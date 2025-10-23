วันที่ 24 ตุลาคม ดร.ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ กรรมการบริหารมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม เปิดเผยว่า ทราบข่าว นาวาอากาศเอก บุญชู วรรณวิทยสิงห์ อดีตหัวหน้ากองดับเพลิงและกู้ภัย กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการดับเพลิง มูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ได้ถึงแก่กรรม อย่างสงบที่บ้านพักส่วนตัว จังหวัดนนทบุรี สิริอายุ 86 ปี
ดร.ภาคภูมิ ระบุว่า นาวาอากาศเอก บุญชู วรรณวิทยสิงห์ เป็นผู้ที่มีความสนิทสนมกับครอบครัวของตนอย่างมาก โดยนาวาเอกบุญชู เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของคุณพ่อ คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ กับ คุณแม่ ศิริวรรณ เดชสกุลฤทธิ์ และได้ดูแลเมตตาตนมาตั้งแต่เด็กทำให้การสูญเสียครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
ดร.ภาคภูมิ กล่าวว่า ด้านการงาน นาวาอากาศเอกบุญชู เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดับเพลิงและกู้ภัย มีประสบการณ์ทำงานกว่า 36 ปี ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการดับเพลิงทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับเกียรติประวัติมากมาย เช่น โล่รางวัลบุคคลดีเด่นจากกองทัพอากาศ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งหลังจากที่เกษียณอายุราชการ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานด้านต่างๆ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี
ดร.ภาคภูมิ กล่าวว่า นาวาอากาศเอก บุญชู เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด นำรถดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้จริงเข้ามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ เพราะมองว่านอกจากประโยชน์จากการศึกษาเชิงอนุรักษ์ ยังเพื่อประโยชน์ในฐานะสารธารณกุศลต่อชุมชนใกล้เคียง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการวางแผนจัดแสดง เครื่องยนต์เครื่องบิน เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เรียนรู้ด้านวิศวกรรมการบินอย่างใกล้ชิด
ส่วนในด้านศาสนา ท่านมีมีบทบาทในกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น การร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระเกจิอาจารย์ และองค์เทพจำนวน 10 องค์ ทั้งนี้การจากไปของท่าน ถือเป็นการสูญเสียบุคลากรผู้มีคุณค่าของชาติ และสร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว เพื่อนสนิท และลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพรักอย่างยิ่ง
“จริงแล้วในวันที่ 24 ตุลาคม ผมนัดอาจารย์บุญชู และกลุ่มที่ปรึกษา ก๊วนตัวตึงเตรียมทหารรุ่น 10 ไปทำภารกิจ รับไม้สัก 26 ท่อน จากประเทศเวียดนาม แต่น่าเสียดายที่ท่านจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ผมและคณะที่ปรึกษามูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม จะขอระลึกถึง คุณอุปการที่ท่านทำไว้กับสังคมในหลายหลายด้านและ คุณงามความดีของท่านอาจารย์บุญชูตราบนานเท่านาน” ดร.ภาคภูมิ กล่าว