มหา’ลัยเกษตรฯ จัดพิธีน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ยืนสงบนิ่ง 1 นาที ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีน้อมถวายความอาลัย พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต
โอกาสนี้ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เข้าร่วมในพิธีด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งนี้ เพื่อถวายความอาลัยและถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดให้ทุกวิทยาเขตของ มก. ดำเนินการลดธงลงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และให้บุคลากรแต่งกายไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ ให้มีการประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกแต่งด้วยผ้าระบายสีขาวและสีดำ พร้อมตั้งเครื่องบูชาเครื่องทองน้อยอย่างสมพระเกียรติ
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำระบบถวายความอาลัยออนไลน์ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักเรียน นิสิตเก่า ประชาคม มก. และประชาชน ได้ร่วมลงนามน้อมถวายความอาลัย ผ่านทาง : https://kuform.ku.ac.th/queenrama9/
กิจกรรมในพิธีถวายความอาลัย จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ ประกอบด้วยการฉายวีดิทัศน์ชุด พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอ่านบทกลอนถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จากนั้นผู้บริหารส่วนงาน บุคลากร และนิสิต กราบถวายอาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามลำดับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบถวายอาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้น ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวคำถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จบแล้ว ผู้เข้าร่วมพิธี ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และ ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยในสมุดลงนาม เป็นอันเสร็จพิธี
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวคำถวายอาลัย ใจความตอนหนึ่ง ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของแผ่นดินไทย พระองค์ทรงเคียงพระบาทในการประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระเมตตาธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกรโดยแท้ ในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเคียงพระบาท มาทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และทรงเป็นหลักชัยให้แก่ชาวเกษตรศาสตร์เสมอมา เห็นได้จากพระราชานุสรณ์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ล้วนเป็นสถานที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ ซึ่งเคยเสด็จมาทรงดนตรี มีต้นนนทรีที่ทรงปลูกอันเป็นที่มาของงานที่ระลึก วันสำคัญของสถาบันแห่งนี้ พระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี แก่พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่านั้น ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งใดเปรียบได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ จึงได้พร้อมใจกันน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ยังสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตลอดกาล ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความอาลัย ด้วยความจงรักภักดี และจะปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท อย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป