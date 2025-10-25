บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) เดินหน้าส่งต่อโอกาสการเรียนรู้สู่เยาวชนสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยล่าสุดได้มอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” แห่งที่ 14 ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยงบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุดถึง 600,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 77 ทุน รวมมูลค่ากว่า 231,000 บาท รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นกว่า 831,000 บาท
พิธีมอบห้องสมุดได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่น โดยมี เฉลิม ประดิษฐอาชีพ กรรมการบริษัท และ สุชาวดี แสงอนงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเข้าร่วม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมแสดงความยินดี
สุชาวดี แสงอนงค์ กล่าวว่า “โครงการห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ ก้าวที่พร้อม…เพื่ออนาคตเด็กไทย เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2556 จนถึงวันนี้นับเป็นปีที่ 12 ที่เราได้มอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศแล้ว 14 แห่ง ในปีนี้เราได้ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ในการต่อยอดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับโรงเรียนรวมถึงครูผู้สอน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยและโครงการห้องสมุดของ เคพีไอ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ”
ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่ผ่านมา เคพีไอ ได้สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาทและได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนทั่วประเทศแล้วกว่า 560 ทุน รวมมูลค่าที่มอบทุนการศึกษาแล้วกว่า 1.7 ล้านบาท โครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมเป็นจิตอาสา ในการช่วยกันปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน รู้จักเสียสละและช่วยเหลือสังคม เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างบรรยากาศให้ห้องสมุดเป็นที่สนใจของน้องๆ อยากที่จะมาค้นคว้าหาความรู้กันมากขึ้น “ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ” ได้รับเกียรติ จากศิลปินไทยรุ่นใหม่ แมค – อัศนัย อรัญคีรี ที่มาช่วยออกแบบสร้างสรรค์ คาแรกเตอร์ “BABY BOY in Library” ทำให้บรรยากาศของห้องสมุดดูสดใสและมีชีวิตมากขึ้น
เคพีไอ เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะการร่วมสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนที่ยั่งยืน บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะร่วมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ “ห้องสมุดมีชีวิต เคพีไอ” เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในโรงเรียน เพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุดอีกทั้งได้ค้นพบศักยภาพในตัวเอง ในการที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศต่อไป การส่งเสริมการศึกษา คืออีกหนึ่งรูปแบบของการ “ดูแล” สังคมอย่างยั่งยืนตามแนวคิดที่เคพีไอยึดมั่นเสมอมา — ดูแลทุกความไว้ใจ Your Trust, Our Care.