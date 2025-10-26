เปิดประวัติ ‘พระที่นั่งพิมานรัตยา’ สถานที่สรงน้ำพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักพระราชวัง เผยแพร่หมายกำหนดการ พระราชพิธีสรงน้ำพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 26 ต.ค.68 นั้น
สำหรับ พระที่นั่งพิมานรัตยา ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในโอกาสที่เสด็จฯ มาประทับ ณ พระราชมณเฑียรหมู่นี้
บางครั้งเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มาประทับ เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่ 1 เสด็จไปประทับ และในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จฯ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร เสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้ เมื่อคราวที่โปรดเกล้าฯ ให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ต่อมาในระยะหลัง พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่สรงน้ำพระบรมศพ ของพระมหากษัตริย์และพระมเหสี พระราชเทวีในรัชกาลต่างๆ ด้วย อาทิ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี เมื่อพ.ศ.2462, พระบาทสมเด็จพระพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เมื่อ พ.ศ.2489, พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อ พ.ศ.2498,
สรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ.2527, สรงน้ำพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อปี 2551, สรงน้ำพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อปี 2554, สรงน้ำพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ.2559
ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง เชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หลังคาเป็นทรงไทย มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง และเชิงชายปิดทองประดับกระจก หน้าบันประดับด้วยไม้จำหลักลายเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์มีลายกระหนกเครือเถาล้อมรอบ