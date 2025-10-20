มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองเช่าบูชา “ พระพุทธปุญญเกษตราภิบาล” เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 82 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ตรงกับวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะเส็ง นับเป็นวันแห่ง “มหาสิทธิโชค” และ “สมโณฤกษ์” นอกจากนี้ยังเป็น “วันธงชัย” และ”วันอธิบดี” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก“พระพุทธปุญญเกษตราภิบาล”และเบิกเนตร “พระพุทธปุญญเกษตราภิบาล” ขนาด 30 นิ้ว พระประธาน ณ หอพระประจำโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ขึ้นในเวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถวัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานสงฆ์
โอกาสสำคัญแห่งเดือนตุลาคม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ขอมอบของที่ระลึกพิเศษ คือ หนังสือน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้กับผู้สั่งจองเช่าบูชา “พระพุทธปุญญเกษตราภิบาล” ทุกแบบ พร้อมกับของที่ระลึกอื่น ๆ ตามแบบที่สั่งเช่าบูชา ระหว่างวันที่ 1 – 31 ต.ค. 68 โดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการจัดส่งของที่ระลึกตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุในการสั่งเช่าบูชา
ร่วมบริจาคสั่งจองเช่าบูชาพระ ได้ที่ https://kuhospitalfoundation.org/donation