้งแต่เทมปุระอันละเอียดอ่อนของเชฟ ยูกิฮิโกะ ทสึจิซากะ จากร้าน Shunsaiten Tsuchiya (2 ดาวมิชลิน) ที่ยกระดับความเรียบง่ายให้กลายเป็นศิลปะ แห่งความสมดุลระหว่างวัตถุดิบและฤดูกาล ไปจนถึงโอมากาเสะซูชิของเชฟ โยชิทากะ อิชิบุจิ จากร้าน Sushi Sanshin (1 ดาวมิชลิน และร้านซูชิอันดับ 1 ของโอซาก้า) ที่ถ่ายทอดความละเมียดและหัวใจแห่งการเป็นซูชิมาสเตอร์ผ่านทุกคำ ทั้งสองจะมอบประสบการณ์การกินที่หลอมรวมความประณีต ความรู้สึก และศิลปะเข้าด้วยกันอย่างงดงาม
ชีวะประวัติโดยย่อ เชฟ ยูกิฮิโกะ ทสึจิซากะ
จากร้าน Shunsaiten Tsuchiya โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (2 ดาวมิชลิน)
เส้นทางการเป็นเชฟของเชฟ ยูกิฮิโกะ ทสึจิซากะ เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายในวัยเยาว์ เมื่อเขาได้ค้นพบความหลงใหลในอาหารทะเลจากการทำงานในตลาดปลา การฝึกฝนความชำนาญในการจัดการวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันและการสังเกตฝีมือของซูชิชั้นครูได้จุดประกายความตั้งใจที่จะเดินบนเส้นทางแห่งศิลปะแห่งอาหารญี่ปุ่น
ด้วยความมุ่งมั่น เขาจึงศึกษาด้านอาหารญี่ปุ่นอย่างจริงจังและลงมือเรียนรู้ในทุกแขนงของศาสตร์การทำอาหาร จนเมื่อเข้าสู่วัยยี่สิบปลาย เชฟทสึจิซากะได้ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าเชฟเต็มตัวในครัวของร้านอาหารระดับแนวหน้า
กว่าทศวรรษที่ผ่านมา เขาได้ก่อตั้งร้าน Shunsaiten Tsuchiya ในเมืองโอซาก้า ร้านอาหารขนาดอบอุ่นที่อุทิศตนเพื่อเฉลิมฉลอง ความงดงามของฤดูกาล ผ่านศิลปะแห่งเทมปุระอันละเอียดอ่อน ปรัชญาของเขายึดมั่นในหลักธรรมชาติเป็นผู้กำหนดเมนู วัตถุดิบทุกอย่างต้องคัดสรรใหม่ทุกเช้า เลือกด้วยมือของเชฟเอง และปรุงด้วยความเคารพต่อช่วงเวลาแห่งฤดูกาล
ที่ร้าน Shunsaiten Tsuchiya เทมปุระ ถูกยกระดับขึ้นเป็นศิลปะ เชฟทสึจิซากะเลือกใช้น้ำมันดอกฝ้ายจากโรงสกัดแบบดั้งเดิมของโอซาก้า ซึ่งขึ้นชื่อในด้านการขับรสอูมามิและความหวานของวัตถุดิบ เขาปรับอุณหภูมิและส่วนผสมของแป้งอย่างละเอียดสำหรับอาหารแต่ละชนิด โดยไม่ใช้เทอร์โมมิเตอร์ แต่ใช้ สัญชาตญาณ และความรู้สึกของเชฟที่สื่อสารกับน้ำมันได้อย่างแนบแน่น ผลลัพธ์คือเทมปุระที่บางกรอบ หอมละมุน และคงความหวานของธรรมชาติไว้อย่างงดงาม
ภายในเวลาไม่กี่ปี ร้าน Shunsaiten Tsuchiya ได้รับรางวัล 2 ดาวมิชลิน และกลายเป็นร้านเทมปุระเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่รักษาระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง เมนูของร้านเปลี่ยนไปตามฤดูกาลในรูปแบบไคเซกิ พร้อมเสิร์ฟคู่กับสาเกและไวน์ชั้นดีจากทั้งญี่ปุ่นและยุโรป สะท้อนความสมบูรณ์แบบในทุกองค์ประกอบ
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เชฟทสึจิซากะนำเสนอปรัชญาและความเชี่ยวชาญของเขา ถ่ายทอดศิลปะแห่งเทมปุระที่ผสานระหว่าง ความเรียบง่าย เที่ยงตรง และรสชาติอันลึกซึ้ง ให้แขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสถึงเสน่ห์แห่งอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริง
