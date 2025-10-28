พสกนิกรทั่วทุกสารทิศ หลั่งไหล ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ลงนามถวายความอาลัย พระพันปีหลวง ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเต็มที่

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 ที่ท้องสนามหลวง ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การเข้าถวายสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามืด มีประชาชนจากทั่วสารทิศ ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง โดยแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีดำประชาชนบางส่วนเดินทางมาเป็นครอบครัว พร้อมกับพาลูกหลานมาร่วมลงนามถวายความอาลัย

โดยรอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจ กรุงเทพมหานคร จิตอาสา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการจราจร การจัดระเบียบพื้นที่ และการรักษาความปลอดภัย โดยมีจุดบริการน้ำดื่มและเต็นท์พักคอย ให้ประชาชนได้นั่งพักรออย่างเป็นระเบียบ

บริเวณเต็นท์จุดคัดกรอง จัดเตรียม อาหารและน้ำดื่มบริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รอเข้าลงนาม นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้เข้าพื้นที่

ด้าน น.ส.สุดารัตน์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เปิดเผยว่า บริการรถโดยสารที่จัดไว้ครอบคลุมเกือบทุกเส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หมอชิต สายใต้ และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการรับ–ส่งประชาชน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย

ประชาชนหลายคนให้ความเห็นว่าการจัดบริการรถโดยสารฟรีช่วยให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดความแออัดและความวุ่นวายของจราจรโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ขณะที่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องความเรียบร้อยตลอดเส้นทางเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาเป็นจำนวนมาก

ตลอดช่วงเช้า บรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวังเต็มไปด้วยความสงบและเรียบร้อย มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสาทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างราบรื่น

