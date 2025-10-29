กษัตริย์จิกมี-พระราชินีเจตซุน เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมศพ พระพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 29 ต.ค.68 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โอกาสนี้ทรงร่วมพระอักษรถวายความอาลัย พร้อมทั้งลงพระนามาภิไธย ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 พระบรมมหาราชวัง