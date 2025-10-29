บุ๋ม ปนัดดา นำ องค์กรทำดี ร่วมโครงการอาหารพระราชทาน ทำความดี ถวายสมเด็จพระพันปีหลวง ยกย่องท่านเป็นแบบอย่างในการทำความดี พร้อมตั้งปณิธานสืบสานสิ่งที่พระองค์สร้างไว้
วันที่ 29 ต.ค. 2568 ที่ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กทม. ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ได้เข้าร่วมในโครงการอาหารพระราชทาน เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะทำอาหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทานอาหารขณะที่รอคิวเข้าด้านใน
ดร.ปนัดดา กล่าวว่า ตนอยากเป็นจิตอาสา ทำความดี ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยความตั้งใจอย่างสูง จึงได้ เข้าร่วมโครงการอาหารพระราชทาน ซึ่งอยู่บริเวณท้องสนามหลวง จุดลงทะเบียน ฝั่งธรรมศาสตร์
โดยมูลนิธิองค์กรทำความดี ก็จะสับเปลี่ยนเมนูอาหารไปทุกวัน เนื่องจากพี่น้อง ดารา นักแสดงหลายคน ก็อยากจะเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย วันนี้ก็จะมี พี่เปิ้ล นาคร ที่นำขนมจีนมาให้ แล้วก็ยังมีอาหารชุดอีกมากมาย ซึ่งเราก็มีหน้าที่จัดคิวให้อย่างวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชน อยากจะมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็นำกล้วยหอมล็อตใหญ่ มาแจกให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง
โดยมูลนิธิองค์กรทำความดี ตั้งเป้าทำงานไว้ อย่างน้อย 1 เดือน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูมวลชนด้วยว่าจะมากันมากน้อยแค่ไหน และต้องรอดู วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบพระบรมศพ จะต้องมีการประเมินกันอีกครั้งว่าควรปริมาณอาหารและคนทำมากน้อยแค่ไหน
“เราไม่ได้รับบริจาคใดใดทั้งสิ้น อยากถวายงานด้วยหัวใจ สำหรับตัวบุ๋มเอง ก็แล้วแต่คิวงานว่าจะมาช่วงไหน แต่ทีมงานจะอยู่ทุกวัน ตั้งแต่ 10 โมงเช้าเป็นต้นไป เรามีทั้งอาหารและเครื่องดื่มสลับเปลี่ยนกันไป” ดร.ปนัดดา กล่าว
ด้วยความที่ตัวเราเคยได้ถวายงานพระองค์ท่านเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้เป็นความตั้งใจ ที่อยากจะถวายงานเป็นครั้งสุดท้ายให้กับพระองค์ท่าน และอยากจะทำให้ดีที่สุด ส่วนตัว ความประทับใจที่เคยถวายงานให้กับพระองค์ท่าน ในทุกครั้งจะเห็นพระองค์ท่านพระสิริโฉมงดงามมาก ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตาม
ซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นตั้งแต่เด็ก ๆ เวลาที่ท่านออกพระราชกรณียกิจ และเมื่อเราได้ลงพื้นที่เองจริงๆ บางพื้นที่ พระองค์ท่านไม่จำเป็นต้องไปเลย และในหลายพื้นที่ ก็ไม่ใช่ว่าประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ แต่พระองค์ท่านทรงเข้าถึง และดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง
“ท่านเป็นต้นแบบในการทำความดี เราก็เลยอยากจะทำให้ดีที่สุด เพราะพระองค์ท่านดูแลพี่น้องประชาชนหนักมาก ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสถวายงานท่าน ทรงงานจนถึง 4.00 น. และต่อมา 7.00 น. ก็ตื่นบรรทม มาทรงงานอีก ท่านบรรทมน้อยมาก จนเรารู้สึกว่าเบื้องหลังจริง ๆ ที่หลายคน ว่า ท่านมีพระสิริโฉมงดงาม แต่ความจริงแล้ว ท่านทรงงานหนักมาก เหนื่อยมาก” ดร.ปนัดดา กล่าว
ดร.ปนัดดา กล่าวต่อว่า มีหลายอย่าง ที่ท่านส่งทิ้งมรดกไว้ให้กับประเทศไทยไว้ให้เยอะมาก อยากจะพูดจากหัวใจของประชาชนคนหนึ่งว่า จากวันนี้เป็นต้นไปจะพยายามสืบสานสิ่งที่พระองค์ท่านสร้างไว้ และทิ้งไว้ให้กับประเทศไทยให้ดีที่สุด จะทำทุกๆวันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เหมือนที่พระองค์ท่านทำไว้แม้ว่าจะทำได้เพียงแค่นิดเดียวของพระองค์ท่าน
แต่ก็จะทำให้สุดความสามารถ นี่คือหัวใจของลูกคนหนึ่ง ที่เห็นแม่ของแผ่นดินทรงงานทุกวัน จนกระทั่ง ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ประชาชนจนวินาทีสุดท้าย ตนจะจะสืบสานสิ่งที่ท่านทำมาจากนี้เป็นต้นไป