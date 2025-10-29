TCL จัดงานครบรอบ 21 ปี สุดยิ่งใหญ่ เปิดแคมเปญ Super Birthday | Better Future, Be Together
คืนกำไรลูกค้า มอบของขวัญรวมมูลค่ารวมกว่า 6,000,000 บาท
TCL จัดงานฉลองครบรอบ 21 ปี สุดปัง เปิดแคมเปญ 21st Super Birthday | Better Future, Be Together ก้าวไปด้วยกัน สู่อนาคตที่ดีกว่า คืนกำไรลูกค้าครั้งใหญ่ แจกของขวัญมูลค่ารวมกว่า 6,000,000 บาท ช้อปปั๊บ รับเลย เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 68 – 31 ม.ค. 69 พิเศษ ซื้อ Mini LED TV รับฟรีเครื่องอบผ้า Mini Dryer มูลค่า 5,990 บาททันที พร้อมกิจกรรม Super Star Content สุดยอด Content Creator ตัวจริงชิงรางวัลรวม 42 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 480,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2568 – 5 ม.ค. 2569 พร้อมเปิดตัว “Super Start Up” เฟ้นหา 21 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่า
นายแกรี่ จ้าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แบรนด์ทีวีระดับโลก เปิดเผยว่า TCL เดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับผู้บริโภคทั่วโลก จัดแคมเปญฉลองครบรอบ 21 ปี อย่างยิ่งใหญ่ “TCL 21st Super Birthday | Better Future, Be Together” ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปด้วยกันสู่อนาคต ที่ดีกว่า” เพื่อเป็นการขอบคุณและคืนกำไรให้แก่ลูกค้า ด้วยกิจกรรมพิเศษและของรางวัลสุดพรีเมียม รวมมูลค่ากว่า 6,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2568 – 31 ม.ค 2569
แคมเปญสุดยิ่งใหญ่นี้อัดแน่นด้วยกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่ผู้บริโภคทั่วไปจนถึงกลุ่มช่างผู้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยมีไฮไลต์เด็ดที่การันตีว่า “รับเลยไม่ต้องลุ้น” ไฮไลต์กิจกรรมสุดพิเศษในแคมเปญ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 68 – 31 ม.ค. 69 ได้แก่
“Super Gift ช้อปปั๊บ รับเลย” ลูกค้าที่ซื้อสินค้า TCL ที่ร่วมรายการ ในช่วงแคมเปญ รับของ พรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก TCL ทันที ไม่ต้องลุ้น (ของแจกมีจำนวนจำกัด) ได้แก่ ขวดน้ำพรีเมียม TCL ดีไซน์เรียบหรู พกพาง่าย , ร่มกันแดด TCL เปิด-ปิดอัตโนมัติ กันแดด กันฝน ดีไซน์พรีเมียม , กระเป๋าสะพายหลัง TCL สไตล์ Business & Lifestyle น้ำหนักเบา ใช้งานได้หลากหลายโอกาส พิเศษสุด สำหรับลูกค้าที่ซื้อ TCL Mini LED TV รุ่นที่ร่วมรายการ รับฟรีทันที เครื่องอบผ้า TCL Mini Dryer เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
“Super Surprise วันเกิดนี้ รับสิทธิ์เซอร์ไพรส์” ลูกค้าที่ซื้อสินค้า TCL ที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทางที่ร่วมแคมเปญ มีสิทธิ์รับ Lucky Box กล่องสุ่มเซอร์ไพรส์จาก TCL เป็นส่วนลดมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท สำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ เมื่อซื้อครบ 9,000 บาท และสำหรับช่องทางห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ เมื่อซื้อครบ 10,000 บาท พร้อมกิจกรรมพิเศษเฉพาะสาขา และ Premium Gift สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
พิเศษสำหรับกลุ่มช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กับกิจกรรม “ช่างช้อป TCL วันเกิดนี้ ลุ้นเซอร์ไพรส์” เพียงซื้อเครื่องปรับอากาศ TCL รุ่นที่ร่วมรายการ รับคะแนนพิเศษ X2 (สองเท่า) เพื่อสะสมและแลกรับของขวัญสุดพิเศษจาก TCL ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68
TCL ขอเชิญชวนผู้บริโภค ช่างแอร์ และลูกค้าทั่วไป ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 21 ปี ด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์สุดประทับใจประกอบเพลง TCL ในกิจกรรม “Super Star Content สุดยอด Content Creator ตัวจริง” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 68 – 5 ม.ค. 69 ลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้า พรีเมียมรวม 42 รางวัล ในแต่ละประเภท มูลค่ารวมกว่า 538,580 บาท
“Super Start Up” เปิดพื้นที่สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง ด้วยการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็น 1 ใน 21 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ และโอกาสทางธุรกิจร่วมกับ TCL เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ม.ค. 2569
“ความแข็งแกร่งของ TCL ที่ยืนหยัดมานานกว่า 21 ปี คือเครื่องพิสูจน์ถึงการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้บริโภคทั่วโลก และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนำเสนอนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตผู้บริโภคทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง การจัดแคมเปญ TCL 21st Super Birthday ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความขอบคุณจากใจจริงที่ TCL ต้องการ คืนกำไร ให้กับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใน แบรนด์ TCL มาโดยตลอด มั่นใจว่ากิจกรรมที่หลากหลายและของรางวัลสุดพิเศษ จะมอบความสุขและความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคทุกคน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการ ‘ก้าวไปด้วยกัน สู่อนาคตที่ดีกว่า’”
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook page : TCL Electronics (TH) และ https://www.tcl.com/th/th/news/tcl-21-st-super-birthday-better-future-be-together