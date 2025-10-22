“เชฟโอม แสงท่าเตียน” รังสรรค์เมนู “ปลาช่อนผัดพริกขิงเจ” ชวนทุกเจนจอยกับหลากเมนูจากเต้าหู้ในงาน “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เดอะเจ เจนเนเรชั่น – จอยกับเจ ได้ทุกเจน”
เบิกฤกษ์เริ่มเทศกาลกินเจ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ชวนสืบสานประเพณีกินเจ ละเว้นเนื้อสัตว์ จัดงานใหญ่ “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เดอะเจ เจนเนเรชั่น” ปีที่ 26 ตอกย้ำต้นตำรับงานเทศกาลอาหารเจ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “จอยกับเจ ได้ทุกเจน” รวบรวมความพิเศษของเมนูอาหารเจจาก 300 ร้านดัง 2,000 เมนู พร้อมวัตถุดิบเจที่ครบครัน ครั้งแรกในประเทศไทยกับ “TOFU VILLAGE” สวรรค์ของคนรักเต้าหู้ และ TOFU BAR จาก AZABU SABO ไอศกรีมเจลาโต้ชื่อดังจากญี่ปุ่น และร่วมสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งต่อวัฒนธรรมการกินเจสู่ช่วงเจเนอเรชั่นใหม่ ผสานความอิ่มบุญกับไลฟ์สไตล์อาหารเจสุดชิค ระหว่างวันที่ 21–27 ตุลาคม 2568 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ โคราช, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และกูร์เมต์ อีทส์ ทุกสาขา
ฉลองเทศกาลกินเจวันแรก! เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ในฐานะต้นตำรับการจัดกิจกรรมสืบสานเทศกาลกินเจ และเป็นเดสติเนชั่นเทศกาลกินเจ โดยคณะผู้บริหาร นำโดย คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด , คุณพิมพ์ลดา ไชยวรรณ ผู้จัดการ สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน พร้อมด้วย คุณลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, คุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญในเทศกาลกินเจ อาทิ คุณวรพงศ์ มหาดำรงกุล, คุณศศิกาญจน์ เลิศสิทธิชัย รวมถึงคุณโบว์ลิ่ง – ชลทิพย์ ระยามาศ ฟู้ดกูรู นักชิมผู้คว้ารางวัล Top Food Influencer ระดับเอเชีย และศิลปินไอดอลคนรุ่นใหม่ Xebis พร้อมทั้งหนุ่มๆ ผู้คว้าตำแหน่ง Mister International Thailand 2025 ที่มาร่วมงานและลิ้มลองความอร่อยกับเมนูอาหารเจสูตรต้นตำหรับแบบรักสุขภาพ
โดยไฮไลท์ของการเปิดงานพบกับครั้งแรก! ของการรังสรรค์เมนูอาหารจากเต้าหู้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดย เชฟโอม – ฐานทัศน์ ชมภูพล เจ้าของร้านแสงท่าเตียน ร้านอาหารไทยที่ได้รับมิชลินไกด์ 2025 พร้อมทั้งพูดคุยถึงเมนู “ปลาช่อนผัดพริกขิงเจ” ซึ่งเป็นเมนูโปรดที่เชฟโอมชื่นชอบตั้งแต่เด็ก และเป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตของร้านแสงท่าเตียน โดยใช้วัตถุดิบยอดฮิตที่ดีต่อสุขภาพอย่าง “น้ำมันเมล็ดคามีเลีย” และ “เต้าหู้ต้ามู่” ที่มีกลิ่นหอมของถั่วเหลือง และสัมผัสกรอบนอกนุ่มใน อร่อย ทานง่าย กินคู่กับอะไรก็อร่อย จอยได้ทุกเจน
นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงเทศกาลกินเจ ในปี 2568 ว่า “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการจัดเทศกาลกินเจ ซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญที่ชาวไทยเชื้อสายจีนสืบทอดมายาวนาน โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 26 ปี โดยรูปแบบของกิจกรรมมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่มองหาทางเลือกอาหารเจคุณภาพดี โดยในปีนี้ ได้ยกระดับเทศกาลเจให้เข้าถึงคนทุกวัยเป็นการผสมผสานความอิ่มบุญตามขนบธรรมเนียมเข้ากับไลฟ์สไตล์การกินเจยุคใหม่ได้อย่างลงตัว อัดแน่นด้วยอาหารเจชั้นดีจาก 300 ร้านดัง 2,000 เมนู พร้อมกิจกรรมไฮไลท์ในงานมากมาย อาทิ
TOFU VILLAGE ครั้งแรกในไทย – สวรรค์ของคนรักเต้าหู้
