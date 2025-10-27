พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกสารทิศ เดินทางมา ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม กว่า 300 คน เผย ครอบครัวเคยรับใช้พระองค์ท่าน
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 บริเวณท้องสนามหลวง พสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศทยอยเดินทางมา รอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจาก สำนักพระราชวัง มีประกาศพระราชทานประชาชนพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ต.ค.2568 เวลา 08.30-16.00 น.
นวลพรรณ ตันติมาสน์ เดินทางมาจาก จ.ภูเก็ต ตั้งใจมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวว่า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพราะครอบครัวตน ได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่าน ถึงจะอยู่เบื้องหลัง ก็ไม่เป็นไร
อย่างคุณพ่ออยู่จังหวัดพังงา เป็น ช่างภาพกิตติมศักดิ์ และได้มีโอกาสถ่ายภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ในตอนที่ทั้ง 2 พระองค์เสด็จมายัง จ.พังงา และตอนนี้ภาพถ่ายก็อยู่ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ
ส่วนคุณแม่เป็นหน่วยกาชาดอยู่ที่ จ.พังงา มีโอกาสได้คั้นน้ำส้มถวาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ จ.พังงา ทำให้คุณแม่ปลื้มใจมาก ส่วนน้องชายของตน เมื่อครั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต ก็ได้ประพันธ์เพลงถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะเดียวกันตอนนี้น้องชายก็กำลังประพันธ์เพลงเพื่อถวายแก่สมเด็จพระพันปีหลวงเช่นกัน ส่วนตัวตนเองก็จะคอยสนับสนุนผ้าไทยอยู่เสมอ
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ตนรู้ข่าว ส่วนตัวรู้สึกช็อกจนนอนไม่หลับ วันนี้จึงรีบเดินทางมา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การสวรรคตของพระพันปีหลวงครั้งนี้เสียใจมาก เพราะเห็นท่านทรงงานหนักมาก จนกระทั่งพระชนมายุขนาดนี้ยังคงทรงงานอยู่ ท่านเสียสละตั้งแต่เป็นพระราชินีที่อายุยังน้อยจนถึงปัจจุบัน จะพูดยังไงก็ไม่หมด ปีติอยู่ในใจ “ขอให้พระองค์ท่านทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอให้ได้เจอกับในหลวงรัชกาลที่ 9 บนสวรรค์”
ในฐานะที่เราเป็นพสกนิกรชาวไทย ตนจะขอเดินตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน จะคอยสนับสนุนผ้าไทย และงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะงานอยู่เบื้องหลัง งานเสียสละ กาชาด ตนก็จะช่วยเหลือ
ต่อมาเวลา 10.00 น. พบว่ามีพสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาลงนามถวายสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จำนวนกว่า 300 คน