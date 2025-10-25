กทม. เร่งเตรียมความพร้อมทุกด้านรองรับประชาชนร่วมพิธีฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมายกำหนดการณ์ พระราชกิจ ถวายน้ำสรงพระบรมศพพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระบุว่า ขบวนรถยนต์หลวง เชิญพระบรมศพจะเริ่มเคลื่อนออกจาก รพ.จุฬา เวลา 16.00 น.
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในพิธีเคลื่อนพระบรมศพ โดยได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายดำเนินงานอย่างรอบคอบและเร่งด่วน ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกประชาชน พิธีการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเรียบร้อยที่สุด
โดยการเตรียมเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐาน กทม.ได้เร่งตรวจสอบและปรับปรุงเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จในคืนนี้ ได้แก่ การเร่งซ่อมแซมพื้นผิวชำรุดถนนอังรีดูนังต์และถนนพระรามที่ 4 ปรับฝาบ่อและฝาท่อระบายน้ำถนนพญาไทให้เรียบเพื่อความปลอดภัย และหลังเสร็จพิธี หน่วยงานสาธารณูปโภคจะเข้าเก็บงานเพิ่มเติม
ด้านภูมิทัศน์ ได้สั่งการให้ตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดสองข้างทาง โดยเฉพาะต้นมะขามบริเวณสนามหลวงที่มีความเสี่ยงล้ม ให้ดำเนินการค้ำยัน ปรับเปลี่ยนต้นไม้และดอกไม้ให้เป็นโทนสีขาว-ดำ เพื่อความสง่างามสมพระเกียรติ นอกจากนี้ ยังได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทำความสะอาดจากหลายหน่วยงานเพื่อทำความสะอาดเส้นทางเคลื่อนขบวน
ด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย มีการตรวจสอบและซ่อมแซมโคมไฟให้ส่องสว่างเพียงพอ ตรวจสอบกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางกว่า 276 จุด รวม 1,239 กล้อง ให้พร้อมใช้งาน เชื่อมโยงสัญญาณกับกองอำนวยการร่วม พร้อมจัดเตรียมถังดับเพลิง รถดับเพลิง และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินประจำจุดต่าง ๆ
ส่วนการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน กทม. จัดเตรียมสถานที่ตั้งเต็นท์รองรับประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง 2 จุด โดยรองรับได้จุดละประมาณ 5,000 คน และพัดลมไอเย็นแต่ละจุดภายในเต็นท์รับรอง การลงทะเบียนและจัดคิวประชาชนในการเข้า-ออกพื้นที่ อยู่ระหว่างประสานงานกับกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ด้านอาหารและน้ำดื่ม ได้จัดเตรียมครัวสนามของ กทม. เพื่อเสริมกับครัวพระราชทาน พร้อมมอบหมายให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับมูลนิธิหรือเอกชนที่นำอาหารมาแจกจ่าย เช่น ต้องมีบ่อดักไขมัน/ถังดักไขมัน การจัดจุดรับบริจาคและประกอบอาหาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดปัญหามลภาวะหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีทีมแพทย์ระดับสูงและระดับพื้นฐานประจำจุดตลอดเส้นทาง มีจุดปฐมพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งมีรถจักรยานยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (Motorlance) อีกทั้งยังให้จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ตามจุดต่าง ๆ รวมถึงประสานห้างสรรพสินค้า โรงแรม และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ให้ประชาชนใช้ห้องน้ำได้เพิ่มเติม
ในส่วนของการจัดการขยะ ได้เตรียมถังขยะและถุงขยะให้เพียงพอ พร้อมเน้นการคัดแยกขยะ เพื่อป้องกันปัญหามลภาวะและกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลจุดทิ้งขยะอย่างใกล้ชิด
ขณะที่การจัดการพิธีการและบุคลากร ที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการไว้ทุกข์และการแต่งกายอย่างเป็นทางการ ดังนี้ หน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน งดกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน ข้าราชการไว้ทุกข์ 1 ปี และขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์ 90 วัน
รวมถึงได้แจ้งเรื่องการเข้าเฝ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง และแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค. 68) จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าสรงน้ำพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
จึงให้ติดตามหมายกำหนดการอย่างใกล้ชิด ส่วนการเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้มีการเชิญชวนข้าราชการและบุคลากร ตลอดจนประชาชนแต่งกายชุดดำไว้ทุกข์ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดเส้นทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกประชาชน
ด้านการบริหารจัดการและการสื่อสาร ที่ประชุมได้เสนอร่างคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการภายใน กทม. เพื่อรับผิดชอบงานพระบรมศพ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อน
ด้านการประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เร่งเผยแพร่ข้อมูลสำคัญแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะเส้นทางการเดินทาง ทั้งจากรถไฟฟ้า (สถานีสนามไชย) ท่าเรือ ป้ายรถเมล์ จุดจอดรถส่วนตัว/แท็กซี่ จุดให้บริการห้องน้ำ รถสุขา จุดอาหารและน้ำดื่ม เพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวก
ในส่วนของการสื่อสารภายใน ให้จัดเตรียมวิทยุสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อให้สามารถรายงานสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมให้กรอกข้อมูลแผนงาน รายละเอียด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้
ด้านโครงการต่าง ๆ ให้พิจารณาปรับกิจกรรมหรือโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม