เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผย เคยทรงต่อสู้มะเร็งเต้านม รับสั่งกำลังใจคือยารักษาที่ดีสุด
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการ “Princess Collection 2025” กิจกรรมเพื่อสังคมแห่งปีตามพระราชดำริ เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมโดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI จับมือร่วมกับ WACOAL แบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์คอลเลกชั่นชุดชั้นในและเลาจ์แวร์ ในรูปแบบลิมิเต็ดเอดิชั่น วางจำหน่าย
เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร 3 องค์กร ได้แก่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, มูลนิธิกาญจนบารมี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมเสวนาบนเวที ถึงโครงการ “Princess Collection 2025″ และมะเร็งเต้านม ร่วมกับ น.ส.สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025 โดยมี นางสุริวิภา กุลตังวัฒนา รับหน้าที่พิธีกร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำรัส ความว่า ทราบข่าวพลอย เฌอมาลย์ ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเช่นกัน รู้สึกเห็นใจ เพราะตอนช่วงที่กำลังนั่งรถมามางานนี้ คนอื่นเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่อง คุณพลอย เฌอมาลย์
จริง ๆ งานนี้มีหลายเรื่องราวที่อยากเล่าให้ทุกคนฟัง ซึ่งอยากเล่าเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงสองปีที่แล้ว แต่ก็ยังไม่สะดวกที่จะเล่า รู้แค่คนกลุ่มน้อยกับเพื่อน คือสองปีที่แล้วท่านหญิงตรวจพบก้อนเนื้อเป็นมะเร็งเต้านม ขนาดประมาณ 8 เซ็น ตอนนี้ฉายแสงทานยาเรียบร้อยกำลังทานยาอยู่ ทุกอย่างเรียบร้อยดี
ช่วงก่อนหน้านั้น ท่านหญิงทำโครงการเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมาตลอด แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอกับตัวท่านหญิงเอง ในช่วงก่อนเอเชียนเกมส์ ที่กว่างโจว เป็นช่วงฝึกซ้อมอยู่ที่ต่างประเทศ ช่วงหนึ่งมีความรู้สึกว่าคลำและเจอ เจอด้านขวา ก็เลยยังไม่ทราบว่าคืออะไร ตกใจ เราก็เรียกบรรดาพระพี่เลี้ยงมาจับกันใหญ่เลยว่าคืออะไร ก็เลยลองอาบน้ำดู ลองสังเกตที่กระจกห้องน้ำดู แล้วก็ปรากฏว่าก็งงว่ามันขยับหรือไม่ขยับ มันนอนคว่ำไม่ได้ ก็ไม่สบายใจ
ช่วงนั้นอาการหลาย ๆ อย่างก็ไม่ดี เราเลยมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และตรวจ ซึ่งเราเจอกับคุณหมอท่านหนึ่ง หลังจากเรารู้สึกแย่หน่อย ก็เลยรักษา แล้ววันผ่าก็ได้รับพระกรุณาจากกรมสมเด็จพระเทพฯ และได้พระกำลังใจจากทูลอาเล็ก ท่านรับสั่งง่ายมากบอกว่าโรคนี้กลัวกำลังใจ และโรคนี้กลัวความแฮปปี้
ถามว่า รู้สึกอย่างไร ก็รู้สึกแย่ที่ต้องนอนโรงพยาบาล ฉายแสง อีกมากมาย ช่วงนั้นทุกคนถ้าได้สังเกต ดิฉันออกหมายกฐินเลยทั้งๆที่ร่างพัง ได้รับบริการจากบราวาโก้ตั้งแต่วันผ่าตัดเสร็จ เลยนะคะ คือคุณหมอจ่ายให้เรียบร้อยเลย เป็นช่วงที่เซฟตัวเอง ช่วงผ่าแรก ๆ หลังจากนั้นก็โชคดีมาก ต้องขอขอบพระคุณคณะแพทย์ที่ทำให้ท่านหญิงรู้สึกว่าได้เห็นความสำคัญของคำว่า สุขภาพ และกำลังใจ
นอกจากนี้ ต้องขอบคุณโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ทำให้ท่านหญิงรู้สึกว่าเราต้องเห็นคุณค่าของสตรีไทยทุกคน และไม่นึกเลยว่าคำว่ามะเร็งมันจะมาถึงคำว่า จ้าหญิงได้ ซึ่งต่อจากนี้มันก็คงไม่พ้นที่จะไปถึงมิสเวิลด์ หรือดาราอย่าง คุณพลอย เฌอมาลย์ โรคนี้ไปได้กับทุกอายุ ทุกคน อีกอันหนึ่งนอกจากขอบคุณหมอกฤษฎิ์ ขอบคุณแพทย์ทุกคน และขอบพระคุณพยาบาลทุกท่านที่มานอนเฝ้าและก็ให้ความบันเทิงทุกวัน มีความสุขทุกวัน และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน และทีมงานทุกคน ก็เลยอยากฝากถึงเรื่องนี้ที่ไม่ได้พูดมาสองปีแล้ว ก็เลยอยากมีโอกาสที่ได้พูดบ้าง ว่าเออ สองปีที่ไม่ได้พูดก็นี่แหละ
ทั้งนี้ พระองค์รับสั่งว่า ขอให้ผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ลงมารักษาสุขภาพและหมั่นเช็กร่างกายตัวเอง หมั่นดูแลสุขภาพและคอยดูแลทั้งจิตใจ และร่างกาย ให้มีความสุขตลอดเวลา หมั่นตรวจและคอยสังเกตด้วยว่าตัวเองเป็นอะไร
รู้ปุ๊บคืองงปั้บเลย ตอนรู้ตัวหน้าชามือสั่นมือเย็นใช้ได้นะ บทโศกก็มาจากคนรอบข้างมันไม่ทันแล้ว ทุกวันนี้คือรอยที่ผ่าก็ไม่ได้เลเซอร์หรือกลบให้หายไป ทิ้งไว้ให้เป็นอุทาหรณ์กับชีวิตตัวเองว่าครั้งหนึ่งมีบาดแผลอะไรบ้างนอกจากแผลตกม้าที่ขา
สุดท้ายนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีรับสั่งถึงผู้หญิงทุกคน ความว่า สำหรับคนที่เป็นแบบคุณพลอยหรือแบบท่านหญิง ก่อนอื่นเลย ต้องทำใจตัวเองให้สงบสุขก่อน จับมือกับคนในบ้านหรือเพื่อนๆว่าโรคนี้ตรวจเร็ว ก็รักษาเร็ว ก็หายเร็ว แต่ต้องติดตามบ่อยหน่อยจนเราไม่มีคิวให้ แต่ตอนนี้มีแล้ว มันจะทรมาช่วงรักษาหน่อย