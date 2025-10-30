เศรษฐา-แพทองธาร พร้อมคู่สมรส ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 ต.ค.68 นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และคู่สมรส เข้าถวายความอาลัย ณ พระบรมมหาราชวัง
เพื่อร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ คณะอดีตนายกรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมบำเพ็ญกุศลและถวายความอาลัย ซึ่งประดิษฐานตามโบราณราชประเพณี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้