ชีวะประวัติโดยย่อ เชฟ โยชิทากะ อิชิบุจิ
จากร้าน ร้าน Sushi Sanshin – โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (1 ดาวมิชลิน และอันดับ 1 บน Tabelog)
เส้นทางของเชฟ อิชิบุจิ ในฐานะซูชิมาสเตอร์แห่งโอซาก้า เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความอดทน เขาเกิดที่เมืองคุมาโมโตะ และด้วยความหลงใหลในซูชิอย่างลึกซึ้ง จึงเดินทางสู่โอซาก้าเพื่อฝึกฝนฝีมืออย่างจริงจังกว่า 20 ปี ก่อนจะเปิดร้านของตัวเองชื่อว่า Sushi Sanshin ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นร้านซูชิอันดับ 1 ของโอซาก้าบนเว็บไซต์รีวิวอาหาร Tabelog และครองรางวัล 1 ดาวมิชลิน อย่างต่อเนื่อง
ชื่อ Sanshin แปลว่า สามหัวใจ ได้แก่ หัวใจแห่งความเอื้ออาทร หัวใจแห่งการดูแล และหัวใจแห่งความสุข ซึ่งเป็นปรัชญาหลักในการสร้างสรรค์อาหารของเชฟอิชิบุจิ ความเชื่อเหล่านี้สะท้อนออกมาในทุกจานที่เขาเสิร์ฟ ทั้งความอ่อนน้อม ความใส่ใจ ที่ส่งผ่านจากมือเชฟสู่ลูกค้าทุกท่าน
ร้าน Sushi Sanshin ตั้งอยู่ในบ้านไม้ญี่ปุ่นยุคก่อนสงคราม บรรยากาศอบอุ่นและสงบ ผสานความดั้งเดิมกับความร่วมสมัยอย่างลงตัว เชฟอิชิบุจิยังคงรักษารากฐานของซูชิสไตล์เอโดะ (Edomae) แต่เพิ่มความสร้างสรรค์และความละเอียดอย่างพิถีพิถัน เมนูประกอบด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยตามฤดูกาล และซูชิแบบนิกิริกว่า 16 ชิ้น ซึ่งเน้นความสมดุลของปลาและข้าวในช่วงเวลาที่ดีที่สุด เช่น ปลากะพงขาวรมควันอ่อนๆ ที่ทาด้วยโชยุเข้มข้น ทูน่ามันละลายในปาก หรืออิคุระที่หมักอย่างประณีตในแต่ละเม็ด
ความโดดเด่นของเชฟอิชิบุจิคือ ความอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่สิ้นสุด เขาทดลองใช้เกลือ น้ำส้มสายชู และเครื่องปรุงหลายชนิดเพื่อสร้างมิติใหม่ให้รสชาติ รวมถึงคิดค้นเมนูพิเศษอย่างซูชิปลาอายุและโรลสมุนไพร เพื่อขยายขอบเขตของซูชิแบบดั้งเดิมแต่ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณแห่งความเป็นญี่ปุ่น
เหนือสิ่งอื่นใด คือจิตวิญญาณแห่งการต้อนรับที่อบอุ่นและความตั้งใจจริงในทุกคำของซูชิ ซึ่งสะท้อนถึงความเคารพต่อธรรมชาติและช่วงเวลาของวัตถุดิบอย่างแท้จริง
ที่ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้สัมผัสผลงานของเชฟอิชิบุจิจะ เปิดประสบการณ์แห่ง ความกลมกลืนระหว่างประเพณีและนวัตกรรม ผ่านทุกคำของซูชิที่รังสรรค์ด้วยหัวใจ
เชิญดื่มด่ำกับประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ผสมผสาน ความหลงใหล ความประณีต และศิลปะการปรุงอาหาร ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สามารถสำรองที่นั่งเพื่อสัมผัสค่ำคืนแห่งรสชาติอันเหนือระดับได้ที่อีเมล [email protected] หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ pullmanbangkokgourmetdining.com
สอบถามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
NATTAWADEE AUMNUAIWATTANAKUN
Marketing Communications Executives
Email: [email protected]