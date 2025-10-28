ป้าวัย 61 ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ พระพันปีหลวง พระราชทานสร้อยคอทองคำ 2 บาท เหรียญภปร. สก. เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท ให้ด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 นางสุกี สายบุตร อายุ 61 ปี อดีตประธานสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง บ้านบุ หมู่ที่ 11 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเคยเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทและได้รับพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทผ้าไหมมัดหมี่สมาชิกเก่า

จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งทรงดำรงพระยศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ องค์ประธานมูลนิส่งเสริมศิลปาชีพ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2542

นางสุกี กล่าวถึงความประทับใจ และภาคภูมิใจทั้งน้ำตา และยังจำภาพบรรยากาศในวันนั้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ

พร้อมกับเงินขวัญถุงจำนวน 55,000 บาท และพระองค์ยังทรงสวมสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท กับเหรียญพระราชทาน ภปร. สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 หนัก 1 บาท ให้ตน ด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง และยังทรงมีพระราชดำรัสตรัสถามกับตน จำได้อย่างแม่นยำ ถึงแม้กาลเวลาจะล่วงเลยมากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม

สำหรับสร้อยคอทองคำกับเหรียญพระราชทาน ยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ถึงแม้ทองคำในตอนนี้จะมีราคาสูงก็ตาม และเคยมีคนมาขอซื้อให้ราคาเป็นล้าน ตนก็ไม่ยอมขาย โดยสร้อยคอทองคำ ตนเก็บไว้ ส่วนเหรียญพระราชทาน มอบให้ลูกชายคนโต ส่วนเงินขวัญถุงพระราชทาน นำไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้บุตรทั้ง 3 คน และลงทุนทำธุรกิจในครอบครัว

นางสุกี กล่าวด้วยว่า ทันทีที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคต ตนถึงกับทำอะไรไม่ถูก มันจุกแน่นในอกไปหมด และจะขอตั้งใจทำความดีถวายพระองค์ท่านตลอดไป มันเหมือนชีวิตไม่มีอะไร มันปลิวไปหมดเลย เหมือนเราสิ้นไม่มีอะไรติดตัวเลย จะเป็นลม จากนั้นเปิดโทรศัพท์ดูภาพครั้งที่ตนได้เข้าเฝ้า ก็น้ำตาร่วงตลอด มันพูดไม่ออก มันจุกในอก

“ถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้อยู่เป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพ เนื่องด้วยครอบครัวย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพฯ และทำสมความตั้งใจไว้คือส่งลูกๆ ทั้ง 3 คน เรียนสูงๆ จบปริญญาโทกันแล้ว 2 คน รวมถึงจะเรียนต่อปริญญาเอก และก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงกันทั้ง 3 คน ขอให้ลูกตั้งใจ แม่คนนี้ก็จะสู้ ถึงแม้ครอบครัวจะยากจน และตัวแม่เองเรียนจบแค่ ป.4 ก็ปลื้มมาก

ที่จับกี่ทอผ้าก็นึกถึงคำสอนของพระองค์มาตลอดคะ ถึงท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่ลูกคนนี้ก็ยังจำคำพูดที่แม่สอนไว้ที่พระตำหนักภูพานว่า ให้ลูกทำความดีตลอดไป ลูกก็ตั้งใจทำมาโดยตลอด และขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” นางสุกี กล่าว

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
3

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
10

อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชื่อดัง สูตร 2 พบผิดมาตรฐานทดสอบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์