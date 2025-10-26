พระพันปีหลวง 2 รัชกาล เสด็จสวรรคตห่างจากพระบรมราชสวามี เป็นระยะเวลา 9 ปี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2568 เวลา 21.21 น. นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สร้างความเศร้าโศกแก่ปวงชนชาวไทย

พระองค์เสด็จสวรรคตห่างจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระบรมราชสวามี เป็นระยะเวลา 9 ปี โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ เป็นเหตุบังเอิญที่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 พระองค์เสด็จสวรรคตห่างจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 ผู้ทรงเป็นพระบรมราชสวามี เป็นระยะเวลา 9 ปี โดยในหลวงรัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453

พระพันปีหลวงทั้งสองพระองค์ต่างก็เสด็จสวรรคตในเดือนตุลาคม และเสด็จสวรรคตห่างจากพระบรมราชสวามีเป็นระยะเวลา 9 ปีเช่นกัน

ที่มา ศิลปวัฒนธรรม , สำนักพระราชวัง

