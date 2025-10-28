ป้าวัย 61 ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ พระพันปีหลวง พระราชทานสร้อยคอทองคำ 2 บาท เหรียญภปร. สก. เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท ให้ด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 นางสุกี สายบุตร อายุ 61 ปี อดีตประธานสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง บ้านบุ หมู่ที่ 11 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเคยเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทและได้รับพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทผ้าไหมมัดหมี่สมาชิกเก่า
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งทรงดำรงพระยศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ องค์ประธานมูลนิส่งเสริมศิลปาชีพ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2542
นางสุกี กล่าวถึงความประทับใจ และภาคภูมิใจทั้งน้ำตา และยังจำภาพบรรยากาศในวันนั้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมกับเงินขวัญถุงจำนวน 55,000 บาท และพระองค์ยังทรงสวมสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท กับเหรียญพระราชทาน ภปร. สก. เนื้อทองคำ ปี 2535 หนัก 1 บาท ให้ตน ด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง และยังทรงมีพระราชดำรัสตรัสถามกับตน จำได้อย่างแม่นยำ ถึงแม้กาลเวลาจะล่วงเลยมากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม
สำหรับสร้อยคอทองคำกับเหรียญพระราชทาน ยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ถึงแม้ทองคำในตอนนี้จะมีราคาสูงก็ตาม และเคยมีคนมาขอซื้อให้ราคาเป็นล้าน ตนก็ไม่ยอมขาย โดยสร้อยคอทองคำ ตนเก็บไว้ ส่วนเหรียญพระราชทาน มอบให้ลูกชายคนโต ส่วนเงินขวัญถุงพระราชทาน นำไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้บุตรทั้ง 3 คน และลงทุนทำธุรกิจในครอบครัว
นางสุกี กล่าวด้วยว่า ทันทีที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคต ตนถึงกับทำอะไรไม่ถูก มันจุกแน่นในอกไปหมด และจะขอตั้งใจทำความดีถวายพระองค์ท่านตลอดไป มันเหมือนชีวิตไม่มีอะไร มันปลิวไปหมดเลย เหมือนเราสิ้นไม่มีอะไรติดตัวเลย จะเป็นลม จากนั้นเปิดโทรศัพท์ดูภาพครั้งที่ตนได้เข้าเฝ้า ก็น้ำตาร่วงตลอด มันพูดไม่ออก มันจุกในอก
“ถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้อยู่เป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพ เนื่องด้วยครอบครัวย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพฯ และทำสมความตั้งใจไว้คือส่งลูกๆ ทั้ง 3 คน เรียนสูงๆ จบปริญญาโทกันแล้ว 2 คน รวมถึงจะเรียนต่อปริญญาเอก และก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงกันทั้ง 3 คน ขอให้ลูกตั้งใจ แม่คนนี้ก็จะสู้ ถึงแม้ครอบครัวจะยากจน และตัวแม่เองเรียนจบแค่ ป.4 ก็ปลื้มมาก
ที่จับกี่ทอผ้าก็นึกถึงคำสอนของพระองค์มาตลอดคะ ถึงท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่ลูกคนนี้ก็ยังจำคำพูดที่แม่สอนไว้ที่พระตำหนักภูพานว่า ให้ลูกทำความดีตลอดไป ลูกก็ตั้งใจทำมาโดยตลอด และขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” นางสุกี กล่าว