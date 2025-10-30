คุณตาไฉน วัย 78 ปี อดีตสถาปนิกผู้สร้าง “กรงนกใหญ่” สวนสัตว์เปิดเขาเขียว น้อมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ย้อนอดีต 42 ปี เล่าเรื่องราว สุดประทับใจ ย้อนรำลึกนาที “พระองค์ท่าน” ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิด สวนนกใหญ่ สร้างความสุขให้ ประชาชน จนถึงทุกวันนี้
30 ต.ค. 68 – นายไฉน กวางแก้ว อดีตรองหัวหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสถาปนิกหัวหน้าแผนกโยธา ในวัย 78 ปี ได้เปิดใจเผยเรื่องราวสุดประทับใจที่ไม่เคยเลือนหายตลอด 42 ปี ในโอกาสสำคัญที่ได้เข้าถวายงานรับใช้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีเปิด “กรงนกใหญ่” สัญลักษณ์แห่งพระเมตตา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จากทางกันดาร สู่ภารกิจสร้างกรงนกยักษ์ นายไฉนเล่าว่า ในขณะที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนั้น การก่อสร้างกรงนกใหญ่ถือเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากเส้นทางเข้าสู่สวนสัตว์ในอดีตยังเป็นทางที่ กันดาร ต้องประสบปัญหาในการขนส่งวัสดุ
“ตอนนั้นเราต้องใช้ เกวียน บรรทุกอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อก่อสร้างจนแล้วเสร็จ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ทุกคน เราตั้งใจทำกรงนกใหญ่ให้เป็นผลงานที่สะดุดตาและน่าภาคภูมิใจ”
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 ได้ถูกจารึกไว้เป็นวันแห่งความปลาบปลื้มสูงสุดของเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ฯ เมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในขณะนั้น) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ด้วยพระองค์เอง
นายไฉนเปิดเผยความรู้สึกในวันนั้นว่า ตื้นตันใจ และ ปิติยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสสนองงานถวายแด่พระองค์ท่าน ซึ่งนับแต่นั้นมา “กรงนกใหญ่” ก็ได้กลายเป็น สัญลักษณ์แห่งพระเมตตา และเป็นร่องรอยแห่งพระราชดำริที่ยังคงอยู่คู่กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ปัจจุบัน สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเติบโตขึ้นอย่างมาก กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ความสำเร็จนี้คือ ผลพวงจากความตั้งใจ และความวิริยะอุตสาหะของคณะทำงานในอดีต ที่ทำให้ พระราชดำริ ในครั้งนั้นยังคง “ผลิบาน” และสร้างความสุขให้กับผู้มาเยือน จนถึงทุกวันนี้