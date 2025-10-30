กรมศิลป์ เผยร่างแบบพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง แล้วเสร็จสัปดาห์หน้า ทูลเกล้าฯถวาย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการออกแบบพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นั้น เบื้องต้นทางกรมศิลปากร จัดทำร่างแบบพระเมรุมาศ ขึ้นจำนวน 3- 4 แบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์หน้า

จากนั้นจะนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษาฯ เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย โดยเน้นย้ำแนวคิดการออกแบบทรงคุณค่า มีความงดงาม และความสมพระเกียรติสูงสุด