โดยปีนี้พิเศษสุดที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กับการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย “TOFU VILLAGE” สวรรค์ของคนรักเต้าหู้ ที่รวบรวมเมนูอาหารและสินค้าที่ผลิตจาก “เต้าหู้” คุณภาพกว่า 800 รายการ ในคอนเซ็ปต์ “จากทรงวาดสู่บางกะปิ” สร้างประสบการณ์ “Traditional x Modern” อย่างลงตัว พร้อมสารพันเมนูพิเศษจากเต้าหู้ที่ไม่ควรพลาด อาทิ TOFU BAR ไอศกรีมเจลาโต้บาร์ จาก AZABU SABO แบรนด์ไอศกรีมต้นตำรับจากญี่ปุ่น, สเต็กเต้าหู้กับเห็ดผัดซอสดาชิ จาก TENNEN TOUFU, เต้าหู้ทอดผัดเห็ด 6 ชนิด จาก HUNZA Healthy and Balance รวมถึงเมนูเจจากร้านดังต้นตำรับกว่า 300 เมนู อาทิ ปอเปี๊ยะเจ ร้านแม่ศรีเรือน , เผือกทอด จากภัตตาคาร ซิลเวอร์ พาเลซ , ร้านขนมแม่จากเชียงใหม่ รวมถึงเครื่องดื่มและขนมจาก วาซูกะ ชาพรีเมียม โตเกียว ที และวาราบิ โมจิ ดังโงะ เนริกิริ จาก ไฮเด้น ลีฟ มัจฉะ ฯลฯ
และนอกเหนือจากเมนูความอร่อย ยังพบกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก ภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา กับน้ำมันเมล็ดคามีเลีย หรือ “น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก” ที่อุดมไปด้วยที่มีคุณประโยชน์ รวมถึงการร่วมสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เสริมสิริมงคลต้อนรับเทศกาลกินเจ เฉพาะที่สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
ภายในงานยังมอบสิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิก M CARD เมื่อช้อปสินค้าภายในห้างฯ หรือศูนย์ฯ ครบ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี คูปองส่วนลดแทนเงินสด 80 บาท สำหรับใช้ภายในงาน รวมถึงสิทธิเศษจากไทยประกันชีวิต พริวิลเลจ และบัตรเครดิต Bangkok bank M visa (บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%)
กูร์เมต์ มาร์เก็ต – กูร์เมต์ อีทส์ เสริมทัพประสบการณ์ “เจครบทุกเจน”
กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ ร่วมเสริมทัพให้เทศกาลเจปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยนำเสนอวัตถุดิบ และอาหารเจคุณภาพระดับพรีเมียม ทั้งเมนูพร้อมทานและวัตถุดิบสดใหม่ พร้อมตกแต่งบรรยากาศร้านอาหารและโซนสินค้าเจทั่วทั้งกูร์เมต์ มาร์เก็ต และกูร์เมต์ อีทส์ ให้กลายเป็นเทศกาลอาหารเจที่ครบและคึกคักที่สุด เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกเจนเนเรชั่นให้กับลูกค้าในทุกมิติ
โดยกูร์เมต์ มาร์เก็ต ได้จัดหมวดวัตถุดิบสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่ม อาทิ กลุ่มเต้าหู้หลากชนิด เช่น เต้าหู้ญี่ปุ่น, อูโนะฮานะ, เต้าหู้คลองแงะ, เต้าหู้เหลือง ร้านต้ามู่ สูตรโบราณ 100 ปี, กลุ่มผลไม้เพื่อสุขภาพทั้งใน และต่างประเทศ,กลุ่มวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ถั่ว 5 สี ออแกนิค, ลูกท้อหมี่เบตงออริจินัล รวมถึง กลุ่มผักสดคุณภาพระดับพรีเมียม และกลุ่มอาหารพร้อมทาน Plant-based และเครื่องดื่มสุขภาพ เช่น นมถั่วเหลืองออร์แกนิก น้ำสมุนไพร และนมโปรตีนสูง
“เดอะมอลล์ กรุ๊ป มั่นใจว่าเทศกาลกินเจในปีนี้ จะยังคงได้รับความสนใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทรนด์การรักสุขภาพที่ยังคงมาแรง การรับประทานอาหารเจนั้นไม่เพียงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาอาหารที่มีประโยชน์จากพืช และอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพระยะยาว อีกด้วย” นางสาววรลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติม
ห้ามพลาด! กับเทศกาลอาหารเจที่ยิ่งใหญ่และครบที่สุดในงาน “เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ เดอะเจ เจนเนเรชั่น – จอยกับเจ ได้ทุกเจน ครั้งที่ 26” ตั้งแต่วันที่ 21-27 ตุลาคม 2568 ณ M LIFESTYLE HALL และ M ARTIUM, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, M GRAND HALL และ M FASHION HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค, M EVENT HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, M EVENT HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และ GRAND HALL เดอะมอลล์ โคราช รวมถึงกูร์เมต์ มาร์เก็ต และกูร์เมต์ อีทส์ ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 29 ตุลาคม 2568 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและพบกิจกรรมพิเศษตลอดปีได้ที่ FACEBOOK : THE MALL GROUP
#เทศกาลอาหารเจ #จอยกับเจได้ทุกเจน #เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์
#ร้านอาหารเจใกล้ฉัน #กินเจ2568 #ชี้เป้าอาหารเจ