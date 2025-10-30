คุณตาไฉน วัย 78 ปี อดีตสถาปนิกผู้สร้าง “กรงนกใหญ่” สวนสัตว์เปิดเขาเขียว น้อมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ย้อนอดีต 42 ปี เล่าเรื่องราว สุดประทับใจ ย้อนรำลึกนาที “พระองค์ท่าน” ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิด สวนนกใหญ่ สร้างความสุขให้ ประชาชน จนถึงทุกวันนี้

30 ต.ค. 68 – นายไฉน กวางแก้ว อดีตรองหัวหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสถาปนิกหัวหน้าแผนกโยธา ในวัย 78 ปี ได้เปิดใจเผยเรื่องราวสุดประทับใจที่ไม่เคยเลือนหายตลอด 42 ปี ในโอกาสสำคัญที่ได้เข้าถวายงานรับใช้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีเปิด “กรงนกใหญ่” สัญลักษณ์แห่งพระเมตตา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

จากทางกันดาร สู่ภารกิจสร้างกรงนกยักษ์ นายไฉนเล่าว่า ในขณะที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนั้น การก่อสร้างกรงนกใหญ่ถือเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากเส้นทางเข้าสู่สวนสัตว์ในอดีตยังเป็นทางที่ กันดาร ต้องประสบปัญหาในการขนส่งวัสดุ

“ตอนนั้นเราต้องใช้ เกวียน บรรทุกอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อก่อสร้างจนแล้วเสร็จ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ทุกคน เราตั้งใจทำกรงนกใหญ่ให้เป็นผลงานที่สะดุดตาและน่าภาคภูมิใจ”

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 ได้ถูกจารึกไว้เป็นวันแห่งความปลาบปลื้มสูงสุดของเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ฯ เมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในขณะนั้น) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ด้วยพระองค์เอง

นายไฉนเปิดเผยความรู้สึกในวันนั้นว่า ตื้นตันใจ และ ปิติยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสสนองงานถวายแด่พระองค์ท่าน ซึ่งนับแต่นั้นมา “กรงนกใหญ่” ก็ได้กลายเป็น สัญลักษณ์แห่งพระเมตตา และเป็นร่องรอยแห่งพระราชดำริที่ยังคงอยู่คู่กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ปัจจุบัน สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเติบโตขึ้นอย่างมาก กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ความสำเร็จนี้คือ ผลพวงจากความตั้งใจ และความวิริยะอุตสาหะของคณะทำงานในอดีต ที่ทำให้ พระราชดำริ ในครั้งนั้นยังคง “ผลิบาน” และสร้างความสุขให้กับผู้มาเยือน จนถึงทุกวันนี้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
4

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
5

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ
7

ลิลลี่ แชร์โพสต์เพจปลอมลั่นล่าสุดท้อง! แห่คอมเมนต์กำลังจะยินดีอ่านจบด่ากันลั่น
8

สาววัย 22 ถูกรางวัลที่ 1 แก๊งคอลฯ หลอกโอนเงินเกลี้ยงบัญชีเกือบ 2 ล้าน
9

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 29 ตุลาคม 2568
10

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย