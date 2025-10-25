ครม.มีมติมอบหมาย “สปน.” จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี

วันที่ 25 ต.ค.68 น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รับไปดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และเลขานุการ

โดยคณะกรรมการดังกล่าว จะมีการกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธี คณะกรรมการฝ่ายจัดการพระราชพิธี คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้าง ราชรถ และพระยานมาศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ ได้มีมติให้ส่วนราชการจัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นประจำทุกวัน เป็นเวลา 100 วัน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ดูแลรับผิดชอบด้านรูปแบบพิธีการและการจัดสร้างพระเมรุมาศ โดยขอรับพระราชวินิจฉัยจากองค์ที่ปรึกษาตามขั้นตอน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดผลัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีในการร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตลอดระยะเวลาของพระราชพิธี กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและถวายสักการะแด่สมเด็จพระพันปีหลวง

กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานความร่วมมือกับ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษเผยแพร่ในต่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน โดยจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัคร มูลนิธิ และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

รองโฆษกรัฐบาล กล่าวด้วยว่า รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความอาลัย และร่วมมือในการดำเนินงานพระราชพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

