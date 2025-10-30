รัฐบาล จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สัตตมวาร 7 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

30 ต.ค. 68 – รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยมีคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมพิธีฯ

ทั้งนี้ ในส่วนของพิธีสงฆ์มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ก่อนที่นายพิพัฒน์ ได้กล่าวแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 1 นาที

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
3

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
4

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
5

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ
7

ลิลลี่ แชร์โพสต์เพจปลอมลั่นล่าสุดท้อง! แห่คอมเมนต์กำลังจะยินดีอ่านจบด่ากันลั่น
8

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
9

สาววัย 22 ถูกรางวัลที่ 1 แก๊งคอลฯ หลอกโอนเงินเกลี้ยงบัญชีเกือบ 2 ล้าน
10

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 29 ตุลาคม 2568